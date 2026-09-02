Koliko Kari kaže, toliko će Golden Stejt novca da mu da
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 12:34
Stef će biti jedan od retkih superzvezda koji će celu karijeru provesti u jednom timu
Legenda Voriorsa Stef Kari stekao je pravo da ovog vikenda potpiše novi ugovor, ali je uprava franšize iz San Franciska u pregovore ušla samo sa jednom namerom, a to je da najbolji šuter svih vremena po svaku cenu ostane u Golden Stejtu.
Kari ima opciju da potpiše dvogodišnji maksimalni ugovor vredan 136.700.000 dolara, koji bi ga zadržao u timu sve do njegove 40. godine.
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Prema rečima Entonija Slejtera sa ESPN-a, rukovodstvo Voriorsa pruža svojoj zvezdi potpunu slobodu umesto da ulazi u aktivne pregovore. Spremni su da sa Karijem potpišu bilo kakav ugovor koji on želi, bez obzira na trajanje ili iznos novca.
Zbog pravila o igračima preko 38 godina (koje ne daje timovima da nude dugačke ugovore svojim igračima), Kari – čiji trenutni ugovor vredan 62.600.000 dolara ističe na kraju nadolazeće sezone – može dobiti produžetak na najviše dve godine.
Takođe postoji mogućnost da zvezda tima odloži potpisivanje ugovora do letnjih meseci kako bi stvorio potreban prostor u seleri kepu, što bi organizaciji omogućilo dovođenje novih slobodnih agenata. Činjenica da ključni igrači poput Drejmonda Grina i Džimija Batlera ulaze u poslednju godinu svojih ugovora uticaće na finansijsku fleksibilnost tima.
Nedavno je Kari dao i intervju za NBC Sports u kome je rekao da ne planira da napusti Voriorse.
"Nema nikakve sumnje da želim da provedem ostatak karijere ovde i prilično sam siguran da će se to i dogoditi. Dogovor i stvari oko ugovora doći će u pravo vreme, i ne dozvoljavam da mi to odvraća pažnju od priprema za sezonu. Cilj ostaje isti. Što se tiče produžetka ugovora, to ćemo rešiti kada bude vreme. Ali spreman sam za svoju 18. sezonu. Ludo je što je prošlo toliko vremena, a ja i dalje pokušavam da igram na veoma visokom nivou kako bih nam pomogao da pobeđujemo, i biću u stanju da uradim svoj posao".
Kari je prošle sezone odigrao svega 43 utakmice zbog povrede kolena, uz prosečno 24,8 poena i 4,7 asistencija.