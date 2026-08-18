BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DINAMO ZAGREB - VIKING (tip 1, kvota 1,77) - početak 21.00

Zagrepčani imaju lepu priliku da u prvom meču plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona steknu prednost pred revanš za sedam dana u Norveškoj. Dinamo ima seriju od 28 mečeva u svim takmičenjima bez poraza, dok je Viking za vikend poražen od Rozenborga (1:0).

CSKA MOSKVA - AKRON (tip 1, kvota 1,48) - početak 17.30

Nastavlja se takmičenje po grupama u Kupu Rusije. Fudbaleri CSKA su domaćini ekipi Akrona. Armejci su sezonu u prvenstvu Rusije započeli uz dve pobede i dva remija, dok je Akron osvojio samo dva boda i ima poraz u kupu od Rostova (0:4).

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

FENERBAHČE - LION (tip 1, kvota 2,10) - početak 21.00

Izuzetno atraktivan susret na stadionu u Istanbulu u plej-ofu za plasman u ligu šampiona. Turski klub će moći da računa i na pojačanje Romelua Lukakua. Za vikend su poraženi od Genčlerbirligija (2:1), dok je Lion ohrabren poslednjom pobedom u kvalifikacijama za Ligu šampiona nad Spartom iz Praga (3:0).

AL DIRIJA - AL NASR RIJAD (tip 2, kvota 1,35) - početak 20.00

Krenulo je i takmičenje u Kupu kralja u saudijskoj Arabiji. Na programu su utakmice šesnaestine finala, a fudbaleri Al Nasra iz Rijada su svakako favoriti da ostvare plasman u narednu rundu. Al Nasr je u prvom kolu prvenstva pobedio Al Fateh sa 3:0, dok je Al Dirija izgubila od Al Ahlija sa 1:0.

STOKPORT - EVERTON U21 (tip 1, kvota 1,20) - početak 20.00

Početak je sezone u ostrvskom fudbalu i na redu je i takmičenje za EFL trofej. Fudbaleri Stokporta i mladog tima Evertona nalaze se u Grupi 5 i domaćin je favorit da upiše pobedu. Stokport je u Ligi 1 za vikend pobedio Plimut u gostima sa 3:1.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com