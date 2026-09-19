Jamalova samokritika: Nisam bio zadovoljan posle Mundijala jer sam mogao više; pamtim Moratine reči

Lamin je svestan da je magnet za protivničke igrače. “ Znam da to izuzetno pomaže timu i da je za trenera neverovatno imati igrača koji privlači tri rivala, ali to nije dovoljno za mene kada znam zašta sam sposoban “.

Valdano ga je zatim pitao da li takve poteze cene samo profesionalci. „ Oni koji znaju o fudbalu to cene “.

Igrač Barselone je priznao da se njegova sposobnost da privuče odbrambene igrače pokazala veoma korisnom za nacionalni tim, iako to nije bilo dovoljno da zadovolji njegove lične standarde. Da bi to ilustrovao, istakao je detalj koji je prošao gotovo nezapaženo u jedinom golu Ferana Toresa u produžecima koji je odlučio finale protiv Argentine. “ Ljudi to ne shvataju, ali kod Feranovog gola u finalu bio sam okružen sa dva defanzivca i Pedro Poro je mogao sam da centrira. Primećujem te stvari “.

Priznao je Jamal da nije bio zadovoljan svojim igrama ovog leta u SAD-u. Opravdanje je bila povreda mišića koju je zadobio u finišu prošle Primere. Sad je zdrav i sa Rafinjom čini čuda. “ Bio sam srećan što smo osvojili Mundijal, ali nisam bio zadovoljan svojom igrom. Stvar sa povredom je istina, ali nema nikakve veze s tim. Uradio sam mnogo stvari koje ljudi nisu videli, ali nisam bio zadovoljan sobom jer znam da sam mogao više “, objasnio je as Katalonaca.

Lamin je rekao da zna na čemu treba da radi, da mu je potrebno da popravi igru s desnom nogom. Kada je ulazio u najbolji tim Španije sa samo 16 godina, kapiten Furije bio je Alvaro Morata, čija je karijera u padu poslednjih godina, ali je branio boje velikih klubova, od Reala, Čelsija, Atletika i Milana.

“Razgovarao sam sa Moratom pre meča sa Brazilom na Bernabeu. Zgrabio me je i rekao: 'Znam da si najbolji na svetu. Samo treba da veruješ u to i da to dokažeš. Danas je dan da ljudi vide da si već najbolji na svetu. Samo moraš da igraš sa svim što znaš'“, ispričao je as Barse.

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Ta “injekcija” mu je pomogla u tom meču.

“Pomislio sam: 'Ako mi je kapiten rekao, moram da izađem tamo i dam sve od sebe'“.

Morata je nedavno pohvalio zrelost igrača Barselone i istakao da je on mnogo inteligentniji i vredniji nego što mnogi misle, pored toga što je naglasio njegovu sposobnost da uči i priprema se za utakmice.

16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR

Lamin se takođe prisetio dobro poznate slike Lea Mesija kako ga kupa kada je bio još beba. Godinama kasnije, njih dvojica su se našli jedan protiv drugog u finalu Svetskog prvenstva.

“Nisam znao gde sam u tom trenutku, ali to je nešto veoma posebno. Doživeo sam to lično, a onda sam se suočio s njim u finalu Svetskog prvenstva. To su stvari koje se dešavaju samo u fudbalu”.

Jamal veruje da je zaslužio da osvoji Zlatnu loptu, a glavnog konkurenta vidi u francuskom asu iz Reala Kilijanu Embapeu.

“Ove godine mislim da sam je zaslužio za ono što sam postigao“.

Dotakao se Lamin i rasizma koji je prisutan u Španiji.

“Hiljadu puta sam to doživeo. Ljudi imaju diskriminatorske stavove, a da toga nisu potpuno svesni. Neće me uznemiravati to što me neko naziva 'crncem' zato što jesam 'crnac'. Sasvim je druga stvar ako je pogrešno to reći da bi me uvredili”, istakao je as Barselona i dao primer kako su ga zajedno sa Rafinjom vređali na Bernabeu u El Klasiku.

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Espanjol - Elče 1:3 (0:2)

/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/

Subota

14.00: (2,40) Osasuna 83,35) Rajo Valjekano (2,95) MR

16.15: (1,65) Atletik Bilbao (3,70) Alaves (5,60) MR

18.30: 1,90) Selta (3,50) Rasing Santander (4,10) MR

21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR

Nedelja

14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR

16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR

18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR

18.30: (3,50) Deportivo (3,45) La Korunja Betis (2,10) MR

21.00: (2,75) Valensija (3,30) Sosijedad (2,60) MR

***kvote su podložne promnenama