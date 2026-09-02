Baskonija nema dovoljno igrača da igra pripremne utakmice

Košarkaški klub Baskonija bio je prinuđen da povuče drastičan potez i otkaže prvu pripremnu utakmicu pred novu sezonu. Okršaj koji je prvobitno bio planiran da se odigra iza zatvorenih vrata otkazan je jer tim iz Vitorije u ovom trenutku jednostavno nema dovoljan broj raspoloživih igrača na treningu.

Spisak odsutnih u taboru španskog evroligaša izuzetno je dugačak. Kobi Simons i Demion Bof se nalaze sa svojim reprezentacijama, dok najnovije zvučno pojačanje, iskusni NBA veteran Kenet Farid, tek treba da doputuje i priključi se treninzima. Ipak, glavni razlog prazne svlačionice jeste situacija oko snažnog centra Kalife Diopa, koji se nalazi na samom pragu odlaska u NBA ligi.