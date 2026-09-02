TRANSFERI – ŠPANIJA: Pauk u sopstvenoj mreži, Rodrijeva leđa Madridu i posebna Realova pojačanja

Ipak, bez obzira na senzacionalističku privlačnost odmeravanja snaga između Atletika i Barselone i naravoučenija koje ono nosi u pogledu moći klubova, pojedinačnih igrača i njihovih menadžera, letnja pijaca u Španiji je bile pozitivna, interesantna i stimulisana mundijalskim uspehom Crvene furije.

Najveću pažnju ovog prelaznog roka je, nažalost, privukla priča o Hulijanu Alvarezu . Atletikov „zarobljenik“ koji ne može da „ispuni svoj san“, „zlonamerni menadžer“ i „prljava igra Barselone“ su delovi teksta ove drame koja je zasenila povratak španskih reprezentativaca Rodrija Ernandesa, Marka Kukurelje i Alehandra Grimalda , nakon dugog niza godina, u domaću ligu. Zasenila je i prošlosezonsku sapunicu Embape – Vinisijus, Ćabi Alonso – Alvaro Arbeloa , povratak Žozea Murinja u Real i odlazak Antoana Grizmana .

Potrošeno je oko 750.000.000 evra, a najviše se isprsio Real Madrid sa 225.000.000, za njim Barselona sa 184.000.000 i Atletiko sa 123.000. Svi ostali su daleko iza njih. Primera radi, prošlogodišnji trećeplasirani Viljareal potrošio je samo 16.500.000, a petoplasirani Betis 30.500.000. BARSELONA Potezi aktuelnog španskog šampiona na letnjoj pijaci mogu se podeliti u dve grupe: Hulijan Alvarez i svi ostali. Svi transferi, pa čak i onaj najvažniji, Rodrijev, obavljeni su brzo, bez pompe, i potpuno u senci lova na Argentinca u kojem su se svi akteri ove višemesečne sapunice istakli po dramatskim sposobnostima. I koji se na kraju izjalovio. Bar za sada, kako kažu izvoru bliski Barsi. Ali, doveli su Rodrija. Vlasnika Zlatne lopte i MVP-a Svetskog prvenstva, koji sa 31 godinom još uvek I te kako ima šta da kaže. Transfer je bio iznenađujući, jer se sve do poslednjeg trenutka verovalo da će Rodri završiti u Realu. Presudili su, po rečima španskog reprezentativca i zvaničnika Barse, to što mu igra Katalonaca više odgovara i što poznaje mnogo igrača u timu. Po mišljenju medija u Madridu, činjenica što je bio jedno od obećanih pojačanja Florentinovog protivkandidata na izborima i što je Real napravio samo formalnu ponudu da donekle zadovolji navijače koji su nakon Mundijala počeli jednoglasno da zahtevaju Rodrijev dolazak. Bilo kako bilo, kapiten La Rohe je rekao „da“ Barseloni, i nakon kratkih pregovora sa Sitijem, ugovorena je cifra od 60.000.000 plus 16.000.000 u bonusima. Barselona kojoj, za razliku od Reala, nimalo ne nedostaju igrači na sredini terena, odlučila se na ovaj potez zbog višemesečne povrede Frenkija de Jonga.

Transferi iz Premijer lige u Primeru u poslednje vreme nisu basnoslovne sume. Uz Rodrija, najskuplji ovog leta bio dolazak Entonija Gordona u vrednosti od 80.000.000 (fiksno plus bonusi). Gordon je sleteo prvi, bez bilo kakvih prethodnih vesti i najava, i predstavljen je još 29. maja. Tada je rekao da zna španski, jer se oduvek nadao da će jednog dana zaigrati u Barseloni. Za sada, sve pozitivno. Debitovao je protiv Elčea sa dve asistencije u pet minuta. A nešto slično se može reći i za još jednog novog klupskog kolegu, Karima Adejemija, koji je na istoj utakmici debitovao uz gol. Bio je jedan od najistaknutijih napadača pripremnog perioda, gde ga je Hansi Flik uvek postavljao na desno krilo. Inače, trener Barselone ga poznaje od ranije jer je Adejemi debitovao u nemačkoj reprezentaciji pod Flikovim vođstvom, premda ovog leta nije bio izabran da putuje za Ameriku. Borusija Dortmund je naplatila transfer 22.000.000 evra i još 7.000.000 je čeka u mogućim bonusima. Barselona ima napad, ali nema špica. Nakon četiri sezone otišao je Robert Levandovski. Legenda Bajerna koja je uspešno dočekala 37. rođendan u timu Hansija Flika, od sada će, kao i mnoge druge legende, oduševljavati i zabavljati američku publiku. Konkretno u Čikago Fajeru. A za njim je katalonsku prestonicu napustio i Feran Tores. Junak Svetskog prvenstva je ujedno i najvrednija ovosezonska prodaja, koja je u kasi Barselone ostavila nešto manje od 50.000.000 evra. Luis Enrike ga poznaje odlično, i sportski i privatno, a Feran je izgleda odlučio da će u PSŽ-u pokazati sve što zna, pa je debitovao sa dva pogotka koja su spasila Parižane poraza od Rena. Kako je vreme prolazilo, postalo je jasno da će, bez obzira na preobraženog Rafinju i 12 golova u tri kola, biti neophodan bar jedan napadač za kazneni prostor. Kao rešenje je došao Gabrijel Žesus. Nakon teške povrede kolena i dve komplikovane sezone, kaže da je „osećao da će mu se dogoditi nešto lepo“. Potpisao je na tri godine, a cena transfera je 10.000.000. Ansu Fati je nakon prošlosezonske pozajmice konačno i prodan Monaku, za 11.000.000. Suprotno priči o Laminu Jamalu, Ansu je nasledio Mesijevu desetku prerano, povrede mu nisu dopustile da se proslavi, pritisak je bio prevelik i sada, sa samo 23 godine, treba da se vidi da li će biti u mogućnosti da se podigne. Za sada je – opet povređen.

Konačno, Laporta nije žele da otkupi Markusa Rašforda, mada je ovaj želeo da ostane. Visoka vrednost, visoka plata, i ne tako briljantan učinak odlučili su da se Englez vrati u Mančester. Na strani odbrane, još veterana napušta Kamp Nou. Mark Andre Ter Štegen, zbog nesrećne povrede nije mogao da zaigra kod Mičela u Đironi, ali će zato zaigrati kod Mičela u Ajaksu. Ronald Arauho, koji već neko vreme ne nalazi mesto u timu ni pod suncem, ove sezone će biti na pozajmici u Liverpulu, jer Flik ne računa na njega za prvi tim. Rezervni golman, Injaki Penja, nakon sezone u Elčeu, sada odlazi definitvno – u Panatinaikos, a došao je Dominik Livaković iz Fenerbahčea u transferu vrednosti od 2.000.000. Navodno će on zameniti Vojćeha Ščensnija kao prva alternativa Đoanu Garsiji na golu. Žoao Kanselo nakon pozajmice u Al Hilalu, sada definitivno ostaje u Barseloni. Premda su Saudijci tražili sumu između 10.000.000 i 15.000.000 za transfer, na kraju je ugovor raskinut bez naknade. A Kanselo, zajedno sa poslednjim nastupima Ćavija Esparta, i stavom Hansija Flika, umalo nisu ubedili Alehandra Baldea da potraži odredište i minutažu u drugom klubu, ali se to nije dogodilo. Hektor Fort je nakon povratka sa pozajmice u Elčeu prodat Real Sosijedadu za 8.500.000. Mark Kasado je poslednjeg dana prelaznog roka upućen u Korunju na pozajmicu. Konačno, Džesi Bisivu, 18-godišnje levo krilo i špic u mlađim kategorijama Briža, plaćen je 8.500.000 evra, trenutno trenira sa Barsom B. On će, kao i Hamza Abdelkarim, koji je konačno otkupljen od egipatskog Al Ahlija, imati šansu da zaigra u prvom timu. DOŠLI: Entoni Gordon (Njukastl, 80.000.000), Rodri (Mančester Siti, 60.000.000), Karim Adejemi (Borusija Dortmund, 22.000.000), Gabrijel Žesus (Arsenal, 10.000.000), Džesi Bisivu (Klub NXT, 8.500.000), Dominik Livaković (Fenerbahče, 2.000.000), Hamza Abdelkarim (Al Ahli, 1.500.000), Žoao Kanselo (Al Hilal, bez obeštećenja). OTIŠLI: Feran Tores (PSŽ, 48.500.000), Ansu Fati (Monako, 11.000.000), Tomi Markes (Braga, 11.000.000), Hektor Fort (Real Sosijedad, 8.500.000), Gilje Fernandes (Majora 4.000.000), Alvaro Kortes (Antverpen, 3.500.000), Injaki Penja (Panatinaikos, 3.000.000), Robert Levandovski (Čikago Fajer, bez obeštećenja), Đofre Torents (Ajaks, bez obeštećenja), Ronald Arauho (Liverpul, pozajmica), Mark Andre Ter-Štegen (Ajaks, pozajmica), Dijego Kohen (Lingbi, pozajmica), Aron Jakobišvili (Almerija, pozajmica), Toni Fernandes (Venecija, pozajmica), Markus Rašford (Mančester Junajted, kraj pozajmice) REAL MADRID Nakon samo tri kola, skeptici su utišani. „Najbolje pojačanje je na klupi“, prenosi As atmosferu u taboru Reala. Žoze Murinjo je, bar naizgled, stigao sa novim stavom u svakom pogledu. Ne nameće, razgovara, čak se ljubazno ophodi i prema medijima. I dok god Real bude igrao ubedljivo kao sada, neće imati ni razloga da se menja. Ipak, kao i prvi put, Posebni je mogao da bira pojačanja, pa se tako oseti da je ovo leto ulogu sportskog direktora ipak igrao više trener nego predsednik kluba. Da bi posložio sve kockice nedostajao mu je možda još samo Rodri, ali Mu je ubeđen da može i bez njega.

Najskuplje pojačanje u istoriji Kraljevskog kluba je Jan Diomande, 125.000.000 evra je plaćen 19-godišnjak iz Obale Slonovače, koji je donedavno igrao u Leganesu, i kojeg je Lajpcig kupio iz madridskog drugoligaša prošlo leto za samo 20.000.000. U prva tri kola smo ga videli malo, a poneko se upitao i gde je uopšte mesto mladog fudbalera u ovoj postavi Reala. Murinjo insistira da se mora raditi polako i da će Diomande imati svoju priliku za igru i razvoj. „Ne gledam koliko smo platili, nego gledam mladog igrača sa velikim potencijalom“, dodao je šef stručnog štaba. Nakon polemika oko sastava tima u kojem ima daleko najviše stranaca, Real je konačno mogao da oda počast jednom članu šampionskog tima Španije. Mark Kukurelja je želeo da dođe u Madrid, u opciji je bio i Atletiko, ali su ga iz Valdebebasa pretekli – 55.000.000 Čelsiju, i jedan od najboljih levih bekova sveta će držati leđa Vinisijusu. Već je obećao da će trčati i za sebe i za njega, a kao što je i očekivano, Kukurelja je proveren fudbaler čiji se učinak vidi od starta. Denzel Damfris i Ibrahima Konate su pojačanja koja je Florentino Peres obećao u svojoj predsedničkoj kampanji, i obećanje je ispunjeno. Trent Aleksander-Arnold se nije uklopio (kao ustalom ni većina prošlogodišnjih transfera), i Damfris je po dolasku već pokazao da namerava da mu otme mesto na desnom boku, a Murinjo, da namerava da napravi takmičenje za tu poziciju. Konate, koji je stigao kao besplatan transfer nakon što mu je istekao ugovor sa Liverpulom, nije startovao najbolje, pa tek ostaje da se vidi da li će uspeti da prisvoji mesto u odbrani. Poslednji meč protiv Malage je presedeo na klupi i zamenio ga je Ridiger. Za razliku od njih, Bernarda Silvu je izričito tražio Murinjo, a dolazak je naravno olakšao Žorž Mendeš. Transfer je takođe bez obeštećenja, nakon što je okončao dugogodišnji ugovor sa Mančester Sitijem, a 31 godina nije mnogo za fudbalera koji poseduje Silvin talenat i kreativnost . Konačno, 25.000.000 plaćen je Levanteu Karlos Espi koji je debitovao uz pogodak i spasio Real od remija protiv Espanjola. Transfer o kojem se najmanje govorilo, doveden je u blic operaciji, da zameni Gonsala kao špic koji bi ulazio sa klupe, za sada obećava. Prošlogodišnja pojačanja se nisu pokazala. Među njima je, verovatno, najveće razočarenje Franko Mastantuono koji je stigao sa pompom da će biti rival ni manje ni više nego Laminu Jamalu. Real ne namerava da ga proda, previše je mlad, kao i Endrik, ali je ove godine pošao stopama Brazilca i privremeno se preselio u Firencu. Sam Endrik se vratio sa pozajmice iz Liona. Alvaro Arbeloa je, nakon odlaska u Fulam, povukao trojicu igrača iz Valdebebasa. Gonsalo Garsija je prodat za 40.000.000, Sesar Palasios za 10.000.000 i Manuel Anhel za 4.000.000. Dani Karvahal se u maju oprostio od Bernabeua. Povreda i godine su primorale još jednu od Realovih legendi da napusti klub. Ostaje prva slika kako je sa Alfredom di Stefanom postavljao kamen temeljac sportskog kompleksa Valdebebas i poslednja, kako u suzama napušta teren. Otišao je i Dejvid Alaba, žrtva brojnih povreda, a potom i Dani Sebaljos koji se konačno dokopao Betisa. A u Betisu je od ove sezone i Fran Garsija za 4.000.000. DOŠLI: Jan Diomande (Lajpcig, 125.000.000), Mark Kukurelja (Čelzi, 55.000.000), Karlos Espi (Levante (25.000.000), Denzel Damfris (Inter, 20.000.000), Bernardo Silva (Mančester Siti, bez obeštećenja), Ibraima Konate (Liverpul, bez obeštećenja), Endrik (Lion, kraj pozajmice) OTIŠLI: Gonsalo Garsija (Fulam, 40.000.000), Sesar Palasios (Fulam, 10.000.000), Fran Garsija (Betis, 4.000.000), Mario Martin (Hetafe, 3.500.000), Fran Gonsales (Sevilja, 1.000.000), Franko Mastantuono (Fjorentina, pozajmica), Dani Sebaljos (bez kluba), Dejvid Alaba (Betis, bez obeštećenja), Danijel Karvahal (bez kluba) VILJAREAL Nakon Marselinovog odlaska, Viljareal nade pred vrlo izazovnom sezonom i teškim žrebom u Ligi šampiona polaže u Injiga Peresa. Prošlogodišnji istorijski uspeh sa Rajo Valjekanom, stručnost i neustrašivost novog šefa stručnog štaba obećavaju interesantnu sezonu. Za razliku od drugih prelaznih rokova, na ovom Viljareal nije bio preterano aktivan. „Mislim da je tim koje odličan, i trebamo imati poverenja u igrače koje imamo“, izjavio je ovih dana CEO, Fernando Roć Negeroles, i insinuirao da će omladinci imati više mesta u ekipi.

Za sada, Viljareal nastavlja da troši pare na Kanađane, Nejtan Saliba je treći po redu u Žutoj podmornici, nakon Tajžona Bjukenena i Tanija Ulvasejije koji su stigli prošle godine. Pritom, vezni igrač koji dolazi iz Anderlehta u zamenu za 15.000.000 evra je drugi najskuplji transfer u istoriji njegove zemlje, iza Džonatana Dejvida. Već neko vreme se nameravalo pojačati sredinu terena, i na kraju su u klubu odlučili da dovedu mladog igrača (22 godine) koji će imati mogućnost da se dalje razvije u Viljarealu. U Anderlehtu je bio uobičajen u prvih jedanaest, a opisuje se kao fizički snažan igrač, pokretljiv, koji se dobro uklapa u direktnu i vertikalnu igru. Iskusni golman Peter Gulači je stigao kao pojačanje iz Lajpciga, gde je proveo 11 sezona i bio kapiten. Mađar koji je nedavno pretrpeo povredu kolena verovatno neće biti takmac Luisu Žunioru, ali će doprineti sigurnosti na poziciji gde je Brazilac ostao sam nakon što je Dijego Konde otišao na pozajmicu u Betis, a Arnau Tenas u Majorku. Žutu podmornicu su napustili veterani Alfonso Pedrasa koji se preselio u rimski u Lacio, i Dani Pareho koji još uvek nema klub, premda ne namerava da se povuče. Gotova je i priča o Tomasu Partiju, koji, bilo zbog krivične prijave koja mu i dalje visi nad glavom, bilo iz drugih razloga, Marselinu nije dao očekivane rezultate, a ni Injigo ne namerava da ga zadrži. Prešao je u Al Šabab jer mu ugovor nije obnovljen. Ističe se još i odlazak Ramona Teratsa u Hetafe za 2.500.000. DOŠLI: Nathan Saliba (Anderleht, 15.000.000), Peter Gulaši (Lajpcig, 1.500.000), Tjago Fernandes (Real Ovijedo, kraj pozajmice), Ilijas Akomah (Rajo Valjekano, kraj pozajmice), Dani Rekena (Kordoba, kraj pozajmice), Karlos Romero (Espanjol, kraj pozajmice) OTIŠLI: Ramon Terats (Hetafe, 2.500.000), Aleks Fores (Burgos, 400.000), Tomas Parti (Al Šabab, bez obeštećenja), Alfonso Pedrasa (Lacio, bez obeštećenja), Dani Pareho (bez kluba), Rafa Marin (Napoli, kraj pozajmice), Tjago Fernandes (Levante, pozajmica), Arnau Tenas (Majorka, pozajmica), Dijego Konde (Betis, pozajmica), Vili Kambvala (Komo, pozajmica), Alfon Gonsales (Sevilja, kraj pozajmice), Dani Rekena (Levante, pozajmica), Rafa Marin (Napoli, kraj pozajmice) ATLETIKO MADRID

Hulijan Alvarez ne ide nigde. Priča koja je zauzela ubedljivo najveći broj vesti prelaznog roka završila je u ćorsokaku. Ali, ako krenemo sa zaslužnima, mora se početi od odlazaka. Antoan Grizman – nakon 17 sezona u Primeri, od kojih 10 u Atletiku, po mnogima najveći fudbaler u istoriji kluba, Simeoneov idealni učenik i simbol rasta epohe u kojoj su se kolčonerosi vinuli do tada nepoznate visine. Oprošteni su mu gresi, ispraćen je ovacijama, i kada se smire duhovi, tek će tada Metropolitano, ekipa, a ponajviše sam Čolo, shvatiti koliko im Mali Princ nedostaje na terenu. Hose Marija Himenes je stigao u Madrid davne 2013, kao 19-godišnjak. Nekada su ga tražili po celoj Evropi, ali nije napustio Atletiko. Na kraju su ga stigle povrede i sada zna da neće imati priliku da igra u prvom timu na Metropolitanu. Za ovu sezonu je odabrao pozajmicu u Deportivu. Mimo Hulijana, Atletiko možda nije bio aktivan kao prethodnih godina, ali Mateu Alemani je doveo nekoliko vrlo interesantnih pojačanja i potrošio na njih 123.000.000 evra. Tako će od ove sezone na Metropolitanu zaigrati Kang In Li, Kuti Romero, Morten Hjulmand i Alehandro Grimaldo. Korejanac je posebno drag sportskom direktoru Atletika, jer mu je upravo on napravio prvi profesionalni ugovor sa Valensijom. Crveno-beli su već pokušavali da ga dovedu, a sada je PSŽ popustio, pa je „Kangi“, kako ga je prekrstio Enrike Sereso, stigao za cifru od 35.000.000 evra. Atletiko je tako osvojio još jedno tržište, jer je u domovini nove sedmice prodat rekordan broj dresova pre nego što ga je i sam Kang in Li obukao. Debitovao je na Metropolitanu uz pogodak. Kristijan „Kuti“ Romero se sa druge strane može nazvati Simeoneovom opsesijom, a i njega je Atletiko već pokušavao da dovede. Želi da ponovo stvori onu neprobojnu odbranu po kojoj su svojevremeno bili čuveni i Kuti je lider koji se očekuje na tom delu terena. Totenhem je prepolovio cenu, tako da je operacija izvedena za oko 40.000.000. Za sada se oporavio od povrede zadobijene na Svetskom prvenstvu, ali kreće postepeno. Poznato je da je Atletiko pokušao da na levi bok dovede Marka Kukurelju. Kada to nije uspeo, krenuo je u napad po sledećeg kandidata. Alehandro Grimaldo, premda nije izašao na teren sa reprezentacijom na Mundijalu, ipak može mnogo u čemu da pomogne kolčonerosima. Između ostalog, nalazi se među najboljim izvođačima slobodnih udaraca u Evropi. A, bar na ovoj poziciji, klub ostao finansijski u plusu. Matero Ruđeri, premda je odigrao dobar kraj sezone, ipak nije ono što treba Atletiku, a imao je dobru prodaju, pa je među prvima napustio Madrid i preselio se kod Unaja Emerija u Aston Vilu, u zamenu za 25.000.000. Grimaldo je kupljen za „samo“ 15.000.000. Morten Hjulmand, čiji je transfer uz Romera najskuplji – 40.000.000, još je jedan od pokušaja da se rasterete Koke i Pablo Barios. Ovaj put, bar sudeći po iskustvu i prvim utakmicama, eksperiment će možda i uspeti. „Ističe se po velikoj agresivnosti, taktičkoj disciplini i fizičkoj snazi“, navodi As. Deluje idealno za Simeoneov tim, a za sada deluje i da će imati dosta minuta na terenu. Atletiko nije bio loš ni na strani prodaje i uspeo je da se „reši“ viškova. Među njima prvi, Nauel Molina koji je, da se pitala publika, davno trebao da napusti Metropolitano. Prodat je Romi za 13.000.000. Tjago Almada se ispostavio kao neuspeo eksperiment pa se vratio za Južnu Ameriku, konkretno u River Plejt – takođe za lepu cifru od 20.000.000. Klemon Lengle je poslat na pozajmicu u Benfiku. Uz Serlotovu povredu i nepoznanicu kako će se Hulijan Alvarez prilagoditi novoj situaciji, bio je neophodan još jedan špic, pa je na kraju doveden Džonatan Dejvid iz Juventusa, na pozajmicu sa opcijom kupovine za 25.000.000. DOŠLI: Morten Hjulmand (Sporting, 40.000.000), Kristijan Romero (Totenhem, 40.000.000), Kang-in Li (PSŽ, 35.000.000), Alehandro Grimaldo (Bajer Leverkuzen (15.000.000), Džonatan Dejvid (Juventus, pozajmica) OTIŠLI: Antoan Grizman (Orlando, bez obeštećenja, Mateo Ruđeri (Aston Vila 25.000.000), Tjago Almada (River Plejt, 20.000.000), Nauel Molina (Roma, 13.000.000), Hulio Dijas (Sevilja, 1.000.000), Kleman Lengle (Benfika, pozajmica), Karlos Martin (Almerija, pozajmica), Toma Lemar (Elče, pozajmica), Horatiu Moldovan (Ejupspor, pozajmica), Niko Gonsales (Juventus, kraj pozajmice) BETIS

Betis se vraća u Ligu šampiona nakon 21 godine i to u velikoj meri uslovljava sastav tima Manuela Pelegrinija. Zna se, rotacije će biti više nego neophodne, a Čileanac nikada nije bežao od njih. U principu, sve su pozicije pokrivene, pa je verovatno zbog toga Betis doveo mali broj pojačanja. Zašto menjati nešto što funkcioniše. Najskuplji transfer je kao i obično u napadu, Irac Troj Perot iz Alkmara za 16.000.000, koji se mogu pretvoriti u 20.000.000 sa bonusima. Zadatak će mu biti da upotpuni napad sa Kučom Ernandesom. Perot je bivši igrač Totenhema koji je karijeru proveo na pozajmicama, da bi potom Alkmaru dostigao cifru od 51 gola u 91 duelu. Interesantno pojačanje je Fran Garsija, bek Real Madrida koji stiže u Betis da bi pokazao da vredi i dobio više minuta. Plaćeno je 4.000.000 za polovinu prava na igrača, a na početku se već ispostavilo da je ispao jeftin. Dobar učinak uključuje i jednu asistenciju Pablu Garsiji. Betis je napustio Serhi Altimira, i ostavio lepu sumu od 18.000.000 u kasi. Njegovo mesto bi trebao da zauzme Fakundo Bernal, otkupljen od Fluminensea za 10.500.000, s tim da je ovo njegova prva sezona u Evropi, i dosta je nepoznanica. Nobel Mendi je prešao u Hal Siti iz Raja, a Betis je iz ove operacije izvukao 8.000.000. Igrači kao Ćimi Avila i Rikardo Rodriges su završili ciklus u Betisu, a Gonsalo Petit će ovu sezonu igrati na pozajmici u Kadisu. Takođe su otišli drugi i treći golman, Pau Lopes i Adrijan, dok je u zamenu stigao Dijego Konde na pozajmicu iz Viljareala. U svakom slučaju ne očekuje se da će uzeti mestu Alvaru Valjesu. Na kraju, Dani Sebaljos je konačno mogao da ispuni svoju želju otkada je raskinuo ugovor sa Realom. Betisu se nije žurilo, ali ipak postoji rok da se registruju igrači za Ligu šampiona. Tako je poslednjeg dana prelaznog roka Sebaljos potpisao na tri godine, nakon što je oslobođen dovoljan budžet za njegovu platu da bi se ispunio fer plej koji određuje La Liga. Mladi Pablo Garsija je, nakon što se odlično pokazao u izlogu prvih kola lige, potpisao za Rasing Santander za 5.500.000. Iz Betisa je otišao u suzama. DOŠLI: Troj Perot (Alkmar, 16.000.000), Fakundo Bernal (Fluminense, 10.500.000), Fran Garsija (Real Madrid, 4.000.000), Dani Sebaljos (Real Madrid, bez obeštećenja), Dijego Konde (Viljareal, pozajmica), Serhio Aribas (Ueska, kraj pozajmice), Iker Losada (Levante, kraj pozajmice) OTIŠLI: Serhi Altimira (Sporting, 18.250.000), Nobel Mendi (Rajo Valjekano, 8.180.000), Pablo Garsija (Rasing, 5.500.000), Mateo Flores (Arouka, 1.400.000), Pau Lopes (Andora, bez obeštećenja), Ćimi Avila (Independijente, bez obeštećenja), Gonsalo Petit (Kadis, pozajmica), Guillerme Fernandes (Kordoba, ?), Sedrik Bakambu (bez kluba), Rikardo Rodriges (bez kluba), Adrijan San Migel (povukao se), Sofjan Amrabat (Fenerbahče, kraj pozajmice) SELTA

Selta nije dovela mnogo pojačanja za svoju drugu uzastopnu godinu nastupa u Ligi Evrope zajedno sa domaćim prvenstvom. Ističu se Aleiš Febas i Havi Galan. Marokanski napadač Kuhaib Driueš je otkupljen od PSV Ajndhovena za 7.000.000. Karakteristike su mu brzina i probijanje po boku, i trebalo bi da se dobro uklopi u taktiku Klaudija Hiraldesa. Ima iskustva i iz 12 utakmica Lige šampiona, a igra za marokansku reprezentaciju do 23. Po prvi put se seli u inostranstvo iz Holandije. Sredinu terena uz Migela Romana i Ilaiša Moribu sada je pojačao iskusni Aleiš Febas iz Elčea. Istakao se na pripremama, pa ga je Hiraldes ubacio u prvu postavu na ligaškom debiju, gde je pokazao da vredi kao motor ekipe, dajući ravnotežu jednostavnom igrom i sa mnogo pretrčanih kilometara. Štaviše, deluje da će Moriba biti taj koji ulazi sa klupe. Havi Galan se vratio nakon tri godine u Atletiku, Real Sosijedadu i Osasuni, u klub u kojem je ipak igrao najbolje. Kao i u slučaju Febasa, radi se o transferu bez obeštećenja, a Galan je odmah debitovao kod Hiraldesa i deluje da će biti stalan u timu. Senegalski štoper Abdulej Faje je stigao iz Bajer Leverkuzena da popuni mesto u odbrani, kao što je to tražio Hiraldes. Radi se o pozajmici u vrednosti od 300.000 evra. A na isti način je stigao i turski golman Altaj Bajindir iz Mančester Junajteda da bi s vremena na vreme mogao da odmeni Radua. Fer Lopes je, nažalost morao da se vrati u Vulverhempton, gde je na samom početku sezone već pokazao da je njegov nivo ipak iznad Čempionšipa. A uz njega, najveći gubitak u Selti je Oskar Mingesa. Nakon okončanja četverogodišnjeg ugovora, Mingesa je odlučio da se oproba u Engleskoj, konkretno u Kristal Palasu. Razlog: plata kojoj Selta nikako ne može da parirá. Unaj Nunjes je stigao sa pozajmice iz Valensije i otišao na novu u Espanjol, a Ugo Sotelo u Levante. Mihailo Ristić nakon samo 14 odigranih utakmica u Selti od ove sezone je u Crvenoj Zvezdi. DOŠLI: Kuhaib Driueš (PSV, 7.000.000), Sebastijan Kaseres (Amerika, 4.500.000), Abdulej Faje (Leverkuzen, pozajmica, 300.000), Havi Galan (Osasuna, bez obeštećenja), Aleiš Febas (Elče, bez obeštećenja), Altaj Bajindir (Mančester Junajted, bez obeštećenja), Damjan Rodriges (Rasing, kraj pozajmice), Karles Peres (Aris, kraj pozajmice). OTIŠLI: Oskar Mingesa (Kristal Palas, bez obeštećenja), Fer Lopes, (Vulverhempton, kraj pozajmice), Unaj Nunjes (Espanjol, pozajmica 250.000), Ugo Sotelo (Levante, pozajmica 100.000), Franko Červi (Rosario, bez obeštećenja), Mihailo Ristić (Crvena zvezda, bez obeštećenja), Manu Fernandes (Kadis, bez obeštećenja), Damjan Rodriges (Kadis, pozajmica), Karlos Dominges (Real Ovijedo, pozajmica), Džosef Aido (bez kluba), Mark Vidal (Sabadel, bez obeštećenja), Matijas Vesino (bez kluba) HETAFE

Hetafe se priprema za važnu sezonu. Nakon što je savladan Partizan, definitivno će zaigrati u Evropi, nakon šest godina. Hose Bordalas, sa novim trogodišnjim ugovorom, biće, kao i uvek, stub i okosnica kluba iz južnog madridskog predgrađa. Prelazni rok je bio izazovan i Hetafe trpi velike gubitke. Kao što su Luis Milja, koji će karijeru nastaviti u Komu, ili Mauro Arambari koji se seli u Buenos Ajres, u River Plejt. Pored sredine terena, i u odbrani je tim napustio Huan Iglesijas. I verovatno najveća tragedija – Krisantus Uće, koji je prošle godine primoran da ode u Kristal Palas, jer nije bilo novca, koji se ove godine vratio kao velika uzdanica, teško je povređen u pripremnom meču i propustiće celu sezonu. Dobre vesti su da je Martin Satrijano, koji je zimus stigao na pozamicu iz Olimpik Liona i brzo se pretvorio u možda najvažnijeg igrača za Bordalasa, otkupljen od Francuza. Hetafe je brzo iskoristio opciju kupovina i zadržao Urugvajca. Uz njega, jedan povratnik – Enes Unal – nakon avantura u Bornmutu „vraća se kući“, kao što slovi tvit Hetafea, gde je u 4 sezone odigrao 109 mečeva i upisao 36 pogodaka. Za napad još i Ivan Ason, na pozajmici iz Koma. Za oslabljeni vezni red, još jedan uslovno rečeno povratnik – Ramon Terats. Terats je u Hetafeu igrao samo pola sezone, proleće 2025, ali je ostavio izuzetan utisak na Koliseumu i navijači su veoma zadovoljni. Sada je otkupljen od Viljareala. Tu je i Mario Martin iz Realove Fabrike i Orel Mangala iz Liona. Među poslednjima je potvrđen i transfer Nemanje Gudelja koji tako nakon odlaska iz Sevilje ipak ostaje u španskoj ligi. U odbrani se ističe Argentinac Said Romero, koji je slično kao i Satrijano igrao na pozajmici proteklo pola sezone, pa je potom kupljen od Briža. Još jedno od pojačanja sa kojima navijači Hetafea mogu biti zadovoljni, jer se vrlo brzo uklopio u Boralasovu šemu. Takođe, iskusni Kolumbijac, Johan Mohika, koji stiže na poziciju levog beka, iz Majorke. DOŠLI: Martin Satrijano (Olimpik Lion, 6.500.000), Said Romero (Briž, 5.000.000), Mario Martin (Real Madrid, 3.500.000), Ramon Terats (Viljareal 2.500.000), Sebastijan Boseli (River Plejt, 1.500.000), Johan Mohika (Majorka, 500.000), Nemanja Gudelj (Sevilja, bez obeštećenja), Saba Sazonov (Torino, bez obeštećenja), Enes Unal (Bornemut, bez obeštećenja), Frančo Serano (Saragosa, bez obeštećenja), Žan Iv Valu (Viljareal, pozajmica), Andres Garsija (Aston Vila, pozajmica), Orel Mangala (Olimpik Lion, pozajmica), Ivan Ason (Komo, pozajmica), Huan Berokal (Atlanta, kraj pozajmice), Krisantus Uće (Kristal Palas, kraj pozajmice), Ivan Neju (Al Okhdod, kraj pozajmice), OTIŠLI: Mauro Arambari (River Plejt, 6.100.000), Luis Milja (Komo, 6.000.000), Koba da Kosta (Al Kholod, 2.000.000), Domingos Duarte (Sao Paulo, bez obeštećenja), Peter Federiko (Gornik Zabrze, bez obeštećenja), Dijego Riko (Osasuna, bez obeštećenja), Havi Munjos (Almerija, bez obeštećenja), Huan Iglesijas (Sevilja, bez obeštećenja), Aleks Sankris (Leganes, bez obeštećenja), Alan Nijom (bez kluba), Abu Kamara (Hal Siti, kraj pozajmice), Luis Vaskes (Anderleht, kraj pozajmice), Veljko Birmančević (Sparta, kraj pozajmice), Adrijan Liso (Saragosa, kraj pozajmice) RAJO VALJEKANO

Novi akter na tržištu ovog leta je Hal Siti, pa tako kada govorimo transferima španskih klubova sredine tabele, postaje neizbežan. Tako je i Rajo ostvario rekordnu istorijsku prodaju upravo novopečenim premijerligašima – od 25.000.000 evra u fiksnom iznosu i bonusima. U pitanju je Nobel Mendi, koji je prošle godine u odbranu Raja došao na pozajmici iz Betisa, a potom su Valjekanci iskoristili mogućnost otkupa i otpremili ga za Englesku. A Rajo je obavio i svoju drugu rekordnu prodaju takođe ovog leta. Pep Ćavarija, odlični levi bek koji je ponekad znao da zaustavi i Lamina Jamala, ide za Čelsi za 19.000.000 plus bonusi. Uz to, istekao je ugovor kapitenu Oskaru Trehu, kao i Paći Espinu, i završile se pozajmice Ilijasa Akomaha i Karlosa Martina. Uglavnom, nikad više novca, nikad manje troškova. Ekipa koju nakon Injiga Peresa sada vodi Benjat San Hose, iz Eibara, još ne zna da li će sezonu igrati u Valjekasu, Leganesu ili čak u Burgosu. Stadion se mora popravljati, pa, premda u njega po svemu sudeći ulaže samo javna administracija, a ne i sam Rajo, prodaje se nisu prevele u pojačanja. Tek 7. avgusta stigao je prvi, Maraš Kumbula albansko-italijanski štoper, na pozajmicu iz Rome. Zatim je na potpuno upražnjeno mesto levog beka dogovorena pozajmica Adrije Pedrose iz Sevilje (prethodnu sezonu je igrao u Elčeu). Giorgi Tsitaišvili, levo krilo iz Dinamo Kijeva koji je u poslednjim sezonama uglavnom igrao na pozajmicama, sada je besplatno stigao u Valjekas. Za zadnji vezni red otkupljeno je jedno od obećanja Betisove akademije, Gnangoro Buare. Premda je Fulam ponudio 25.000.000 za otkupnu klauzulu Andreja Ratiua, predsednik Raja im nije odgovorio. Razlog – iznos su nameravali da plate na rate, dok ga je Presa tražio odmah. DOŠLI: Jozua Vertrouvd (Kasteljon, 1.500.000), Gnangoro Buare (Betis B, 600.000), Giorgi Tsitaišvili (Dinamo Kijev, bez obeštećenja), Maraš Kumbula (Roma, pozajmica), Mujaid Sadik (Genk, pozajmica), Adrija Pedrosa (Sevilja, pozajmica), Pelajo Fernandes (Kadis, kraj pozajmice), Raul de Tomas (Al-Vakrah, kraj pozajmice). OTIŠLI: Nobel Mendi (Hal Siti, 23.400.000), Pep Ćavarija (Čelsi, 19.000.000), Oskar Treho (bez kluba), Alfonso Espino (Rasing, bez obeštećenja), Abdul Mumin (Đirona, bez obeštećenja), Etjen Eto (Rasing Ferol, pozajmica), Migel Anhel Moro (bez kluba), Ilijas Akomah (Viljareal, kraj pozajmice), Karlos Martin (Atletiko Madrid, kraj pozajmice), Nobel Mendi (Betis, kraj pozajmice), Đerar Gumbau (Granada, kraj pozajmice) VALENSIJA

U Valensiji nije počelo dobro. Publika pamti i Karlos Korberan je dočekan sa zvižducima od samog početka sezone. Sa jednim remijem i dva poraza već se nalazi pri dnu tabele. A ni prelazni rok nije doneo preteranu veru u budućnost. Arnau Martines je stigao u poslednju sedmicu prelaznog roka nakon dužih pregovora sa Đironom. Desni bek je bio jedan od prioriteta, a ceni se to što može da igra i kao štoper. Transfer je ubrzan nakon što se povredio još jedan od novih igrača Valensije Justin de Has, holandski štoper koji neće moći da zaigra oko mesec dana. Velike nade se polažu u mladog Japanca Rijonusukea Satoa, koji je sa samo 19 godina došao iz Tokija kao jedna od najvećih uzdanica fudbala u njegovoj zemlji. Za sada je odigrao odlične pripreme, a debitovao je dobro i u ligi – do te mere da je Mestalja izviždala trenera kada ga je zamenio. Aliou Dijeng iz Malija prvi put će zaigrati u Evropi sa 29 godina, u zadnjem veznom redu Slepih miševa. Kajne Van Oevelen dolazi na pozajmicu da bi se takmičio sa Stoletom Dimitrijevskim na golu. Pablo Mafeo, poznat po svojim fudbalskim i ne tako fudbalskim duelima sa Vinisijusom, takođe je došao na pozajmicu, iz Olimpijakosa. S obzirom da dobro poznaje špansku ligu iz svog perioda u Majorki, očekuje se jednostavno uklapanje. Trenutno je i on povređen. Na strani odlazaka 1.750.000 za Čenka Ozkacara, i više besplatnih transfera i pozajmica, kao što je odlazak Andrea Almejde u Rasing. Završile su pozajmice i Unaju Nunjesu, Lukasu Beltranu, Largiju Ramazaniju i Julenu Agirezabali. DOŠLI: Arnau Martines (Đirona, 5.000.000), Rijunosuke Sato (Tokio, 4.000.000), Justin de Has (Famalikao, bez obeštećenja), Aliou Dijeng (Al Ahli, bez obeštećenja), Harvi Eliot (Liverpul, pozajmica), Kajne van Oevelen (Ipsvič, pozajmica), Pablo Mafeo (Olimpijakos, pozajmica), Serđi Kanos (Valjadolid, kraj pozajmice), Iker Kordoba (Mirandes, kraj pozajmice) OTIŠLI: Cenk Ozkacar (Trabzonspor, 1.750.000), Eraj Komert (Torino, bez obeštećenja), Tijeri Coreja (Venecija, bez obeštećenja), Baptist Santamarija (PAOK, bez obeštećenja), Andre Almejda (Rasing, pozajmica), Mario Dominges (Ekscelzior, pozajmica), Lukas Nunjes (Eibar, pozajmica), Alberto Mari (bez kluba), Renco Saravija (bez kluba), Unaj Nunjes (Selta, kraj pozajmice), Lukas Beltran (Fjorentina, kraj pozajmice), Largi Ramazani (Lids, kraj pozajmice), Julen Agirezabala (Atletik Bilbao, kraj pozajmice) REAL SOSIJEDAD

Do 28. avgusta čekao je Pelegrino Mataraco svoje prvo pojačanje, koje je stiglo u vidu štopera da popuni vidljive rupe koje je Real Sosijedad pokazao u prvim ligaškim mečevima. Mamadu Sar je stigao iz Čelsija na jednu sezonu i očekuje se da će, uprkos mladosti, dati odbrani Baskijaca kvalitativni skok. Ektor Fort je nakon pozajmice u Elčeu, gde je imao interesantan rezultat za beka – tri gola i dve asistencije, pristao da se definitivno preseli u San Sebastijan. Real Sosijedad je Barseloni platio 8.500.000 za nešto više od polovine prava na fudbalera, dok Katalonci zadržavaju pravo otkupa. Fortova prednost je što može da igra i kao levi i kao desni bek. Brajs Mendes je nakon četiri sezone otišao u Ameriku i to, iznenađujuće, u Kolombus Kru iz Ohaja. Iako je bio jedan od veterana i stubova ekipe, Mataraco ga je poseo na klupu i njegov kraj nije bio slavan. Real je u kasu stavio 6.000.000, a Brajs će, zna se kad se radi o Amerikancima, sigurno računati na znatno višu platu. Duje Ćaleta Car je hteo da nastavi u Real Sosijedadu, ali je klub odlučio da je bolje da se ipak vrati u Lion. Ugovor nije obnovljen Aricu Elustondu koji se, premda je želeo da bude „one club man“, nakon dugog niza godina u San Sebastijanu preselio u Solun. Havi Lopes ove sezone ide na pozajmicu u Fejenordu. DOŠLI: Ektor Fort (Barselona, 8.500.000), Mamadu Sar (Čelsi, pozajmica), Jon Paćeko (Alaves, kraj pozajmice), Mikel Goti (Kordoba, kraj pozajmice). OTIŠLI: Brajs Mendes (Kolambus, 6.000.000), Aric Elustondo (PAOK, bez obeštećenja), Karlos Fernandes (Real Ovijedo, bez obeštećenja), Jon Karikaburu (Burgos, bez obeštećenja), Havi Lopes (Fejenord, pozajmica), Mikel Goti (Real Ovijedo, pozajmica), Duje Ćaleta-Car (Lion, kraj pozajmice), Vesli (Al-Nasr, kraj pozajmice) ESPANJOL

Espanjol je pre početka prelaznog roka doveo Ramona Rodrigesa Mončija za sportskog direktora, pa su se tako njegov njuh za prilike na tržištu i želje Manola Gonsalesa pretvorili u obnovu tima, na svim pozicijama. Što se tiče dolazaka, ističu se Brajan Saragosa i Aleks Kalatrava, a nedostajaće posebno Karlos Romero kojem je istekla pozajmica iz Viljareala. Kalatrava je otvorio sezonu transfera u Espanjolu nakon što je, iz trećeg puta, Manolo uspeo da iz Kasteljona dovede igrača koji mu se lično veoma dopada. Ofanzivni vezni igrač, treba da pokrije odlazak Ramona Teratsa – takođe nazad u Viljareal, i plaćen je čak 5.000.000 – velika suma kada imamo u vidu aktere. Brajan Saragosa je opet na pozajmici iz Bajerna u Španiji. Timu je potreban ovakav fudbaler jer su mu upravo dueli i dribling najslabija strana. Saragosa nosi kreativnost i fudbal ulice, i ako se uklopi – što nije uvek bio slučaj – sigurno može da podigne igru Espanjola na viši nivo. Prinova je i Gabrijel Moskardo, na pozajmici iz PSŽ-a koji ga je platio 20.000.000, premda je na početku sezone nestao iz planova Manola Gonsalesa, debitovao je tek u trećem kolu. Za poziciju desnog beka Andoni Gorosabel, iz Atletik Bilbaa, takođe na pozajmici. U odbrani, Karlosa Romera će zameniti Kvilndši Hartman, a tu su i Unaj Nunjes i Vanja Drkušić. U špicu napada vraća se sa pozajmice Markos Fernandes sa 14 pogodaka u drugoligašu Seuti. DOŠLI: Aleks Kalatrava (Kasteljon, 5.000.000), Vanja Drkušić (Zenit, pozajmica 300.000), Unaj Nunjes (Selta, pozajmica 250.000), Brajan Saragosa (Bajern, pozajmica), Gabrijel Moskardo (PSŽ, pozajmica), Kvilindši Hartman (Barnli, pozajmica), Andoni Gorosabel (Atletik Bilbao, pozajmica), Pablo Ramon (Rasing, kraj pozajmice), Havi Ernandes (Mirandes, kraj pozajmice), Markos Fernandes (Seuta, kraj pozajmice), Rođer Inojo (Kultural Leonesa, kraj pozajmice) OTIŠLI: Migel Rubio (Valjadolid, bez obeštećenja), Džastin Smit (Eldense, bez obeštećenja), Fernando Kalero (Malaga, bez obeštećenja), Ugo Peres (Torense, bez obeštećenja), Čarls Pikel (Šarjah, bez obeštećenja), Hose Salinas (Malaga, pozajmica), Hose Grahera (Burgos, pozajmica), Omar Sadik (Seuta, pozajmica), Pablo Ramon (Rasing), Antoniu Roka (Majorka, pozajmica), Pol Tristan (bez kluba), Siril Ngonge (Napoli, kraj pozajmice), Ramon Terats (Viljareal, kraj pozajmice), Karlos Romero (Viljareal, kraj pozajmice) ATLETIK BILBAO Kao i uvek, Atletik ima malo mogućnosti za manevrisanje na tržištu fudbalera. Tako je najveća novost – na klupi. Edin Terzić, nakon što je sa Borusijom osvojio nemački kup i igrao finale Lige šampiona, stiže u Bilbao pošto je za savet o španskoj ligi pitao Hansija Flika. Tim će kao i do sada računati na igrače akademije koji se pridružuju seniorskoj ekipi: Aleks Padilja, Alehandro Rego, Ugo Rinkon i Benjat Gerenabarena „pojačanja“ su u Bilbau. A posebno se istakao Joaneko Lui-Žan, levi bek koji se dopada Terziću i koji je debitovao sa zadatkom da zaustavi Lamina Jamala. Otišao je Unaj Gomes, u Udineze za 4.500.000. Golman Julen Agirezabala će ovu sezonu nastaviti u Primeri, ali u Rasingu. Urko Iseta se preselio na jug, u Kadis, za 1.500.000, Mikel Vesga u Almeriju, a Eder Garsija u Kordobu. Andoni Gorosabel će ovu sezonu igrati u Espanjolu. Injigo Lekue se povukao iz profesionalnog fudbala sa 33 godine, i nakon 11 sezona koje je igrao samo u Atletiku. DOŠLI: Benjat Gerenabarena (Kasteljon, kraj pozajmice), Alvaro Đalo (Al Garafa, kraj pozajmice), Ugo Rinkon (Đirona, kraj pozajmice), Pejo Kanales (Rasing, kraj pozajmice), Unaj Vensedor (Levante, kraj pozajmice) OTIŠLI: Unaj Gomes (Udineze, 4.500.000), Julen Agirezabala (Rasing, 4.500.000), Urko Iseta (Kadis, 1.500.000), Mikel Vesga (Almerija, bez obeštećenja), Eder Garsija (Kordoba, pozajmica), Andoni Gorosabel (Espanjol, pozajmica), Injigo Lekue (povukao se) SEVILJA

Luis Garsija Plasa se javno pobunio kada je uprava Sevilje prodala mladog Hoakina Martinesa, poznatog pod nadimkom Oso. I te kako se oseti da Sevilja ima loš tim, a ni samom treneru, koji je mogao da predvidi događaje, nije pravo što se potrošilo samo pola onog što se zaradilo. Uz Osa, Akor Adams, Huanlu i Đibril Sou u kasu Sevilje su stavili 26.000.000 – prodalo se sve što se moglo prodati. Prošlogodišnji prelazni rok je bio katastrofalan. Sada su problemi slični, uprava je ista, samo je sportski direktor promenjen, umesto Antonija Kordona – kojem su mnogi pripisali da navija za Betis, tu je Hose Ignasio Navaro. Moglo bi se reći da je u odbranu uloženo: rezervni golman Fran Gonsales, Huan Iglesijas iz Hetafea, Julio Dijas koji je odigrao dobar broj utakmica na kraju sezone u prvom timu Atletika i Arouna Sangante. Na sredini terena, otišao je kapiten, Nemanja Gudelj, kao i Đoan Đordan. Rupu bi trebao da popuni Gruzijac Kočorašvili, koji je stigao iz Sportinga za 4.500.000, kao i Jon Guridi iz Alavesa na kojeg je Kike Sančes Flores dosta računao otkada je stigao u Vitoriju. Bio je izričita želja Luisa Garsije Plase, jer može da igra na više pozicija sredine terena, kao i u napadu. Najviše je plaćen Robi Jur. Škotlanđanin dolazi iz Sirijusa, lidera švedske lige. Prosek mu je gol po utakmici, a Šveđani su ga proglasili „novim Halandom“. U Španiji je potpuna nepoznanica, a za sada mu je učinak nejednak. U zadnji vezni red je stiglo iznenađenje – Jusuf Fofana. Premda se govorilo da će francuski reprezentativac završiti u Lionu, Garsija Plasa je dobio bar ovo pojačanje. DOŠLI: Robi Jur (Sirijus, 6.500.000), Giorgi Kočorašvili (Sporting, 4.500.000), Lukas Stasan (Sen Etjen, pozajmica 2.500.000), Fran Gonsales (Real Madrid, 1.000.000), Hulio Dijas (Atletiko, 1.000.000), Arouna Sangante (Avr, bez obeštećenja), Huan Iglesijas (Hetafe, bez obeštećenja), Jon Guridi (Alaves, bez obeštećenja), Alfon Gonsales (Viljareal, kraj pozajmice), Feliks Koreja (Lil, pozajmica), Jusuf Fofana (Milan, pozajmica) OTIŠLI: Akor Adams (Venecija, 16.000.000), Huanlu Sančes (Bornemut, 11.000.000), Oso (Strazbur, 10.000.000), Đibril Sou (Đenova, 4.000.000), Federiko Gatoni (Askoli, bez obeštećenja), Tangi Nijanzu (Lil, bez obeštećenja), Nemanja Gudelj (Hetafe, bez obeštećenja), Orjan Niland (Lajpcig, bez obeštećenja), Aleksis Sančes (Montreal, bez obeštećenja), Đoan Đordan (Estrela Amadora, bez obeštećenja), Adrija Pedrosa (Rajo Valjekano, pozajmica), Rafa Mir (Aris, pozajmica), Sesar Aspilikueta (povukao se), Adnan Januzaj (bez kluba), Batista Mendi (Trabzonspor, kraj pozajmice), Neal Mopej (Olimpik Marsej, kraj pozajmice) ALAVES U Vitoriji se više nego o kupovini, do poslednjeg trenutka razmišljalo o tome kako zadržati tim od prošle sezone. Posebno igrače kao što su Antonio Blanko, Lukas Boje, Toni Martines ili Anhel Peres koji su na tapetu većih klubova. Alaves je sezonu započeo sjajno, sa sedam osvojednih od devet bodova, i u jednom trenutku je čak bio lider na tabeli, pa nije ni čudo da tako želi i da nastavi. Kike Sančes Flores je posebno zahtevao štopere, pa je tako iz Fjorentine došao Argentinac Nikolas Valentini, za 3.000.000, a ostao je i Vile Koski koji je za istu sumu nakon pozajmice kupljen od Istra. Zatim tu su i dva Rodrigesa koja je lako pomešati po imenu: Migel Rodriges iz Utrehta za krilo, u zamenu za 5.000.000. Španski mediji komentarišu da bi trebao da se dobro uklopi u koncepciju igre Kikea Sančesa Floresa. Mikel Rodriges dolazi iz Real Sosijedada B, za sredinu terena i moraće da se bori za mesto. Dosta igrača je napustilo Alaves kao Viljalibre, Guridi, Kalebe, Diabate, Jon Paćeko, Dijara i Viktor Parada (prodat za 5.000.000 Spartaku iz Moskve). Među njih se ubraja i čudni slučaj Nikole Maraša čiji je ugovor Alaves, nakon više pokušaja, jednostrano raskinuo „zbog namernog i kontinuiranog smanjenja učinka“.

DOŠLI: Migel Rodriges (Utreht, 5.000.000), Nikolas Valentini (Fjorentina, 3.000.000), Vile Koski (Istra, 3.000.000), Mikel Rodriges (Real Sosijedad B, 2.000.000), Unaj Ropero (Rasing Ferol, kraj pozajmice), Tomas Mendes (Alverka, kraj pozajmice), Selu Dialo (Kultural Leonesa, kraj pozajmice), Adrijan Rodriges (Saragosa, kraj pozajmice), Ugo Novoa (Mirandes, kraj pozajmice) OTIŠLI: Viktor Parada (Spartak 5.000.000), Musa Dijara (Al Vahda, 1.200.000), Asijer Viljalibre (Rasing, 1.000.000), Jon Guridi (Sevilja, bez obeštećenja, Hesus Ovono (Andora, bez obeštećenja), Raul Fernandes (Leganes, bez obeštećenja), Egoic Munjos (Kordoba, pozajmica), Dauda Doumbija (Istra, ?) Adrijan Pika (Penjafijel, pozajmica), Unaj Ropero (Rasing, pozajmica),, Nikola Maraš (bez kluba), Kalebe (Fortalesa, kraj pozajmice), Jon Paćeko (Real Sosijedad, kraj pozajmice), Ibrahim Dijabate (Gais, kraj pozajmice) ELČE Elče, nakon iznenadnog odlaska Edera Sarabije, a i više važnih igrača kao što su Alvaro Rodriges, Andre Silva, Aleix Febas ili Rafa Mir, mora da osmisli tim od nule. Na klupi se našao Martin Anselmi kome je ovo prvo iskustvo u Španiji. Najskuplja pojačanja su 19-godišnji Buba Sangare koji je tu na pozajmici iz Rome, i čije usluge Elče želi da zadrži u zamenu za 4.000.000. Inače je reprezentativac Španije U-19. Na drugoj strani, u napadu, još 4.000.000 je potrošeno za Fer Ninja koji se vraća iz Burgosa u Primeru za napad Elčea. Najvrednija prodaja, Alvaro Rodriges, koji za 25.000.000 odlazi u Bornmut, mada polovina iznosa pripada Realu. Na sredini terena će ostati Gonsalo Viljar, sada već u vlasništvu Elčea. Zatim je kupljen Havi Morsiljo, jednog od Atletikovih omladinaca koje smo videli u poslednjim utakmicama prethodne sezone, a na pozajmicu i treći novi element sredine terena Fakundo Buonanote, iz Brajtona. Toma Lemar, jedan od fudbalera koje je zbog visoka plate i dugotrajnog ugovora teško prodati, Atletiko će ove godine ustupiti Elčeu. Prethodnu godinu u Đironi je imao solidan, mada ne briljantan učinak. Dopunjuju transfere Viktor Čust, u odbrani, koji takođe ostaje nakon pozajmice iz Kadisa, i Ese Ponse, u napadu, koji se vraća iz američkog fudbala, tačnije iz Hjustona. Pozajmice su završile i sad već bivšim Barseloninim igračima, Injakiju Penji i Ektoru Fortu. DOŠLI: Buba Sangare (Roma, 4.500.000), Fer Ninjo (Burgos, 4.000.000), Tizijano Perota (Banfild, 3.500.000), Roj Revivo (Makabi Tel Aviv, 2.500.000), Havi Morsillo (Atletiko Madrilenjo, 1.500.000), Viktor Čust (Kadis, 1.000.000), Gonsalo Viljar (Dinamo Zagreb, 1.000.000), Ruben Sančes (Espanjol), Esekijel Ponse (Hjuston), Toma Lemar (Atletiko, pozajmica), Fakundo Buonanote (Brajton, pozajmica), Bambo Dijabi (Granada, kraj pozajmice), Ali Houari (Mirandes, kraj pozajmice), Abijel Osorio (Defensa, kraj pozajmice), Rafa Nunjes (Eldense, kraj pozajmice), Matia Barzic (Kultural Leonesa, kraj pozajmice), OTIŠLI: Alvaro Rodriges (Bornemut, 25.000.000), Leo Petrot (Anderleht, bez obeštećenja), Rafa Nunjes (Korija, bez obeštećenja), Andre Silva (Porto, bez obeštećenja), Aleix Febas (Selta, bez obeštećenja), Ticijano Perota (Defensa, pozajmica), Džon Donald (Majorka, pozajmica), Aksel Verner (Rosario Sentral, pozajmica), Ektor Fort (Barselona, kraj pozajmice), Adrija Pedrosa (Sevilja, kraj pozajmice), Injaki Penja (Barselona, kraj pozajmice), Rafa Mir (Sevilja, kraj pozajmice) LEVANTE

Leto u Levanteu su obeležila dva odlaska veoma različitih karakteristika. Mlada nada – Karlos Espi – je prodata Real Madridu za 25.000.000. Sa druge strane, kapiten i veteran Hose Luis „Komandante“ Morales je sa 39 godina okončao ugovor sa Levanteom u kojem je odigrao 10 sezona. Trener Luis Kastro, poznat upravo po sposobnosti da razvija mlade talente, zaslužan je za skok u karijeri Karlosa Espija, a i njegova zamena ima slične karakteristike. Belgijanac Janis Musuaji, od samo 19 godina, bio je jedan od najinteresantnijih mladih igrača Uefine Omladinske lige. A u napadu će mu se pridružiti i još jedan Srbin u Primeri, Petar Ratkov, koji stiže na pozajmicu iz Lacija, kao što kaže španski As, da „doda centimetre u napadu“. U sličnom stilu, Ugo Sotelo, Dani Rekena i Aksel Tap, za sredinu terena. Nijedan ne prelazi 22 godine, a Tap ima samo 19. U odbrani je došao iskusniji Aisa Mandi. DOŠLI: Janis Musuaji (Klub NXT, 3.000.000), Ugo Sotelo (Selta, pozajmica, 100.000), Aisa Mandi (Lil, bez obeštećenja), Enco Bardeli (USL Dankerk, bez obeštećenja), Tjago Fernandes (Viljareal, pozajmica), Ifeanji Ndukve (Liverpul, bez obeštećenja), Aksel Tap (Bajer Leverkuzen, pozajmica), Horhe Kabeljo (Mirandes, kraj pozajmice), Dani Martin (Ueska, kraj pozajmice), Ćavi Grande (Maritimo, kraj pozajmice) OTIŠLI: Karlos Espi (Real Madrid, 25.000.000), Karim Tunde (Vest Bromvič 3.000.000), Kervin Arijaga (AEK, 3.000.000), Unaj Elgesabal (Ejbar, bez obeštećenja), Dijego Pampin (Granada, bez obeštećenja), Edgar Alkanjis (Atletiko Madrilenjo, bez obeštećenja, Dani Martin (Valjadolid, pozajmica), Hose Luis Morales (bez kluba), Alan Maturo (Đenova, kraj pozajmice), Ugo Raghuber (Lil, kraj pozajmice), Unaj Vensedor (Atletik Bilbao, kraj pozajmice), Iker Losada (Betis, kraj pozajmice) Matijas Moreno (Fjorentina, kraj pozajmice) OSASUNA Osasuna menja trenere, ali ne i tim. Bar ne radikalno. Na klupi nakon Jagobe Arasatea nije uspeo da se ustoliči niko, pa će i ove godine debitovati jedan iskusni trener druge lige, Luis Migel Ramis. Veliki gubici za tim iz Pamplone su Viktor Munjos, čiji ga je kvalitet odveo de Liverpula, a i Havi Galan, kojem je ponuđen novi ugovor, ali se odlučio za Seltu. Munjos je u kasi Osasune ostavio 40.000.000 evra. Novosti je malo. Džonatan Dubasin je kupljen od Sportinga iz Hihona da bi ojačao napad po krilima i zamenio Viktora Munjosa. Na desno krilo dolazi Romen Del Kastiljo iz Bresta. Sa druge strane, pojačanje u odbrani je Dijego Riko, levi bek iz Hetafea koji dolazi kao besplatni transfer. Uz njega i Rokson Jeboa, štoper koji je otkupljen iz Geteborga za 3.000.000. DOŠLI: Džonatan Dubasin (Sporting Hihon, 4.000.000), Rokson Jeboa (Geteborg, 3.000.000), Romen Del Kastiljo (Stad Brest, 1.000.000), Dijego Riko (Hetafe, bez obeštećenja) OTIŠLI: Viktor Munjos (Liverpul, 40.000.000), Iker Benito (Keretaro, 520.000), Šeraldo Beker (Majnc, 500.000), Havi Galan (Selta, bez obeštećenja), Huan Krus (Ovijedo, bez obeštećenja) RASING U Santanderu je svakako najveća vest povratak Serhija Kanalesa. Skoro tri godine se govori o tom poslednjem Kanalesovom angažmanu, i sada se konačno ostvario. Pre 16 godina ga je Real Madrid otkupio od Rasinga, pretvorio se u jednog od mladih igrača koji nisu trijumfovali na Bernabeu, ali je svejedno napravio karijeru na kojoj mu mnogi mogu pozavideti. Kanales bi mogao da promeni igru Rasinga koji uglavnom retko drži loptu na sredini terena. Stiže kao besplatan transfer iz Montereja i potpisao je na 2 godine. Rasing je doveo pojačanja iz španskih i posebno itelijanskih klubova. Prioritet je bio golman, pa je Julen Agiresabala kupljen od Atletik Bilbaa za 4.500.000. Otkupljen je i štoper Fakundo Gonsales i napadač Asijer Viljalibre jer se radilo o pozajmicama sa obaveznom kupovinom. Većina igrača zaslužnih za uspon u Primeru je ipak morala da ode i Rasing je dosta promenio tim. A za pronalaženje talenata je zaslužan sportski direktor Ćema Aragon u kojeg svi imaju mnogo poverenja, posebno trener Hose Alberto – još jedan od debitanata u Primeri. Ističu se još Ivan Martin iz Đirone za sredinu terena, Jasir Zabiri kao pozajmica iz Rena za špic napada i Iker Luke, jedan od dragulja akademije Atletiko Madrida za krilo. Mladi Pablo Garsija se pred sam kraj letnje pijace pretvorio u najskuplje Rasingovo pojačanje. Betis zadržava polovinu prava na fudbalera, dok je klub iz Santandera za 5.500.000 dobio odlično pojačanje u napadu. Jedini koji ne izgleda prezadovoljan ovim transferom je sam Garsija, koji je, čini se, ipak želeo da ostane u Betisu. Sa druge strane, veliki problem će biti odlazak Kolumbijca Gustava Puerte. Olimpijakos je platio njegovu otkupnu klauzulu, i Rasing će zaraditi mnogo, ali gubi važnu figuru na sredini terena. DOŠLI: Pablo Garsija (Betis, 5.500.000), Julen Agiresabala (Atletik Bilbao, 4.500.000), Ivan Martin (Đirona, 3.000.000), Fakundo Gonsales (Juventus, 2.500.000), Aron Martin (Đenova, 2.000.000), Iker Luke (Atletiko Madrilenjo 1.000.000), Asijer Viljalibre (Alaves, 1.000.000), Pedro Felipe (Juve Next Gen 500.000), Mateo Prati (Kaljari, pozajmica 500.000), Serhio Kanales (Monterej, bez obeštećenja), Jasir Zabiri (Stad Ren, pozajmica), Pablo Ramon (Espanjol), Jeanuel Balosijan (Leverkuzen, pozajmica), Andre Almejda (Valensija, pozajmica. OTIŠLI: Gustavo Puerta (Olimpijakos, 16.000.000), Serhio Martines (RM Kastilja, 3.000.000), Sulejman Kamara (Slovan Bratislava, 1.000.000), Mario Garsija (Vidzev, 500.000), Havi Kastro (Kadis, 100.000), Kleman Mišelan (Valjadolid, bez obeštećenja), Jeraj Kabanson (Valjadolid, bez obeštećenja), Jokin Eskijeta (Kadis, pozajmica), Aric Aldasoro (Real Ovijedo, pozajmica), Neko Selorio (bez kluba), Marko Sangali (bez kluba), Haime Mata (bez kluba), Maneks Losano (Baskonija, kraj pozajmice), Damijan Rodriges (Selta, kraj pozajmice), Pejo Kanales (Atletik Bilbao, kraj pozajmice) DEPORTIVO