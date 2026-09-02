In memoriam: Ivan Gudelj

Na Evropskom prvenstvu za omladince 1979. godine u Austriji proglašen je za najboljeg igrača turnira, dok je za A selekciju Jugoslavije sakupio 33 utakmice i dao tri gola.

Posljednja utakmica Ivana Gudelja bila je 1986. godine sa Crvenom zvezdom na Poljudu, kada je osetio veliku iscrpljenost ne znajući da mu zbog hepatitisa B propadaju mišići. Imao je tada ponude Bordoa i Real Marida, ali sve je propalo zbog bolesti. U dva navrata probao je da se vrati treninzima, ali se oba puta bolest vraćala, te je morao definitivno da završi igračku karijeru sa 26 godina.

Čuveni L'Ekip je Gudelja uvrstio u najbolji tim Svetskog prvenstva 1982.

U trenerskoj karijeri vodio je Primorac Stobreč, Uskok, Zadar, Dubrovnik i Hajduk, a poslednjih 20 godina radio je kao instruktor HNS-a za Dalmaciju.

Turbulentna životna priča legendarnog Hajdukovog fudbalera poslužila je i kao inspiracija za knjigu i film, o čemu ste 2022. mogli da čitate u njegovom intervjuu na Mozzart Sportu.