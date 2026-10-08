BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠAMROK – DROGEDA (tip 1, kvota 1,35) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Domaćinu je pobeda neophodna u šampionskoj trci, a samopouzdanje crpi iz prethodnog okršaja u Dablinu kada je lako slavio sa 4:1. Sa druge strane, gosti iz Drogide se nalaze u opasnoj zoni i u ovom teškom gostovanju pokušaće da postave čvrst bedem na terenu, nadajući se da mogu ponoviti partije sa svog stadiona gde su ove godine dvaput uspešno ukočili favorizovane Roverse odigravši oba puta 0:0.

JOHOR DT – SVAJ RIENG (tip 1, kvota 1,28) – početak 14.00

Malezijski šampion na svom terenu ima ulogu apsolutnog favorita, gde želi da opravda velika ulaganja i upiše prvu pobedu na međunarodnoj sceni. Ipak, gosti iz Kambodže su u poslednjem međusobnom okršaju otkinuli bod favoritu (2:2), što poziva na oprez uprkos drastičnoj razlici u kvalitetu. Domaći teren i znatno jači igrački kadar garantuju pritisak "Južnih tigrova", ali će morati da paze na brze kontranapade borbenog rivala.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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HELSINKI – VPS (tip 1, kvota 1,55) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Klub iz prestonice trenutno drži treće mesto i juri vrh tabele, pa mu je trijumf pred domaćom publikom imperativ za ostanak u trci za čeona mesta. Sa druge strane, tim iz VPS zauzima petu poziciju i pokušaće da ponovi scenario iz maja kada je uspeo da iznenadi favorizovani HJK, zbog čega se očekuje taktički otvoren meč.

KUPS – AC OLU (tip 1, kvota 1,47) – početak 18.00 MOZZART RELAX

KuPS se nalazi u sjajnoj seriji i jurišom na novu pobedu želi da napadne lidersku poziciju, dok gosti stižu u Kuopio bez rezultatskog pritiska, ali i u evidentnoj krizi nakon tri uzastopna neuspeha. Ogromna razlika u kvalitetu i motivaciji jasno izdvaja domaći tim, koji ujedno ima i fantastičan bilans na svom stadionu. Sve osim ubedljivog trijumfa domaćeg sastava predstavljalo bi prvorazredno iznenađenje.

AL AIN – AL ITIHAD KALBA (tip 1, kvota 1,25) – početak 15.10

Favorizovani Al Ain od samog starta želi da nametne svoj ritam i moćnim napadom već u prvom meču osigura veliku prednost. Gosti u ovaj duel ulaze svesni razlike u klasi, pa će šansu tražiti isključivo iz defanzivnog bloka i retkih kontranapada. Istorija međusobnih duela potpuno je na strani domaćina, koji redovno slavi u ovim okršajima, zbog čega se očekuje njihova sigurna i ubedljiva pobeda.



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