Desni bek iz Španije pojačao lidera Mozzart Bet Superlige
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Vreme čitanja: 3min | uto. 04.08.26. | 14:21
Hulijan Delmas potpisao za IMT
Neobična situacija: IMT je doveo najmanje pojačanja u letnjem prelaznom roku, a posle tri kola je lider na tabeli Mozzart Bet Superlige! Možda je to recept koji bi trebalo i drugi da prate...
Danas su Novobeograđani doveli tek drugo letnje pojačanje. Kako je IMT objavio na društvenim mrežama, novi igrač ovog kluba postao je Hulijan Delmas, desni bek iz Španije.
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Delmas je iskusan igrač, ima 31 godinu, a stigao je u IMT kao slobodan igrač, nakon što se razišao sa Tarazonom, klubom iz treće španske lige. Pre toga je nastupao za Kartahenu, Rasing Ferol, Malagu, Saragosu...
IMT na poziciji desnog beka ima još jednog Španca, Ismaela Kasasa, na početku sezone tu je zaigrao Nikola Radočaj, a u prethodnim sezonama uz desnu aut liniju igrao je Nikola Glišić, koji je u poslednje vreme više na levoj strani.