BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PORTUGAL – VELS (tip 1, kvota 1,20) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Portugal ulazi u ovaj duel kao izraziti favorit, zahvaljujući sjajnoj seriji od deset uzastopnih utakmica bez poraza pred domaćom publikom, gde su zabeležili čak devet pobeda i samo jedan remi. Nasuprot njima, selekcija Velsa se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima zbog odsustva ključnih fudbalera kao što su Hari Vilson, Džo Rodon i Karl Darlou. Kada se na te izostanke doda i njihova prilično loša forma tokom 2026. godine, jasno je da su im šanse protiv izuzetno motivisanih domaćina minimalne. Odnos snaga je potpuno očigledan i ne ostavlja prostor za sumnju u to ko je kvalitetniji tim na terenu.

KAMERUN – KOMORI (tip 1, kvota 1,35) – početak 21.00

Kamerun u ovaj duel ulazi kao apsolutni favorit na papiru, oslanjajući se na bogatu istoriju i kvalitetan sastav. Sa druge strane, Komori su proteklih godina dokazali da su izuzetno žilav i nepredvidiv protivnik, sposoban da defanzivnom čvrstinom i brzim kontrama namuči svakog velikana. Očekuje se dinamičan meč u kojem će Kamerun diktirati tempo i tražiti rani gol, dok će gosti vrebati šansu iz tranzicije i prekida za novo fudbalsko iznenađenje.

AUSTRIJA – IZRAEL (tip 1, kvota 1,50) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Domaćin ima jasnu ulogu favorita zbog agresivnog presinga i istorije u kojoj nikada na svom stadionu nije poražen od ovog protivnika. Sa druge strane, Izraelci se uzdaju u talenat Oskara Gluha i brze kontre. Raniji susreti ovih timova uvek su donosili spektakle i pregršt golova (poput 5:2 i 4:2), pa se i večeras predviđa izuzetno ofanzivna igra sa obe strane.

DR KONGO – EKVATORIJALNA GVINEJA (tip 1, kvota 1,30) – početak 18.00 MOZZART RELAX

DR Kongo je favorit na domaćem terenu, što potvrđuje i kvota od za njihovu pobedu. Domaća selekcija ima znatno kvalitetniji sastav od Ekvatorijalne Gvineje i očekuje se da od starta nametne svoj ritam, dok će se gosti uglavnom braniti i pokušati da izbegnu poraz na ovom teškom gostovanju. Situacija je jasna ako imamo u vidu dokle je dogurao Kongo na Mudijalu, sa koga su ga izbacili Englezi sa 2:1.

TUNIS – UGANDA (tip 1, kvota 1,45) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Tunis je vođen željom novog selektora Muaena Šabanija da osveženi tim odmah postavi na čelo grupe H. Iako Uganda pod trenerskom palicom Pola Puta obećava otpor, tradicija i prednost igranja na stadionu Hamadi Agrebi daju veliku prednost „Orlovima sa Kartagine“. Da je razlika u klasi očigledna potvrđuje i njihov prethodni okršaj, u kojem je Tunis slavio sa ubedljivih 3:1.