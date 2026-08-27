Buongiormo Italia: Slučaj Mojzesa Kena i pitanje – ima li u fudbalu zahvalnosti?

Ništa od pomenutog nije bilo dovoljno da Ken ispoštuje klub u pregovorima sa Komom o njegovom transferu koji je dostigao vrednost od 40.000.000 evra, uključujući i bonuse. Osim dobijanja tražene cene za prodaju Kena, Fjorentina želi paralelno da pronađe i adekvatnu zamenu, pošto Pelegrino nije dovoljan za tek započetu sezonu i ambicije kluba koji slavi sto godina postojanja.

Serija Kenovih poteza čiji je cilj da izvrši pritisak na klub da ga proda Komu što pre, od kašnjenja na trening do zahteva da trenira sam, doživljena je u Firenci kao velika nezahvalnost i klub ga je novčano kaznio zbog nepoštovanja propisanih klupskih pravila.

Potez Kena je doživljen kao velika nekorektnost jer mu je klub jasno stavio do znanja da će mu izaći u susret, ali da mora da vodi računa i o svojim interesima. S druge strane, Ken i njegovo okruženje smatraju da je ponuda Koma više nego primerena imajući u vidu da je on koštao Fjorentinu manje od 30.000.000, računajući transfer, bonuse i platu u Firenci.

Moglo bi se reći da je Ken postupio impulsivno i naivno, jer za razliku od njega drugi fudbaleri po pravilu pronađu lekara spremnog da im napiše medicinski izveštaj s kojim mogu legalno i bez posledica da opravdaju izostanak. Na taj način pritisak je jednako snažan, a igrač, barem sa pravne i disciplinske tačke gledišta, ne rizikuje ništa.

Primera radi, Federiko Bernardeski i Federiko Kjeza su sa lekarskim opravdanjima vršili pritisak na Fjorentinu da ih prodaju Juventusu, baš kao što su to radili Kopmejners i Lukman sa Atalantom, prvi da bi prešao u Juve, drugi u Inter.

MARADONA ZAČETNIK NOVOG TRENDA

Ken, dakle, nije ni prvi ni poslednji igrač koji je ušao u klinč sa klubom zbog transfera u drugu sredinu. Pre njega, samo u poslednjih par godina, čitav niz fudbalera je vršio pritisak na poslodavce da ih prodaju, uključujući i velika imena poput Kristijana Ronalda u Mančester junajtedu tokom drugog boravka na Old Trafordu, Romelua Lukakua gde god je igrao, Viktora Osimena i Arkadijuša Milika u Napoliju, Usmana Dembelea u Borusiji Dortmund, Harija Kejna u Totenhemu kada je želeo da pređe u Mančester Siti, Dimitrija Pajea u Vest Hemu, Nejmara u Barseloni, pa sve do Maradone u Napoliju pre gotovo 40 godina.

Štaviše, može se reći da je Maradona bio preteča fudbalera koji su vršili pritisak na uprave klubova da ih prodaju. Podsetimo, u leto 1989. godine Maradona je potpisao ugovor sa Olimpikom iz Marseja pozivajući se na dogovor sa vlasnikom Napolija Ferlainom da će ga pustiti da ode iz Napolija ako osvoje Kup UEFA.

Maradona je preskočio ceo pripremni period i proveo je celo leto u Argentini, tek kada mu je postalo jasno da ga Ferlaino neće prodati tadašnjem vlasniku Olimpika Bernaru Tapiju, pomirio se sa sudbinom i vratio se u Napulj u septembru kada je prvenstvo već počelo.