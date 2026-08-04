De Blekere počeo misiju u srpskom fudbalu

Načekala se fudbalska Srbija da čuje ko će biti novi predsednik sudijske komisije posle odlaska Domenika Mesine, kojeg se baš i nismo nagledali za godinu dana, a konačno je danas u fotelju seo Frenk de Blekere.

Nekadašnji belgijski sudija dobio je nedavno poverenje da bude šef srpskih sudija i danas je konačno imao prvi radni dan u Fudbalskom savezu Srbije.