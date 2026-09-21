Na konkurs ABA lige prijavilo se 40 novih sudija
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 13:45
Rok uskoro ističe, regionalno takmičenje dobija nove arbitre
Nedavno je ABA liga otvorila konkurs za nove sudije, zbog čega su se aktuelne sudije pobunile. Nastao je sukob između sudija i rukovodstva ABA lige, ali za sada početak regionalnog takmičenja nije ugrožen. Neće biti problema da se lopta zakotrlja po parketima abaligaša, iako je delovalo da bi aktuelne sudije mogle još više da podignu glas, međutim za sada ostaje sve po redu i protokolu.
Na pomenuti konkurs za nove sudije, koji će uskoro biti zatvoren, prijavilo se čak 40 novih arbitara. Rok za prijavu određen je do 21. septembra u 15.00.
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Podsećamo, ABA liga je nedavno saopštila da će funkciju komesara za delegiranje sudija obavljati Migel Anhel Perez, koji će ujedno biti i predsednik Sudijske komisije. Robert Brdar je imenovan za novog disciplinskog sudiju i tako rešene dve značajne funkcije u sportskom sektoru regionalnog takmičenja. Novi funkcioneri ABA lige su izabrani na skupštini u Ljubljani, gde je obeleženo i 25 godina postojanja takmičenja.
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Što se tiče saopštenja novih sudija, pozvali su čelnike ABA lige na razgovor i kompromis, gde su naveli da je jedan od problema visina naknada za arbitre. Ona iznosi 562,50 evra bruto po utakmici u ABA ligi i 281,25 evra u ABA 2 ligi, a sudije navode da je to daleko manje nego što je u drugim evropskim takmičenjima, konkretno domaćim šampionatima i regionalnim ligama. Njihovo celo saopštenje možete pročitati OVDE.
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ABA liga počinje u petak, 25. septembra, kada će Budućnost u Podgorici dočekati Cibonu od 18.00, dok će pola sata kasnije početi duel između Zadra i Bosne.