Zvezda se rešila Rodrigaa

Došao je u Crvenu zvezdu kao slobodan igrač, sa oreolom nekada najboljeg defanzivca ruske premijer lige. Međutim, videlo se po njegovim igrama da je duga pauza ostavila trag, i da nije onaj isti igrač iz Zenita i Sočija.

Na početku drugog mandata Dejana Stankovića Rodrigao je delovao odlično. Bio je jedan od najboljih pojedinaca u redovima srpskog šampiona na gostovanju Malmeu u Švedskoj. Zatim je pružio impresivnu partiju u prvom duelu protiv Lila, kada se muški pobio sa Olivijeom Žiruom. Međutim, već u revanšu nije uspeo da zadrži taj standard. Bio je direktan rivac za prvi gol francuskog kluba.

Tokom proleća retko je dobijao šansu, bilo je jasno tokom pripremnog perioda da Dejan Stanković ne računa na njega i da ga ne vidi kao ozbiljnu opciju. Ništa se nije promenilo ni dolaskom Alberta Rijere. Istina, dao mu je Španac šansu, ali bilo je jasno da u konkurenciji Nakajame, Lukasena, Veljkovića i mladog Gudelja, Rodrigao mora da se pomiri sa sporednom ulogom.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 39 mečeva i postigao četiri gola. Imao je ugovor do juna naredne godine.