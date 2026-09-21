Cvetković oran stigao na okupljanje Orlova: Reprezentacija je oduvek bila moj san
Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 17:24
“Osećam se spremnim, jedva čekam trenutak kada ću izaći na teren”, istakao mladi napadač za sajt FSS
Tri minuta protiv Austrije u Beču, pa još šest protiv Andore. Prvu šansu Mihajlu Cvetkoviću je pružio Dragan Stojković, drugu Zoran Mirković kao vršilac dužnosti, a sada će se mladi napadač Anderlehta prvi put naći pod selektorskom palicom Veljka Paunovića.
U moru mladih igrača koji su poslednjih godina iz Mozzart Bet Superlige otišli u inostranstvo i nestali sa scene, 19-godišnji Nišlija išao je postepenim putem, izborio se za svoje mesto pod suncem u Anderlehtu i sasvim zasluženo se našao u konkurenciji za prve četiri utakmice Orlova u Ligi nacija.
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Među prvima je stigao ovog ponedeljka u Staru Pazovu i impresije izneo za sajt Fudbalskog saveza Srbije.
“Reprezentacija je oduvek bila moj san. Presrećan sam što sam stigao u Staru Pazovu i što mogu da delim svlačionicu sa ovakvim igračima. Polako, ali sigurno ostvarujem ono o čemu sam sanjao kao dečak i jedino mogu da kažem da sam zahvalan bogu što sam ovde”, istakao je jedan od najvećih bisera jedne od najtalentovanijih generacija (2007) koja se poslednjih decenija pojavila u srpskom fudbalu.
Ove sezone četiri puta je tresao mreže rivala Anderlehta i sva četiri gola postigao je na evropskoj sceni – protiv Hamarbija, PAOK-a, Kairata i Liona.
“Moj posao je da postižem golove i na tome radim svakog dana, na svakom treningu. Drago mi je zbog ta četiri gola, ali ne želim da stanem. Od svih bih možda izdvojio gol protiv PAOK-a. Teško je igrati u Solunu, u takvoj atmosferi, i zato mi je taj pogodak posebno drag.”
Taj je, da podsetimo, pao u prvom minutu, a Cvetković kao da se specijalizovao za tako brze golove, jer je i dalje rekorder Mozzart Bet Superlige, kada je svojevremeno u dresu Čukaričkog protiv Železničara zatresao mrežu posle samo devet sekundi.
“Nije slučajnost. Od trenutka kada kročim na teren verujem da ću postići gol. Od prve sekunde sam fokusiran na igru i verujem da mogu da pogodim u svakom trenutku.”
Selektor Paunović je prilikom objavljivanja spiska ukazao na taktičku raznovrsnost mladog napadača, odnosno mogućnost da odgovori zahtevima na više pozicija u ofanzivi:
“Najbolje se osećam kao napadač, kada sam oko šesnaesterca, kada sam opasan po gol i imam prilike da postignem pogodak. Ali, ovde sam u reprezentaciji i šta god selektor bude zahtevao od mene, uradiću sve da pomognem timu.”
Kaže da je veoma zadovoljan svojim trenutnim statusom u belgijskom velikanu:
“Za mene je sada najvažnije da igram, da imam minute i da napredujem. Jedino kroz utakmice možete da napredujete. U Anderlehtu imam dobar odnos sa ljudima u klubu, trenerom i saigračima i to je sredina koja mi u ovom trenutku veoma prija. Nisam razmišljao o nečem drugom.”
Prvi Rival Orlovima na novom početku biće Grčka u četvrtak u Beogradu. Mladi napadač još ne razmišlja o Holandiji i Nemačkoj.
“Sav fokus je sada na Grčkoj. Znam jednog njihovog igrača iz belgijskog prvenstva i sigurno je da imaju dobru reprezentaciju. Ali, mi smo Srbija. Treba da razmišljamo o pobedi i da damo svoj maksimum. Osećam se spremnim. Jedva čekam trenutak kada ću izaći na teren. Daću sve od sebe i imam samo jednu želju, da pomognem reprezentaciji”, zaključio je Mihajlo Cvetković u razgovoru za sajt FSS.