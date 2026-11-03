Panatinaikos na tržištu: Željko hteo centra Virtusa, dobio negativan odgovor
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 13:34
Panatinaikos nastavlja dalje...
Nakon poraza od Efesa u Evroligi i Arisa u domaćem prvenstvu, jasno je da u Panatinaikosu postoji potreba za jačanjem igračkog kadra, pogotovo na centarskoj liniji koja se pokazala kao nedovoljno “duboka” za ispunjavanje zacrtanih ciljeva.
Željko Obradović navodno već neko vreme skenira tržište u potrazi za “peticom” koja bi donela novu dimenziju pored Matijasa Lesora i Mustafe Fala. Prema informacijama koje stižu iz Italije, trener Panatinaikosa želeo je da u svojim redovima vidi centra Virtusa Alijua Dijaru.
Izabrane vesti
20.45: (1.90) Real Madrid (15.0) Panatinaikos (2.10)
Ipak, kako se ističe, Virtus je automatski odbio da pregovara sa atinskim velikanom. Pominje se da je PAO nudio otkup u visini od 450.000 evra, međutim iz bolonjskog kluba su odmah odbili novac i bilo kakvu ideju o nastavku pregovora.
Centar rodom iz Malija igra odličnu sezonu i posle devet utakmica je na proseku od 11,6 poena, sedam uhvaćenih lopti i dve blokade, uz indeks korisnosti 18,1. Ostvario je ogroman napredak za kratko vreme, pošto je prošle godine na 28 nastupa ubeležio 4,5 poena i 3,1 skoka.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Najveći teret unutra u Panatinaikosu nosi Matijas Lesor, koji je na 11,8 poena, 7,4 skoka i koeficijentom 19,8. S druge strane, Mustafa Fal se nije snašao dosad i odigrao je samo šest utakmica, uz 2,5 poena i 2,3 uhvaćene lopte i šest minuta u proseku. Iz tog razloga su Geršon Jabusele i Dinos Mitoglu igrali više kao “petice”.
EVROLIGA - 10. kolo
Sreda
20.45: (1.90) Real Madrid (15.0) Panatinaikos (2.10)
Četvrtak
18.15: (1.35) Efes (16.0) Pariz (3.70)
19.00: (1.05) Fenerbahče (27.0) Baskonija (11.0)
19.00: (1.50) Hapoel Tel Aviv (16.0) Barselona (3.00)
20.00: (1.80) Asvel Lion (15.0) Bajern Minhen (2.25)
20.30: (2.65) Olimpija Milano (16.0) Valensija (1.60)
Petak
18.00: (2.25) Bešiktaš (15.0) Žalgiris (1.80)
20.15: (1.40) Olimpijakos (16.0) Crvena zvezda (3.40)
20.30: (2.25) Virtus Bolonja (15.0) Dubai (1.80)
20.45: (1.70) Partizan Mozzartbet (15.0) Makabi Tel Aviv (2.40)
*** Kvote su podložne promenama