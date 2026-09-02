Japanac pojačao Barnli u minut do ponoći
Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 13:07
Doskorašnji igrač Seltika igraće na Turf Muru za ekipu Nikija Hajena u naredne tri godine
Pune ruke posla imala je uprava Barnlija u utorak, u poslednjem danu prelaznog roka. Napor se isplatio, jer su u poslednji čas uspeli da angažuju vezistu Seltika, 28-godišnjeg Japanca Rea Hatatea.
Bila je to bukvalno trka sa vremenom, na kraju transfer je potvrđen nešto posle ponoći, pošto su iz dva kluba uspeli da srede i pošalju papirologiju na vreme. On će na Turf Muru provesti naredne tri sezone.
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Očekuje da Hatete bude prisutan i predstavljen ove večeri kada na Turf Mur u okviru četvrte runde u Čempionšipu, stiže ekipa Midlsbroa.
"Ovo je sjajan potez za mene. Biće mi to prvi put da igram u Engleskoj, Barnli je fantastičan klub. Nadam se da ću svojim isksutvom i znanjem doprineti timu na terenu i da ćemo ostvariti sve ciljeve", rekao je Japanac.
Hatate je jedan od nekoliko japanskih fudbalera poput Kjoga Furuhašija i Daizena Maede koje je u Seltik svojevremeno doveo Angelos Postekoglu. Maeda se proslavio, ovog leta je prešao u redove Ipsviča, a Hatate, koji je pao u drugi plan u škotskom klubu, morao je da pronađe novo rešenje.
Takođe, na pozajmicu iz Lidsa stigao je i napadač Largi Ramazani. Po isteku iste biće otkupljen ukoliko bude imao određeni broj odigranih mečeva. Ramazani je inače igrao u akademiji Mančester Junajteda. Prošle sezone bio je od strane Lidsa pozajmljen Valensiji za koju je na 31 utakmici postigao šest golova.
Ovog leta u Barnliju je bilo dosta promena što je i normalno kada se ima u vidu da je ispao iz Premijer lige. Deset dolazaka i isto toliko odlazaka, najviše svakako boli onaj Jana Fleminga u Ipsvič na četvorogodišnji ugovor.
Menadžer Klaretsa Niki Hajen je svestan da će biti teško nadoknaditi odlazak Fleminga, ali posebno ga brine slab start u sezoni. Barnli je pretposlednji sa svega jednim bodom iz tri utakmice.
"Znam je navijačima jako teško posle svega što je bilo prošle sezone i znam da imamo samo jednu pobedu u 32 utakmice. Znam koliko su razočarani, ali kao što sam rekao, imamo potencijal i treba nam vremena", rekao je Hajen.
Kao i Barnli, i Midlsbro je poslednjeg dana roka doveo pojačanja. Na pozajmice do kraja sezone stigli su krilo Amario Kozijer-Duberi (Brajton) i veznjak Konor Baron (Rendžers).
Baron je za dve godine u redovima Policajaca odigrao ukupno 85 utakmica, dok je ove sezone pod komandom Dereka Mekinisa imao samo nastupe u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
Kozer-Duberi ima ugovor sa Brajtonom na tri godine, ove sezone igrao je u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali su na Ameksu ipak rešili da ga pošalju na pozajmicu.
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Portsmut - Derbi 0:2 (0:1)
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Preston - Bristol Siti 1:3 (0:1)
/Vajli 51 - Tvajn 4, Ejsat 79, Balard 86/
Šefild Junajted - Bolton 3:2 (1:1)
/Tanganga 4, Bamford 68, Donovan 90+3 - Simons 1, Dalbi 67/
Svonsi - Votford 2:0 (2:0)
/Eom 8, Ajdah 29/
Vest Hem - Vulverhempton 4:2 (2:1)
/Mukasa 33, 53, Boven 43p, Mavropanos 64 - Munetsi 44, Mavropanos 69ag/
Birmingem - Sautempton 1:1 (0:1)
/Priske 55 - Šloterbek 45+3/
Stouk - Norič 1:0 (1:0)
/Galbrajt 13/
Sreda
20.45: (1,95) KPR (3,60) Kardif (3,80)
20.45: (1,67) VBA (3,70) Čarlton (5,50)
20.45: (2,25) Milvol (3,40) Reksam (3,20)
21.00: (2,90) Barnli (3,45) Midlsbro (2,40)
*** kvote su podložne promenama