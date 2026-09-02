Četiri godine posle transfera Enco postao najskuplja argentinska prodaja
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 13:20
U Riveru zadovoljno trljaju ruke
Fantastičan je igrač Enco Fernandez, a pride i ozbiljna mašina za pravljenje para River Plejtu. Teško da su u Buenos Ajresu mogli da zamisle koliko će dodatnog novca dobiti na konto svog centralnog veziste, kada su ga pre četiri godine prodali Benfiki. Do te mere je zarada narasla da je ovog leta njegova prodaja postala najveći izlazni transfer u istoriji argentinskog fudbala! Sa 57.370.000 evra nadmašio je Franka Mastantuona koji je pre godinu dana, takođe iz Rivera, prešao u Real Madrid za fiksnih 45.000.000.
Dogovor dva kluba leta 2022. bio je da se Fernandez seli u Lisabon za obeštećenje od 10.000.000 evra fiksno plus potencijalnih 8.000.000 kroz bonuse, koji su kasnije ostvareni. Bio je to manji iznos od prvobitno traženog, ali je River dobio pravo na 25 odsto od naredne prodaje. Kako je iz Benfike prešao u Čelsi za 121.000.000 evra, argentinskom klubu je pripalo 30.250.000, kao i 4.200.000 na konto sredstava solidarnosti.
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Nije se priliv novca u Riverovu kasu tu zatvorio. Sjajni vezista je u utorak, poslednjeg dana prelaznog roka u Engleskoj ovog leta, postao prvi fudbaler u istoriji koji je dvaput prodat za preko 100.000.000 evra. Iz Čelsija je otišao u Mančester Siti za 145.000.000, čemu se ponovo raduju na Monumentalu. Riveru će ovaj put od sredstava solidarnosti pripasti 4.920.000 evra, što ukupnu zaradu od Enca Fernandeza podiže na pomenutih 57.370.000 evra.
Iako u delovima, za rekord argentinskog fudbala!
Rizik bivšeg predsednika River Plejta, Horhea Brita, kada je spustio fiksnu cenu za Encov transfer, a tražio 25 odsto od naredne prodaje se isplatio. Možda će neki navijač slavnog kluba reći da je trebalo sačekati sa prodajom tada 21-godošnjeg veziste i kasnije tražiti mnogo više para, ali jasno je da bez obzira na kvalitet igrača, argentinsko prvenstvo nije poput najboljih u Evropi i da je gotovo nemoguće odjednom dobiti iznos poput ovog od skoro 60.000.000 evra. Čak i u ovom trenutnom ludilu sa iznosima koje klubovi plaćaju za obeštećenja...