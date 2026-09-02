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Baskonija nema dovoljno igrača da igra pripremne utakmice

Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 13:39

Veliki problemi unutar Evroligaša iz Vitorije

Košarkaški klub Baskonija bio je prinuđen da povuče drastičan potez i otkaže prvu pripremnu utakmicu pred novu sezonu. Okršaj koji je prvobitno bio planiran da se odigra iza zatvorenih vrata otkazan je jer tim iz Vitorije u ovom trenutku jednostavno nema dovoljan broj raspoloživih igrača na treningu.

Spisak odsutnih u taboru španskog evroligaša izuzetno je dugačak. Kobi Simons i Demion Bof se nalaze sa svojim reprezentacijama, dok najnovije zvučno pojačanje, iskusni NBA veteran Kenet Farid, tek treba da doputuje i priključi se treninzima. Ipak, glavni razlog prazne svlačionice jeste situacija oko snažnog centra Kalife Diopa, koji se nalazi na samom pragu odlaska u NBA ligi.

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Senegalski centar je uz zvaničnu dozvolu kluba otputovao u Sjedinjene Američke Države, gde ga u Klivlendu očekuju detaljni medicinski pregledi. Ukoliko sve protekne u najboljem redu, Kavalirsi — koji su ga izabrali kao 39. pika na NBA draftu 2022. godine — doneće konačnu odluku o njegovom uvrštavanju u tim za predstojeću 2026/27. sezonu.

Iako posao još uvek nije zvanično objavljen, u Vitoriji se već uveliko spremaju za njegov odlazak. S obzirom na to da Diop ima važeći ugovor, Baskoniji na ime obeštećenja sleduje finansijska kompenzacija od strane NBA franšize. Ipak, njegov odlazak ostaviće veliku rupu u reketu, pa će stručni štab na čelu sa italijanskim strategom Paolom Galbijatijem i uprava kluba morati ubrzano da reaguju na tržištu i, pored Keneta Farida, dovedu još dva visoka igrača kako bi kompletirali centarsku liniju pred start takmičarskih mečeva.

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Baskonija
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