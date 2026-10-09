BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DORTMUND – VERDER (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Dortmund kao lider sa četiri maksimalne pobede traži nastavak sjajnog niza pred domaćim navijačima, dok Verder želi da potvrdi dobru formu sa gostovanja. Iako oba tima imaju kadrovskih problema nakon reprezentativne pauze – kod domaćih je neizvestan Šloterbek, a gostima fale ni manje ni više nego sedmorica povređenih igrača. Tradicija je apsolutno na strani Milionera koji su dobili oba prošlosezonska duela bez primljenog gola.

PSV – HERENEVEN (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.00

PSV na svom terenu ima ulogu velikog favorita i traži ekspresan povratak na pobednički kolosek nakon poraza od Tventea, kako bi ponovo preuzeo vrh tabele. Herenven stiže u dobrom raspoloženju posle ubedljive pobede nad Spartom (4:0). Ipak, tradicija je ubedljivo na strani tima iz Ajndhovena, koji nije izgubio od ovog rivala kod kuće u čak 17 uzastopnih utakmica, pa se očekuje njihov siguran trijumf.

GALATSARAJ – KASIMPAŠA (tip 1, kvota 1,28) – početak 19.00

Drugoplasirani Galatasaraj na svom terenu traži iskupljenje za težak poraz od Trabzona, ali zadatak neće biti lak protiv Kasimpaše koja je jedini neporaženi tim u ligi. Domaćin slovi za velikog favorita, iako ima nekoliko rovitih zvezda poput Osimena, dok gosti stižu ozbiljno oslabljeni bez četiri ključna igrača. Tradicija i kvalitet su apsolutno na strani Galatasaraja.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

VEST HEM – KPR (tip 1, kvota 1,48) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Drugoplasirani Vest Hem želi nastavak sjajne serije od šest mečeva bez poraza i pobedu u derbiju protiv KPR-a koji je u padu forme. Gosti ne znaju za trijumf na poslednja četiri susreta, a u ovaj duel ulaze drastično oslabljeni bez nekoliko ključnih igrača. Domaći teren, trenutni momentum i tradicija daju ulogu favorita Čekićarima koji jure lidersku poziciju na tabeli.

AL NASR RIJAD - AL DRAIH (tip 1, kvota 1,40) – početak 20.00

Domaćin, predvođen vanserijskim zvezdama, od samog starta će nametnuti jak tempo sa ciljem da rano slomi otpor rivala koji se brani kako bi izbegao ubedljiv poraz. Razlika u klasi i individualnom kvalitetu je ogromna, a prednost domaćeg terena dodatno garantuje dominaciju tima iz Rijada. Sve osim ubedljive i sigurne pobede domaćeg sastava predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju na ovom meču.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com