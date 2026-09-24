Lamar Stivens: Svestran sam igrač, moj uticaj na igru će uvek biti tu
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 14:05
Amerikanac je pred prvi evroligaški izazov govorio o očekivanjima navijača, novim saigračima i ulozi u crno-belom timu
Lamar Stivens stigao je ovog leta u Partizan kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih, a od doskorašnjeg košarkaša Pariza očekuje se da bude jedan od važnih aduta u novoj sezoni, pre svega u obavljanju defanzivnih zadataka.
Amerikanac je svestan velikih očekivanja pred početak sezone, ali poručuje da ne oseća dodatni pritisak i da želi da svojim kvalitetima doprinese ekipi na različite načine.
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Pred prvi evroligaški izazov sa Partizanom, Stivens se osvrnuo na kvalitet Olimpije Milano.
"Mislim da će biti dobra utakmica. Dodali su nekoliko dobrih igrača ove godine. Imaju kreativan napadački stil. Mislim da će biti veoma zabavna, takmičarska utakmica. Uzbuđeni smo zbog izazova".
Navijači ga već vide kao možda i najveće pojačanje Partizana ovog leta, a Stivens ne krije da je čuo takve priče.
"Čuo sam to, ali uzbuđen sam što ću izaći na teren, biti ono što jesam i pokušati da budem najbolja verzija sebe. Mislim da će onda sve doći na svoje. Imamo neke zaista dobre igrače ove godine. Luka je bio sjajan, nisam mnogo znao o njegovoj igri ali sam impresioniran. Imamo mnogo momaka koji naporno rade. Uzbuđen sam zbog svih koji su ovde i mislim da imamo zaista dobru grupu“
Potom je objasnio i šta za njega predstavlja najbolja verzija sebe na parketu.
„Mislim da to zavisi od toga šta utakmica zahteva. Veoma sam svestran igrač. Ako treba da pobedimo zahvaljujući skokovima, ako su nam potrebne odbrane ili poeni, mogu da utičem na utakmicu na mnogo različitih načina. Neće to izgledati isto svake večeri, ali moj uticaj na igru će uvek biti tu“.
Zadovoljan je Stivens i ulogom koju ima u novoj ekipi.
„Za sada je sve dobro. Još nismo odigrali pravu utakmicu, tako da ćemo videti. Zadovoljan sam komunikacijom sa trenerom, kao i sa liderima ekipe koji su već bili ovde i znaju kako stvari funkcionišu. Mislim da će sve to postepeno napredovati kako se budemo bolje upoznavali“.