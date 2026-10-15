BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PANATINAIKOS - BORAC BANJALUKA (tip 1, kvota 1,25) - početak 18.45 MOZZART RELAX

Uspeo je Borac da se domogne Lige konferencije preko ML Vitepska i Vikingura, posle toga i da naniže četiri pobede u prvenstvu BiH, ali sada ga čeka mnogo teži posao. Najteži od početka sezone. Gostuje Panatinaikosu u Atini, timu koji je vezao osam pobeda pre nego što je prošlog vikenda izgubio u derbiju od Olimpijakosa (0:1). OVDE pročitajte opširniju najavu ovog meča.

FRAJBURG - JABLONEC (tip 1, kvota 1,20) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Još ne zna Frajburg za poraz od početka sezone. Štaviše, samo je protiv Ajntrahta u Frankfurtu (2:2) odigrao nerešeno, na ostalih sedam mečeva je trijumfovao. Sada mu u goste dolazi šestoplasirani tim Češke Jablonec.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌

ATALANTA - PAFOS (tip 1, kvota 1,30) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Seriju od tri uzastopna poraza Atalanta je prekinula za vikend, kada je dobila u Bergamu Veneciju sa 3:1. Pafos je imao uspešnu uvertiru pre duel u Lombardiji, pobedio je pre četiri dana Antortozis u gostima u šampionatu Kipra sa 3:1. Na komrilu nekadašnjeg kiparskog šampiona sedi bivši trener Crvene zvezde Rikardo Sa Pinto.

LEH - BAJER LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,57) - početak 18.45

Farmaceuti su u formi, tri vezen pobede. Za vikend je Bajer dao četiri gola u Majncu (4:3) u Bundesligi. I Leh je u dobrom ritmu u šampionau Poljske, dva vezana trijumda, uz čak devet postignutih pogodaka.

AZ ALKMAR - HAPOEL BER ŠEVA (tip 1, kvota 1,32) - početak 18.45

AZ je do protekle nedelje bio lider šampionata Holandije, ali je u subotu poklekao u duelu sa Fajenordom u Roterdamu (0:2). Na premijeri Lige Evrope poraz u Sanderlendu (0:1). Zvezdin dželat od letos je pobedio dva meča u šampionatu Izralea, a pre toga je odigrao bez golova protiv zagrebačkog Dinama na startu Lige Evrope.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com