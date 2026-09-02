Četiri godine posle transfera Enco postao najskuplja argentinska prodaja

Fantastičan je igrač Enco Fernandez, a pride i ozbiljna mašina za pravljenje para River Plejtu. Teško da su u Buenos Ajresu mogli da zamisle koliko će dodatnog novca dobiti na konto svog centralnog veziste, kada su ga pre četiri godine prodali Benfiki. Do te mere je zarada narasla da je ovog leta njegova prodaja postala najveći izlazni transfer u istoriji argentinskog fudbala! Sa 57.370.000 evra nadmašio je Franka Mastantuona koji je pre godinu dana, takođe iz Rivera, prešao u Real Madrid za fiksnih 45.000.000.

Dogovor dva kluba leta 2022. bio je da se Fernandez seli u Lisabon za obeštećenje od 10.000.000 evra fiksno plus potencijalnih 8.000.000 kroz bonuse, koji su kasnije ostvareni. Bio je to manji iznos od prvobitno traženog, ali je River dobio pravo na 25 odsto od naredne prodaje. Kako je iz Benfike prešao u Čelsi za 121.000.000 evra, argentinskom klubu je pripalo 30.250.000, kao i 4.200.000 na konto sredstava solidarnosti.