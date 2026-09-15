Vukčević bežao iz škole da bi gledao Srbiju: Znao sam da sam nagrabusio

Što se tiče Tristana, u jednom trenutku nije bilo sigurno da li će igrati za Srbiju jer je imao ponudu da igra za Grčku. O svemu tome, talentovani as Vašington Vizardsa je govorio za Basketnews.rs

"Meni je uvek bilo u glavi da igram za Srbiju. Imao sam loše iskustvo u Partizanu, zbog kojeg sam odlučio da sačekam i da vidim da li ću se vratiti Srbiji posle svega. Pešić mi je objasnio da su reprezentacija i Partizan totalno drugačiji, da to nisu iste stvari – što je i bila istina. Ta atmosfera... ti se osećaš dobro u reprezentaciji, bude sve pozitivno i lepo. Ideš na to da osvojiš, da pobediš".

Ipak, pregovora sa Grcima je bilo...

"U tom periodu sam pričao i sa trenerom Grčke, koji je pokušavao da me nagovori da igram za Grčku. Ja sam odrastao u Atini, ali na kraju krajeva sam mu i rekao: 'Ja se osećam kao Srbin'. Prezime mi je Vukčević, tata mi je igrao za Srbiju. To što sam odrastao u Grčkoj ne znači da sam Grk. Ja smatram da je najbitnije da ti osećaš želju da se boriš za svoju zemlju. Tu nemaš neku finansijsku dobit, ne dobijaš ti neke pare da bi igrao, igraš jer voliš. Odmah sam mu rekao da je najrealnija opcija Srbija".

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Vukčević je ispričao i jednu anegdotu.

"Sećam se jedne utakmice, koja se igrala dok sam u Madridu išao u školu. Mislim da mi je to bio drugi dan nastave kada je Srbija igrala sa Argentinom. Sećam se da nisam otišao na čas kako bih gledao utakmicu i uhvate me. U školi nisam čuo ni reč, već su odmah zvali Real Madrid i rekli: 'Ovaj se nije ni pojavio na času, bio je u biblioteci i gledao košarku'. Kada sam izašao iz autobusa video sam dva direktora iz kluba pred sobom, odmah sam znao da sam nagrabusio".

O iskustvu u Rigi prošle godine.

"Super su momci. Meni je iskustvo na Evropskom prvenstvu bilo i dobro i loše. Naravno loše jer smo izgubili od Finske, što niko nije očekivao. Ali, osim toga, meni je bilo baš lepo sa momcima i Karijem. Gledam stalno reprezentaciju".

Ispratio je i letnje prozore, pa taman i objasnio zašto ga tačno nije bilo.

"Imao sam neku povredu, I nisam mogao da igram. Onda sam primao injekcije i klub me je posavetovao da je bolje da odmorim i spremim za sezonu, tačnije da ne rizikujem novu povredu igrajući za reprezentaciju. Sada sam super. Ovo je poslednja nedelja gde radim individualno, od naredne počinju timski radovi za koje sam ja fizički spreman", rekao je Vukčević za Basketnews.rs