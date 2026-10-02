ABA liga konačno kreće današnjim utakmicama između Borac Mozzarta i Širokog, odnosno Krke i Budućnosti. Dobro je poznato svima šta je prethodilo ovoj sezoni regionalnog karavana, o čemu je Mozzart Sport detaljno izveštavao u prethodnom periodu. U celu situaciju se uključila čak i Evroliga , kako bi rešila sve ono što se dešavalo.

ABA liga završila je prvu fazu formiranja delegatsko-sudijske strukture, kada je reč o odnosu sa sudijama. Naime, Tokom prethodnih dana stiglo je 77 prijava za arbitre za ovu sezonu, od čega je 31 izabran za postojeću listu. U drugom krugu prijava Sudijska komisija je primila još 26 kandidata.