BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

VILAJREAL – PSŽ (tip 2, kvota 1,70) – početak 21.00

Na svom stadionu Keramika, Viljareal će pokušati da iskoristi sjajnu atmosferu i snažan timski duh kako bi napravio iznenađenje protiv uglednog rivala. Sa druge strane, Parižani dolaze sa jasnim planom – žele da nametnu svoj ritam, diktiraju posed i brzim kontranapadima slome odbranu domaćina. Statistički gledano, PSŽ opravdano nosi ulogu favorita, s obzirom na to da iza sebe već ima tri trijumfa i impresivnu gol-razliku 14:5.

BARSELONA – ASTON VILA (tip 1, kvota 1,30) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Barselona dočekuje ovaj duel u vrhunskom naletu nakon što je deklasirala Alaves u La Ligi, a glavni motori tima, Jamal i Rafinja, igraju u životnoj formi i ne prestaju da muče defanzivce. Nasuprot njih, Aston Vila Unaija Emerija stiže u Kataloniju posle nerešenog ishoda sa Fulamom, ali sa ogromnom željom da na velikoj sceni dokaže da ima kvalitet za okršaj sa evropskim teškašima.

LASK LINC – SLOVAN BRATISLAVA (tip 1, kvota 1,43 – početak 21.00 MOZZART RELAX

LASK je uzeo tri boda Sportingu, ima gol razliku 6:9 i svakako je u boljoj poziciji od Slovana koji je još uvek na nuli, a koji je ostvario očajan učinak od samo jednog datog i 13 primljenih golova u prva trim kola. Dakle, jasno je ovde ko je favorit, kao i da će se gosti braniti da ne bi doživeli još jedan debakl.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

💥💥💥💥💥

BODE GLIMT – LIL (tip 1, kvota 1,75) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Bode Glimt na svom severu želi da iskoristi surovu klimu i prednost veštačke trave kako bi od starta nametnuo žestok ritam i upisao ključne bodove. Francuzi, s druge strane, stižu sa jasnim taktičkim planom, vrebajući šansu iz brzih kontranapada preko svojih raspoloženih ofanzivaca. Gosti su i dalje na nuli u elitnom takmičenju, dok Norvežani već imaju tri boda zahvaljujući velikom skalpu protiv Dortmunda.

FAJENORD – INTER (tip 2, kvota 1,90) – početak 21.00

Holandski velikan ulazi u ovaj meč sa željom da popravi utisak na evropskoj sceni i iskoristi prednost frenetične domaće publike u Roterdamu. Sa druge strane, italijanski tim dolazi sa jasnom namerom da diktira tempo, oslanjajući se na svoju prepoznatljivu taktičku disciplinu i vrhunski kvalitet u napadu koji im nije pomogao da se izvuku iz kandži Milana koji je dobio derbi Serije A sa 3:1.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com