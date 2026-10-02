Zvezda se rešila Rodrigaa
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 16:28
Srpski šampion i brazilski štoper sporazumno okončali saradnju
Gotovo je: Crvena zvezda i brazilski štoper Rodrigao raskinuli su saradnju posle 15 meseci. Vest je prvu objavio portal maxsport.com, pozivajući se na svoje izvore.
Donekle, ovo je očekivani epilog, pošto je nekadašnji član Zenita u poslednje vreme samo popunjavao brojno stanje u Crvenoj zvezdi. Imao je Rodrigao dobre momente na Marakani, ali je bio sklon greškama i njikako nije mogao da se nametne kao ozbiljno rešenje u odbrani.
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Došao je u Crvenu zvezdu kao slobodan igrač, sa oreolom nekada najboljeg defanzivca ruske premijer lige. Međutim, videlo se po njegovim igrama da je duga pauza ostavila trag, i da nije onaj isti igrač iz Zenita i Sočija.
Na početku drugog mandata Dejana Stankovića Rodrigao je delovao odlično. Bio je jedan od najboljih pojedinaca u redovima srpskog šampiona na gostovanju Malmeu u Švedskoj. Zatim je pružio impresivnu partiju u prvom duelu protiv Lila, kada se muški pobio sa Olivijeom Žiruom. Međutim, već u revanšu nije uspeo da zadrži taj standard. Bio je direktan rivac za prvi gol francuskog kluba.
Tokom proleća retko je dobijao šansu, bilo je jasno tokom pripremnog perioda da Dejan Stanković ne računa na njega i da ga ne vidi kao ozbiljnu opciju. Ništa se nije promenilo ni dolaskom Alberta Rijere. Istina, dao mu je Španac šansu, ali bilo je jasno da u konkurenciji Nakajame, Lukasena, Veljkovića i mladog Gudelja, Rodrigao mora da se pomiri sa sporednom ulogom.
Za Crvenu zvezdu je odigrao 39 mečeva i postigao četiri gola. Imao je ugovor do juna naredne godine.