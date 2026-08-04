De Blekere počeo misiju u srpskom fudbalu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 14:13
Belgijanac imao danas prvi radni dan u FSS
Načekala se fudbalska Srbija da čuje ko će biti novi predsednik sudijske komisije posle odlaska Domenika Mesine, kojeg se baš i nismo nagledali za godinu dana, a konačno je danas u fotelju seo Frenk de Blekere.
Nekadašnji belgijski sudija dobio je nedavno poverenje da bude šef srpskih sudija i danas je konačno imao prvi radni dan u Fudbalskom savezu Srbije.
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Kako kažu u FSS, fokus De Blekereovog rada biće „jačanje integriteta Sudijske organizacije, unapređenje stručnog i ličnog razvoja sudija, kontinuirana edukacija i dalje podizanje kvaliteta suđenja u skladu sa najvišim standardima FIFA i UEFA“.
Generalni sekretar Saveza Branko Radujko je u znak dobrodošlice poklonio Belgijancu sudijski dres, kao i dres reprezentacije Srbije sa brojem deset.
De Blekere će od srede krenuti sa aktivnostima, održaće sastanke sa sudijama i drugim službenim licima, trenerima i kapitenima klubova, kao i predstavnicima medija, kojima će predstaviti svoju viziju rada, ključne prioritete i plan aktivnosti za naredni period.