Japanac pojačao Barnli u minut do ponoći

Takođe, na pozajmicu iz Lidsa stigao je i napadač Largi Ramazani . Po isteku iste biće otkupljen ukoliko bude imao određeni broj odigranih mečeva. Ramazani je inače igrao u akademiji Mančester Junajteda. Prošle sezone bio je od strane Lidsa pozajmljen Valensiji za koju je na 31 utakmici postigao šest golova.

Hatate je jedan od nekoliko japanskih fudbalera poput Kjoga Furuhašija i Daizena Maede koje je u Seltik svojevremeno doveo Angelos Postekoglu . Maeda se proslavio, ovog leta je prešao u redove Ipsviča, a Hatate , koji je pao u drugi plan u škotskom klubu, morao je da pronađe novo rešenje.

Očekuje da Hatete bude prisutan i predstavljen ove večeri kada na Turf Mur u okviru četvrte runde u Čempionšipu, stiže ekipa Midlsbroa. " Ovo je sjajan potez za mene. Biće mi to prvi put da igram u Engleskoj, Barnli je fantastičan klub. Nadam se da ću svojim isksutvom i znanjem doprineti timu na terenu i da ćemo ostvariti sve ciljeve ", rekao je Japanac.

Ovog leta u Barnliju je bilo dosta promena što je i normalno kada se ima u vidu da je ispao iz Premijer lige. Deset dolazaka i isto toliko odlazaka, najviše svakako boli onaj Jana Fleminga u Ipsvič na četvorogodišnji ugovor.

Menadžer Klaretsa Niki Hajen je svestan da će biti teško nadoknaditi odlazak Fleminga, ali posebno ga brine slab start u sezoni. Barnli je pretposlednji sa svega jednim bodom iz tri utakmice.

"Znam je navijačima jako teško posle svega što je bilo prošle sezone i znam da imamo samo jednu pobedu u 32 utakmice. Znam koliko su razočarani, ali kao što sam rekao, imamo potencijal i treba nam vremena", rekao je Hajen.

Kao i Barnli, i Midlsbro je poslednjeg dana roka doveo pojačanja. Na pozajmice do kraja sezone stigli su krilo Amario Kozijer-Duberi (Brajton) i veznjak Konor Baron (Rendžers).

Baron je za dve godine u redovima Policajaca odigrao ukupno 85 utakmica, dok je ove sezone pod komandom Dereka Mekinisa imao samo nastupe u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Kozer-Duberi ima ugovor sa Brajtonom na tri godine, ove sezone igrao je u kvalifikacijama za Ligu konferencije, ali su na Ameksu ipak rešili da ga pošalju na pozajmicu.

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KUP RUSIJE

ČEMPIONŠIP, 4. KOLO

Utorak

Linkoln - Blekburn 0:0

Portsmut - Derbi 0:2 (0:1)

/Smodiš 16, Salvesen 62/

Preston - Bristol Siti 1:3 (0:1)

/Vajli 51 - Tvajn 4, Ejsat 79, Balard 86/

Šefild Junajted - Bolton 3:2 (1:1)

/Tanganga 4, Bamford 68, Donovan 90+3 - Simons 1, Dalbi 67/

Svonsi - Votford 2:0 (2:0)

/Eom 8, Ajdah 29/

Vest Hem - Vulverhempton 4:2 (2:1)

/Mukasa 33, 53, Boven 43p, Mavropanos 64 - Munetsi 44, Mavropanos 69ag/

Birmingem - Sautempton 1:1 (0:1)

/Priske 55 - Šloterbek 45+3/

Stouk - Norič 1:0 (1:0)

/Galbrajt 13/

Sreda

20.45: (1,95) KPR (3,60) Kardif (3,80)

20.45: (1,67) VBA (3,70) Čarlton (5,50)

20.45: (2,25) Milvol (3,40) Reksam (3,20)

21.00: (2,90) Barnli (3,45) Midlsbro (2,40)

*** kvote su podložne promenama