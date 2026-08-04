Desni bek iz Španije pojačao lidera Mozzart Bet Superlige

Neobična situacija: IMT je doveo najmanje pojačanja u letnjem prelaznom roku, a posle tri kola je lider na tabeli Mozzart Bet Superlige! Možda je to recept koji bi trebalo i drugi da prate...

Danas su Novobeograđani doveli tek drugo letnje pojačanje. Kako je IMT objavio na društvenim mrežama, novi igrač ovog kluba postao je Hulijan Delmas, desni bek iz Španije.