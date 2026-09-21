Na konkurs ABA lige prijavilo se 40 novih sudija

Podsećamo, ABA liga je nedavno saopštila da će funkciju komesara za delegiranje sudija obavljati Migel Anhel Perez, koji će ujedno biti i predsednik Sudijske komisije. Robert Brdar je imenovan za novog disciplinskog sudiju i tako rešene dve značajne funkcije u sportskom sektoru regionalnog takmičenja. Novi funkcioneri ABA lige su izabrani na skupštini u Ljubljani, gde je obeleženo i 25 godina postojanja takmičenja.

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Što se tiče saopštenja novih sudija, pozvali su čelnike ABA lige na razgovor i kompromis, gde su naveli da je jedan od problema visina naknada za arbitre. Ona iznosi 562,50 evra bruto po utakmici u ABA ligi i 281,25 evra u ABA 2 ligi, a sudije navode da je to daleko manje nego što je u drugim evropskim takmičenjima, konkretno domaćim šampionatima i regionalnim ligama. Njihovo celo saopštenje možete pročitati OVDE.

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ABA liga počinje u petak, 25. septembra, kada će Budućnost u Podgorici dočekati Cibonu od 18.00, dok će pola sata kasnije početi duel između Zadra i Bosne.