ABA liga završila je prvu fazu formiranja delegatsko-sudijske strukture
Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 16:33
Stiglo 77 prijava za arbitre
ABA liga konačno kreće današnjim utakmicama između Borac Mozzarta i Širokog, odnosno Krke i Budućnosti. Dobro je poznato svima šta je prethodilo ovoj sezoni regionalnog karavana, o čemu je Mozzart Sport detaljno izveštavao u prethodnom periodu. U celu situaciju se uključila čak i Evroliga , kako bi rešila sve ono što se dešavalo.
ABA liga završila je prvu fazu formiranja delegatsko-sudijske strukture, kada je reč o odnosu sa sudijama. Naime, Tokom prethodnih dana stiglo je 77 prijava za arbitre za ovu sezonu, od čega je 31 izabran za postojeću listu. U drugom krugu prijava Sudijska komisija je primila još 26 kandidata.
Izabrane vesti
Za neophodnost funkcionisanja lige tu je i 38 delegata, kao i 14 kontrolora. Kako se navodi iz lige, proces biranja je vršen prema Pravilniku o radu sudijskog odeljenja, koji imaju za zadatak da se organizuje maksimalna regularnost i profesionalnost lige.
Iza ovih odluka regionalnog takmičenje stoje predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez, kao i supervizori takmičenja. Takođe se navodi da će prvi put od 2015. dama suditi utakmicu ABA lige, tačnije okršaj Beča i Kluža.