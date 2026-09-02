BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SELTIK - ABERDIN (tip 1, kvota 1,23) - početak 20.45

Odlično je krenuo Seltik u misiju odbrane titule u prvenstvu Škotske. Izabranici Martina O'Nila su ostvarili sve tri pobede i na čelu su sa gol razlikom 8:2. U goste im dolazi ekipa Aberdina koja je ostvarila jednu pobedu uz dva poraza i nalazi se na desetom mestu.

ZENIT - DINAMO MAHAČKALA (tip 1, kvota 1,30) - početak 17.30

Utakmica trećeg kola u kupu Rusije, takmičenju po grupama. Zenit je lider C grupe sa pet bodova i ovog popodneva dočekuje ekipu Dinama iz Mahačkale koja ima svega jedan bod. Zenit je za vikend dobio u prvenstvu Fakel u Voronježu sa 1:0, dok je Dinamo izgubio poslednje dve utakmice za bodove.

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PAOK - OFI (tip 1, kvota 1,40) - početak 21.15

Počelo je i takmičenje u Kupu Grčke, a PAOK na Tumbi dočekuje igrače OFI-ja sa Krita. Dok su gosti za vikend poraženi na gostovanju Arisu posle tri pobede u nizu u svim takmičenjima, PAOK je slavio kao gost protiv Atromitosa sa 2:1 i favorit je za prolaz u naredno kolo takmičenja.

LARISA - OLIMPIJAKOS (tip 2, kvota 1,23) - početak 19.00

Još jedan susret na startu takmičenja u Kupu Grčke. Olimpijakos je gost drugoligaša Larise koja je u kvalifikacijama u kupu eliminisala Trikalu (4:0) i Kaliteu iz Atine (3:1). Gosti iz Pireja su takmičenje u prvenstvu Grčke započeli sa dve pobede po 1:0, nad Atromitosom i Asteras Tripolisom.

MAMELODI - MILFORD (tip 1, kvota 1,20) - početak 19.30

Utakmica desetog kola prvenstva Južne Afrike koja se igra nešto ranije nego što je trebalo po rasporedu. Mamelodi je posle četiri odigrana meča na drugom mestu sa deset bodova, dok je Milford peti sa tri boda manje. Domaćin je u boljoj formi i bliži je pobedi.

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