Klopova pohvala o "zlatnoj generaciji": Jovanovićeva misija – istorijska pobeda u Augzburgu

Tim koji je pobedio Srbiju mogao bi da istrči na teren i u Augzburgu, sa najisturenijim Pavlidisom , a u ofanzivi će biti i Colis i mladi Karecas . Kostulas i Duvikas traže šansu, a očekuje se da Jovanović pruži šansu i igračima koji nisu igrali u Beogradu, kao što su Masuras , Muzakitis , Salijakas i Kirijakopulos .

S druge strane, euforija u Grčkoj posle pobede u Beogradu. Heleni imaju najbolju generaciju u poslednje dve decenije, još od senzacionalne titule na Evropskom prvenstvu u Portugaliji 2004. godine. Srpski stručnjak Ivan Jovanović ima na raspolaganju veliki broj kvalitetnih igrača koji igraju u Ligama petice. Posebno je pakleno u napadu gde su Vangelis Pavlidis iz Benfike, Haralampos Kostulas iz Brajtona i Anastasios Duvikas iz Koma, koji je postigao gol protiv Orlova na našem najvećem stadionu u petom minutu sudijske nadoknade za tri boda Helena.

Na meču protiv Holandije povredio se Kai Haverc , koji je otputovao u London, dok nema ni asa Barjena Džamala Musijale . Na njihova mesta ulaze Florijan Virc iz Liverpula i Džonatan Burkart iz Ajntrahta. Umesto napadača Arsenala u špicu bi šansu mogao da dobije na početku sezone raspucani fudbaler Ajntrahta Junes Ebnutalib, rođen u Frankfurtu, koji ima marokanske korene.

Umesto defanzivca Milionera, šansu na štoperskoj poziciji mogao bi da dobije Jan Aurel Bisek iz Intera. Za tim protiv Helena konkuriše jedno od iznenađenja na spisku novog selektora Pancera, ofanzivni vezista Bambase Konte iz Hofenhajma. On bi mogao da debituje za najbolju selekciju Nemačke.

Iskusni strateg Ivan Jovanović ne dozvoljava euforiju, iako su očekivanja velika.

“Pored mnogih pozitivnih stvari u Beogradu, postoje stvari koje bismo mogli ili trebalo da ispravimo, koje Srbija možda nije iskoristila, ali kvalitet Nemačke i Holandije je drugačiji. Ne bi trebalo da ponavljamo neke stvari. Možda nemamo priliku jer nemamo mnogo vremena, ali smo dugo zajedno i u smislu analize možemo da razumemo stvari o odbrambenoj funkciji, rastojanjima između linija i kontrapresingu. Postoje stvari koje možemo da ispitamo”, istakao je Jovanović, prenosi grčka Gazeta.

Klop je rekao za Grke da je to „zlatna generacija grčkog fudbala”, ukazujući na kombinaciju individualnih sposobnosti i kreativnosti uklopljenu u sjajan kolektiv.

“Ne mislim da je Nemačka posebno zabrinuta. Ona ima igrače vrhunskog nivoa, igraju već nekoliko godina u reprezentaciji, uvek ima visoke ciljeve. Žive sa ovim otkako su počeli da igraju fudbal. Gospodin Klop ima drugačiji stil razmišljanja o fudbalu, agresivan, intenzivan. On će definitivno doneti nešto drugačije Nemačkoj. Ne sumnjam da način igre postaje mnogo teži od onoga što je Nemačka igrala poslednjih godina. Intenzivniji, sa većim intenzitetom, vertikalniji i način razmišljanja će takođe biti od velikog interesa u smislu trenerskog rada, kako se to može preneti na teren, posebno u eri kada nema mogućnosti za trening. To ima veze sa percepcijom trenerove ideje. Nemačka ima mnogo kvaliteta“.

18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX

Tradicija je protiv Helena koji nikada nisu pobedili Nemačku na 10 utakmica (sedam poraza i tri remija).

„Grčka je godinama izostala sa velikih takmičenja. Imamo mnogo mladih igrača i u narednoj deceniji će nositi teret reprezentacije na svojim leđima. Stiču iskustvo od samog početka, jer su svi tu dve godine, igraju utakmice na visokom nivou. Iskustvo će im pomoći. Važno je da ostanemo u elitnoj diviziji Lige nacija kako bi kvalitet naših igara bio viši nego što je bio. To će našim igračima dati veće iskustvo”, zaključio je Jovanović.

A LIGA NACIJA – 2. KOLO

Nedelja

GRUPA 2

18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX

20.45: (1,48) Nemačka (4,40) Grčka (6,75) MOZZART RELAX