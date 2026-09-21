Cvetković oran stigao na okupljanje Orlova: Reprezentacija je oduvek bila moj san

Među prvima je stigao ovog ponedeljka u Staru Pazovu i impresije izneo za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

“Reprezentacija je oduvek bila moj san. Presrećan sam što sam stigao u Staru Pazovu i što mogu da delim svlačionicu sa ovakvim igračima. Polako, ali sigurno ostvarujem ono o čemu sam sanjao kao dečak i jedino mogu da kažem da sam zahvalan bogu što sam ovde”, istakao je jedan od najvećih bisera jedne od najtalentovanijih generacija (2007) koja se poslednjih decenija pojavila u srpskom fudbalu.

Ove sezone četiri puta je tresao mreže rivala Anderlehta i sva četiri gola postigao je na evropskoj sceni – protiv Hamarbija, PAOK-a, Kairata i Liona.

“Moj posao je da postižem golove i na tome radim svakog dana, na svakom treningu. Drago mi je zbog ta četiri gola, ali ne želim da stanem. Od svih bih možda izdvojio gol protiv PAOK-a. Teško je igrati u Solunu, u takvoj atmosferi, i zato mi je taj pogodak posebno drag.”

Taj je, da podsetimo, pao u prvom minutu, a Cvetković kao da se specijalizovao za tako brze golove, jer je i dalje rekorder Mozzart Bet Superlige, kada je svojevremeno u dresu Čukaričkog protiv Železničara zatresao mrežu posle samo devet sekundi.

“Nije slučajnost. Od trenutka kada kročim na teren verujem da ću postići gol. Od prve sekunde sam fokusiran na igru i verujem da mogu da pogodim u svakom trenutku.”