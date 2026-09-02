Najpotresnija scena prelaznog roka: Morao je da ode iz kluba koji voli zbog Sebaljosa (VIDEO)

Garsija je promenio klupske boje, razdužio opremu voljenog Betisa i preselio se u Santander, gde će nositi dres Rasinga. Posao je vredan 5.500.000 evra, čime je klub iz Kantabrije obezbedio pravo na samo 50 procenata 20-godišnjeg veziste, ali se iza ovih podataka krije daleko upečatljivija priča. O emocijama...

Nije skup, nije atraktivan, nije bombastičan, ništa što privlači pažnju sveta zagledanog u brojke i(li) estetiku. A opet je ušao pod kožu običnim ljudima, jer je Pablo Garsija jedan od njih. Običan, normalan, iskren i zato su njegove suze u utorak uveče obišle sportsku planetu i formirale jedan od najsnažnijih utisaka ne samo poslednjeg dana, nego kompletnog prelaznog roka.

Garsija je praktično morao da napusti Sevilju i klub u kome je odrastao, čiji je bio član od osme godine, u kome je prošao sve uzrasne kategorije i postao najbolji strelac svih vremena Betisa računajući vreme provedeno u podmlatku. Morao, jer je klub usled strogih regulativa La lige tražio način kako da usaglasi stanje u poslovnim knjigama i kako to nije uspeo tokom celog leta, u poslednji dan prelaznog roka ušao je suočen sa tom problematikom. Obeštećenjem od 5.500.000 evra Betis će odmah nadoknaditi gubitke iz prošle kalendarske godine i tako će izaći „čist“ pred UEFA u susret prvom monitoringu. Istovremeno, na ovaj način je olakšan povratak u klub Danija Sebaljosa posle devet godina, jer taj posao nije mogao da se izvede bez prostora za plate koji je nastao prodajom upravo Pabla Garsije. Da sve bude čudnije, Garsija je pre samo desetak dana na gostovanju Valensiji postigao gol vredan pobede i proslavio ga vrlo emotivno. Kada se sa ekipom vratio u Sevilju, na aerodromu ga je dočekala majka i poletela mu u zagrljaj, što je bio znak kako cela porodica prati Pablov razvoj. Juče, kada je postalo jasno da ga je Betis prodao, upravo ga je majka odvezla iz sportskog centra, a kamere su zabeležile i njene i Garsijine suze.

Jednostavno, nisu želeli da idu. A morali su. „Videli ste dečaka, zar ne? Otišao je do svog ormarića da pokupi stvari... Teško nam je palo sve ovo... Kada počne da trenira, siguran sam da će dati sve od sebe da usreći navijače Rasinga. Jasno je da je ono što je dečka oduvek zanimalo ove godine, sa 20 godina, pokušaj da što je više moguće igra za Betis. I znamo kakav tim imamo ovde i koliko odličnih igrača je na raspolaganju Pelegriniju, tako da smo bili rastrzani između toga da ostanemo ovde i uživamo u minutima koje dobije ili da pokušamo da pronađemo način da pokrene karijeru i da uživa u fudbalu, što je ono što on želi“, rekao je Pablov otac, Ramon Garsija. Pre samo dve sedmice Pablo je bio na korak do prelaska u Hal Siti, ali tada Betis nije bio zadovoljan načinom isplate novca od strane premijerligaša. Govorilo se i o interesovanju Olimpijakosa, ali je ostao. I tako sve do 1. septembra. Onda je morao da ode nevoljno. „Mnoge stvari su bile van moje kontrole“, rekao je Pablo kada je u sredu ujutru sleteo u Santander, gde će igrati sa nekadašnjim vezistom Betisa, Serhijom Kanalesom, koji se vratio tamo gde je sve počelo.