De Zerbi hrabri “osećajnog momka” Solankea pred susret sa Liverpulom na Enfildu

Na sva četiri meča u Premijer ligi je 29-godišnji Englez dobijao šansu, s tim da je samo u prošlom kolu protiv Evertona (0:0) pre tri dana bio starter. Nije uspeo nijednom da se upiše u strelce, ali jeste dao gol protiv drugoligaša Čarltona (5:1) u drugoj rundi Liga kupa Engleske.

Poslednji pogodak protiv nekog premijerligaša Solanke je dao u martu, u porazu od Kristal Palasa (1:3). To je bio jedan od svega tri gola koje je dao prošle sezone domaćem šampionatu. Italijanski strateg ipak i dalje veruje u njega, pa će mu pružiti ovog utorka od 21.00 časova novu šansu da “proradi”. Totenhem će tada u meču šesnaestine Liga kupa gostovati Liverpulu na Enfildu.

“Dom je osećajan momak. Potrebno mu je da oseti da ima puno poverenje. Od mene ga apsolutno ima. Siguran sam da može da postigne 10-15 golova u sezoni. Već je dao toliko za Bornmut, zašto ne bi i za Totenhem? Isti je sport”, rekao je De Zerbi pred susret sa Liverpulom.

21.00: (1,70) Liverpul (4,00) Totenhem (4,50) - MR

On je potom morao da objasni novinarima zašto je Solankea nazvao “osećajnim momkom”.

“On je osećajan zato što je pametan. Osećajni momci su pametni. Možda zbog toga što je imao puno problema sa povredama, možda zato što se ne oseća fizički najbolje, možda zato što bi želeo da radi nešto drugo na terenu, ali još uvek nije dostigao svoju najbolju formu. Zato mora da igra. Važno mu je da bude na Enfildu. Mislim da ćemo tako dobiti igrača koji je on bio u Bornmutu. Sećam se kada je igrao protiv mog Brajtona da je bio neverovatan, toliko da sam morao da pitam asistenta ko im je taj napadač”.

Totenhem u prva četiri kola Premijer lige ima po dva remija i poraza, a još uvek nije postigao nijedan gol. Najpre je izgubio od Brentforda (0:3) i Njukasla (0:2), a zatim je remizirao sa Notingem Forestom (0:0) i Evertonom.

Kako bi se bolje povezao sa igračima, prošle nedelje je De Zerbi odveo ceo tim na večeru u Mejferu, luksuznoj oblasti Londona, a potom je iz svog džepa platio račun.

“Dokle god mi ostane nešto novca da kupim cigare, nema problema”, našalio se De Zerbi.

U sezoni 2024/2025 Solanke je davao Liverpulu golove na oba prvenstvena susreta. U Londonu u decembru je zabeležio učinak od po pogotka i asistencije u porazu sa 3:6, da bi zatim na Enfildu u aprilu dao jedini gol u porazu sa 1:5. Prošle sezone je zbog pobrede skočnog zgloba propustio susret sa crvenima na stadionu Totenhema (1:2), ali je zato odigrao svih 90 minuta na Enfildu u martu, kada je bilo 1:1.

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LIGA KUP ENGLESKE – PREOSTALI MEČEVI ŠESNAESTINE FINALA

Utorak

20.30: (2,20) Portsmut (3,50) Barnsli (3,20)

20.45: (2,90) Vest Hem (3,50) Fulam (2,35) - MR

21.00: (9,50) Ipsvič (6,25) Arsenal (1,27) - MR

21.00: (1,70) Liverpul (4,00) Totenhem (4,50) - MR

21.00: (10,0) Reding (7,50) Brentford (1,22)

Sreda

20.45: (1,60) Everton (4,00) Vulverhempton (5,70)

20.45: (5,70) Flitvud (4,00) Šefild Junajted (1,60)

21.00: (3,05) Koventri (3,50) Aston Vila (2,25)

21.00: (1,83) Mančester Junajted (3,70) Brajton (4,20)

Četvrtak

20.30: (1,12) Mančester Siti (10,0) Norič (16,0)

***Kvote su podložne promenama