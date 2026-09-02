Koliko Kari kaže, toliko će Golden Stejt novca da mu da

Legenda Voriorsa Stef Kari stekao je pravo da ovog vikenda potpiše novi ugovor, ali je uprava franšize iz San Franciska u pregovore ušla samo sa jednom namerom, a to je da najbolji šuter svih vremena po svaku cenu ostane u Golden Stejtu.

Kari ima opciju da potpiše dvogodišnji maksimalni ugovor vredan 136.700.000 dolara, koji bi ga zadržao u timu sve do njegove 40. godine.