Povrede opustošile Indijanu, na parket izašla samo šestorica
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 13:21
Pejsersi pružili otpor Hoksima, koji su tek u završnici uspeli da osiguraju pobedu - 108:104
Čini se da je nova NBA sezona počela sa više povreda nego što je to ranije bio slučaj. Gotovo svakodnevno stižu vesti o novim izostancima, a situacija u Indijani otišla je u potpunu krajnost. Lista povređenih igrača Pejsersa sve je duža, a među njima je i prva zvezda tima, Tajris Halibarton, koji zbog problema sa zadnjom ložom neće biti na raspolaganju ekipi najmanje do kraja nedelje.
Koliko je situacija ozbiljna, najbolje govori podatak da je Indijana protiv Atlante nastupila sa svega šestoricom košarkaša, od kojih su čak trojica na dvosmernim ugovorima. Džej Haf, Džerajs Voker, Kventon Džekson, Brejden Smit, Džejlen Slouson i Kobi Braun možda nisu imena koja mnogo znače prosečnom NBA navijaču, ali upravo je u tom sastavu Indijana ozbiljo zapretila Hoksima. Ipak, Onjeka Okongvu je poenima u završnici sprečio iznenađenje i doneo Atlanti pobedu (108:104).
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Iako je Atlanta tokom treće četvrtine imala i 15 poena prednosti, Pejsersi nisu nameravali da se predaju. Malo po malo topili su zaostatak, a na minut i po do kraja prišli su na svega dva poena (106:104). Kventon Džekson potom je imao priliku da trojkom donese preokret, ali nije bio precizan, pa je domaćin ostao bez velike senzacije.
Najefikasniji u redovima Indijane bio je Džej Haf sa 22 poena i osam skokova, dok je Džekson dodao 20. Posebno se istakao Brejden Smit, koji je u prvom startu NBA karijere postavio lični rekord sa 19 poena, uz deset asistencija. Svih šest košarkaša završilo je utakmicu sa dvocifrenim učinkom, a svaki je na parketu proveo najmanje 34 minuta.
A koliko je situacija sa povredama izmakla kontroli, najbolje pokazuje spisak odsutnih. Pored Halibartona, ozbiljnije probleme imaju Džoni Ferfi i Ben Šepard, koje očekuje višemesečna pauza, dok će Ivica Zubac i Ti Džej Mekonel morati da sačekaju još neko vreme na povratak. Van stroja je i Obi Topin, koji ima problema sa leđima. Ipak, olakšica za Pejserse je to da bi već za narednu utakmicu mogli da se vrate Endru Nembhard, Aron Nesmit i Keli Ubre, dok je Leri Nens propustio susret zbog bolesti, a Paskal Sijakam dobio odmor.
Nije ovo prvi put da neki NBA tim bude prinuđen da odigra utakmicu sa svega šestoricom košarkaša. Poslednji takav slučaj u uvodnim nedeljama sezone viđen je 2009. godine, kada je Golden Stejt, predvođen tadašnjim rukijem Stefom Karijem, uspeo čak da savlada Dalas.