BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FRANCUSKA – ITALIJA (tip 1, kvota 1,50) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Predstojeći duel donosi veliku trenersku priču: Zinedin Zidan sa klupe predvodi „Trikolore” u potrazi za savršenim startom selektorske karijere i naplatom starih dugova iz igračkih dana, dok se Roberto Mančini vratio na kormilo Italije sa jasnom misijom – povratak među svetsku elitu. Tradicija najavljuje goleadu, pošto je na prethodnih pet susreta viđena efikasna igra sa golovima na obe strane (GG3+), dok su u prošloj sezoni Lige nacija i jedni i drugi upisali pobede od po 3:1.

BELGIJA – TURSKA (tip 1, kvota 1,63) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Belgijanci su izuzetno nezgodan protivnik, što su jasno dokazali kada su nadigrali Italiju na njenom terenu sa ubedljivih 2:0, a potom propisno preznojili Francuze, koji su do trijumfa stigli tek minimalnim rezultatom. Sa druge strane, Turska je potpuno podbacila u uvodna dva kola. Bez ijednog osvojenog boda i uz težak poraz od „Azura“ rezultatom 4:1, Turci su pokazali daleko manje nego što se od njih uoči turnira očekivalo.

POLJSKA – RUMUNIJA (tip 1, kvota 1,55) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Sa samo jednim bodom na kontu Poljaka i nula kod Rumuna, oba tima očajnički traže prvi trijumf kako bi pobegli sa dna tabele. Poljska polaže sve nade u kapitena i golgetera Roberta Levandovskog, dok Rumunija, predvođena Žoržom Hađijem, pod hitno mora da zategne odbranu koja je u uvodna dva poraza primila čak šest golova.

FARSKA OSTRVA – SLOVAČKA (tip 2, kvota 1,60) – početak 20.45

Slovačka ulazi u ovaj duel kao izraziti favorit i sve osim njihove pobede na Farskim Ostrvima bilo bi veliko iznenađenje, bez obzira na tradicionalno neugodan domaći teren i specifične vremenske uslove u Toršavnu. Slovaci poseduju daleko veći individualni kvalitet, taktičku zrelost i stabilnost u odbrani, dok se domaćin uglavnom oslanja na čvrst blok i igru iz tranzicije.

KAZAHSTAN – MOLDAVIJA (tip 1, kvota 1,90) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Kazahstan važi za blagog favorita u ovom duelu, najviše zahvaljujući prednosti domaćeg terena, specifičnim uslovima i veštačkoj podlozi u Astani na kojoj tradicionalno igraju dobro. Pored toga, gosti iz Moldavije imaju velikih problema na gostovanjima i nalaze se u dugoj seriji utakmica bez pobede. S obzirom na to da su prethodni međusobni dueli ovih selekcija uglavnom bili tvrdi i sa malo golova, i ovoga puta se očekuje velika borba.

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