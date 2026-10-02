Tjeri Anri: Postalo je važnije ko će da osvoji Zlatnu loptu nego ko će da bude šampion

Anri takve dileme vidi kao posledicu stalnih debata i diskusija po podkastima i društvenim mrežama. Svega toga nije bilo dok je on igrao.

“Mi to nismo imali. Ja sam video sam Platinija kako osvaja Evropsko prvenstvo i pomislio sam: ‘Osvojiću i ja, to izgleda kul’. Tada niste razmišljali o tome (o Zlatnoj lopti, prim.aut), a sada je ona tu, ispred vas, pa ljudi pričaju o njoj. Moj sin priča o njoj”.

Dobro, kad već govorimo o njoj, ko bi trebalo da je osvoji ove sezone? Anri tu nema odgovor osim što kaže: ko god da je od favorita uzme – nije nezasluženo. A, ko sve spada među te favorite…

“Hari Kejn je jedan od favorita. Ali, ko je osvojio titulu najboljeg igrača u Nemačkoj? Ko je izabran za najboljeg igrača Bundeslige? Majkl Olise. Ko je bio najbolji igrač engleske reprezentacije ove godine? Džud Belingem. Dakle, to ide protiv Hari Kejna. Nisi najbolji igrač svog kluba ove godine, nisi najbolji igrač svoje reprezentacije, a bićeš igrač godine? Nemam ništa protiv Hari Kejna, volim ga, ali Belingem je bio izvanredan na Svetskom prvenstvu. Nažalost nije imao dobru sezonu sa Real Madridom”, objasnio je Anri.

I tu dolazimo do problema kad je ovaj izbor u pitanju, jer svakome može da se nađe mana. Anri podseća: Rodri nije imao dobru sezonu na klupskom nivou, Lamin Jamal jeste imao trenutke na Mundijalu, ali ne i konkretan statistički doprinos. Kilijan Embape nije ništa osvojio, ali ne bi bio prvi dobitinik Zlatne lopte bez trofeja, ali kao Francuz, Anri je ovde već malo pristrasan. Ne samo u slučaju Embapea…

“Tu je i Majkl Olise. On je osvojio sve, bio je najbolji asistent Lige šampiona, najbolji asistent Bundeslige… Ona dostignuća koje je Kilijan osvojio kao strelac, Olise je pokupio kao paker. Kilijan bi mogao da pobedi, da, ali za mene je to tesna trka sa Majklom. Naravno, ja sam Francuz, pa šta? Zašto da ne podržimo naše francuske igrače?”

Uostalom, da se vratimo na Anrijevu izjavu sa početka teksta…

“Ovde govorimo o superzvezdama, a mi tražimo dlaku u jajetu. Ko god da pobedi nije ni toliko važno, svakako nije nezasluženo”.

O ZIDANU I RONALDU

Govoreći o ostalim fudbalskim temama Anri se posebno fokusirao na debi još jedne legende svetskog fudbala, i svog nekadašnjeg saigrača, Zinedina Zidana na klupi reprezentacije Francuske.

“Zidanov dolazak je nešto izvanredno. On je za nas praktično dar sa neba… Već smo to videli, momke kako pričaju i izražavaju se. Videli smo kako im se šire zenice. I to je sasvim normalno, jer je to Zidan… A, kada kažeš Zidan, pomisliš na francusku reprezentaciju. Kada govoriš o francuskoj reprezentaciji, pomisliš na Zidana… Ako ste igrač i trener vam je Zidan, želite da mu pokažete šta možete. Ne želite da ga razočarate – on je vaš heroj”.

Kad već govorimo o herojima, jedan takav je svakako i Kristijano Ronaldo, koji je ovih dana jedna od glavnih tema u evropskom fudbalu, nažalost, ne zbog toga kako igra, već zbog toga – kako je otišao. Anri je tu kristalno jasan.

“Da sudimo o celoj karijeri na osnovu toga? Nikada! Kada pomislim na Ronalda, neću sigurno da pomislim na ovo, nikada! Kad govorimo o Ronaldu govorimo o legendi”.