Lamar Stivens: Svestran sam igrač, moj uticaj na igru će uvek biti tu

Pred prvi evroligaški izazov sa Partizanom, Stivens se osvrnuo na kvalitet Olimpije Milano.

"Mislim da će biti dobra utakmica. Dodali su nekoliko dobrih igrača ove godine. Imaju kreativan napadački stil. Mislim da će biti veoma zabavna, takmičarska utakmica. Uzbuđeni smo zbog izazova".

Navijači ga već vide kao možda i najveće pojačanje Partizana ovog leta, a Stivens ne krije da je čuo takve priče.

"Čuo sam to, ali uzbuđen sam što ću izaći na teren, biti ono što jesam i pokušati da budem najbolja verzija sebe. Mislim da će onda sve doći na svoje. Imamo neke zaista dobre igrače ove godine. Luka je bio sjajan, nisam mnogo znao o njegovoj igri ali sam impresioniran. Imamo mnogo momaka koji naporno rade. Uzbuđen sam zbog svih koji su ovde i mislim da imamo zaista dobru grupu“