BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LASK LINC – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,40) – početak 18.45 - MOZZART RELAX

Posle poraza od Sitija na Enfildu (0:3) u Premijer ligi, Redsi su u problemu. Ne ide sve kako treba kod novog stratega slavnog kluba Andonija Iraole. LASK se čini kao idealan rival za povratak u pobednički ritam. I ekipa iz Linca je imala lošu uvertiru pred dolazak nekadašnjeg šampiona Evrope, poraz u austrijskoj Bundesligi na svom terenu od Rapida – 0:2.

SLOVAN BRATISLAVA – ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,33) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Slovan ima poznatog stručnjaka, Jaja Turea. Slovački šampion je svoje ambicije ispunio ulaskom u Ligu šampiona, možda i više od očekivanja, ali evropski krem je nešto drugo. Na premijernom porazu (1:6) na Parku prinčeva u Parizu, u Bratislavu dolazi Štutgart koji je na premijeri elitnog evropskog takmičenja pobedio Viking sa 3:2. Švabe igraju efikasan fudbal, na gol više i imaju ulogu favorita.

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ROMA – REAL MADRID (tip 2, kvota 2,00) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Vučica nema i dalje poraz ove sezone. Izgleda kao kandidat za titulu u Seriji A. S druge strane, ne ide Žozeu Murinju na Bernabeu. Barselona deluje nezaustavljivo u Španiji, dok Real ima već dva poraza. Na premijeri Lige šampiona je Roma odigrala nerešeno u Istanbulu protiv Fenerbahčea (1:1), dok su Kraljevići dobili Inter sa 2:1. Opširniju najavu ovog meča protivpštuare OVDE.

ASTON VILA – FENERBAHČE (tip 1, kvota 1,70) – početak 21.00

Timovi Unaija Emerija po pravilu loše počnu sezonu, ali kako se zahuktava, sve su bolji. Aston Vila je sakupila 10 bodova u poslednja četiri kola Premijer lige i hita ka vrhu Premijer lige. Fenerbahče zaostaje za Galatasarajem u šampionatu Turske, ali su plavo-žuti vezali dva trijumfa. Tim iz Birmingema je u prvom kolu elitnog evropskog takmičenja pobedio belgijskog šampiona Klub Briž u gostima sa 3:2.

BODE GLIMT – BORUSIJA DORTMUND (tip 2, kvota 2,20) – početak 21.00

Neugodna Aspmira prošle sezone u Ligi šampiona rušila je redom Mančester Siti, Inter i Sporting iz Lisabona. Bode želi da ponovi prošlosezonski uspeh, osminu finala, ali početak Lige šampiona je bio košmaran, poraz u Minhenu (0:5). Dortmund je na premijeri pobedio Viljareal sa 3:2 na Vestfalenu. Ovi timovi su igrali i prošle sezone u Ligi šampiona, kada je bilo bez pobednika – 2:2 u Nemačkoj. OVDE pročitajte opširniju najavu meča na severu Norveške.

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