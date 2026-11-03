Povrede opustošile Indijanu, na parket izašla samo šestorica

Čini se da je nova NBA sezona počela sa više povreda nego što je to ranije bio slučaj. Gotovo svakodnevno stižu vesti o novim izostancima, a situacija u Indijani otišla je u potpunu krajnost. Lista povređenih igrača Pejsersa sve je duža, a među njima je i prva zvezda tima, Tajris Halibarton, koji zbog problema sa zadnjom ložom neće biti na raspolaganju ekipi najmanje do kraja nedelje.

Koliko je situacija ozbiljna, najbolje govori podatak da je Indijana protiv Atlante nastupila sa svega šestoricom košarkaša, od kojih su čak trojica na dvosmernim ugovorima. Džej Haf, Džerajs Voker, Kventon Džekson, Brejden Smit, Džejlen Slouson i Kobi Braun možda nisu imena koja mnogo znače prosečnom NBA navijaču, ali upravo je u tom sastavu Indijana ozbiljo zapretila Hoksima. Ipak, Onjeka Okongvu je poenima u završnici sprečio iznenađenje i doneo Atlanti pobedu (108:104).