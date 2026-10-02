Tenzije u Portugaliji: Sukob navijača i reakcija policije zbog Ronalda i Žezusa

Ubrzo je izbio sukob i među samim građanima. Nakon što je drugi navijač javno kritikovao Kristijana Ronalda , došlo je do burne rasprave i optužbi između prisutnih pristalica. Pripadnici Policije morali su hitno da reaguju kako bi razdvojili sukobljene strane, smirili strasti i obezbedili siguran prolazak autobusu i članovima reprezentacije.

Slučaj koji potresa portugalsku javnost eskalirao je u sredu uveče u Kopenhagenu. Kristijano Ronaldo je napustio hotel reprezentacije pre nego što se ekipa vratila sa treninga, ne pozdravivši se sa saigračima. Kapiten nije trenirao, stadion je napustio vozilom saveza, a potom se privatnim avionom uputio za Madrid.

Povod za ovakav potez bila je konferencija za medije Žorža Žezusa. Ronaldo je smatrao da je selektor prekršio prethodni dogovor dajući izjave koje su ga pogodile, i to nakon što je na meču u Norveškoj ostao na klupi celu utakmicu. Predsednik Saveza Pedro Proensa i sam Žezus pokušali su u hotelu da ubede Ronalda da ostane, ali bez uspeha. Prema saznanjima lista O Žogo, Ronaldova odluka da više ne nastupa za reprezentaciju je konačna i neopoziva, čime je duel protiv Velsa bio njegov poslednji u dresu nacionalnog tima.

Selektor Žezus je na spornoj konferenciji za medije u Danskoj jasno izneo svoj stav o autoritetu u timu.

„Status igraču ne daje nikakva posebna prava. Status je poštovanje prema njihovoj karijeri, što i činim sa svima, sa Kristijanom i sa drugim igračima tokom karijere. Postavljam pitanje šta želim da uradim i plan koji pravim sa igračem, a na kraju odlučujem ja. Ako mi trebaš 30 minuta, igraćeš, ako ne, nećeš igrati. Nikada nijedan igrač neće promeniti moje ideje. Ni on, ni bilo ko u fudbalu. Ni jedan predsednik. Nikada“, poručio je Žezus, a preneo O Žogo.

Nakon napuštanja tabora, javnosti se obratio i Kristijano Ronaldo zvaničnom porukom.

„Nakon konferencije za štampu selektora i posle razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugalije, doneo sam odluku da napustim kamp reprezentacije. Kada dođe vreme, reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima koji su me naveli na odlazak iz nacionalnog tima, kojem sam uvek bio posvećen. Sada je vreme da poželim sreću Portugaliji i svim svojim saigračima, bez izuzetka“, naveo je Ronaldo.

Fudbalski savez Portugalije oglasio se kratkim saopštenjem u kojem je potvrdio da je Ronaldo napustio tabor u Danskoj, uz napomenu da preostala 24 fudbalera nastavljaju pripreme i da je fokus cele komitive usmeren na predstojeće mečeve.

Uprkos atmosferi van terena, Portugalija beleži pobede. Nakon pobeda nad Velsom (1:0) i Norveškom (2:1), Žezusova ekipa je u Danskoj slavila sa 4:2. Naredni izazov izabranike Žorža Žezusa očekuje u nedelju, kada na stadionu Dragao u Portu dočekuju Norvešku u okviru 3. kola Lige nacija.