Srbija zove: Kreće prodaja karata za ključni duel sa Italijom

Petak, 20.45: (1.70) Partizan Mozzartbet (15.0) Makabi Tel Aviv (2.40)

Srbija je prve dve utakmice druge faze kvalifikacija završila sa isto toliko pobeda i na ukupnom je skoru 6-2. Turska je prva sa maksimalnih 8-0, dok je Italija na 5-3 posle poraza od Srbije u Pezaru, a Litvanija na 4-4.

Pre novog duela sa Azurima 29. novembra, naše košarkaše čeka teško gostovanje u Litvaniji i taj duel igra se tri dana ranije od 17.30. U teoriji, nama bi i jedna pobeda verovatno osigurala plasman na Mundobasket u Dohi naredne godine.

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Ulaznice za duel sa Italijom mogu da se kupe u rasponu od 1.500 do 20.000 dinara.

Evo i svih cena karata:

VIP tribina: 3.000 dinara.

Prva kategorija: 2.500 dinara.

Druga kategorija: 1.500 dinara.

Parter: 2.000 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 20.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta pored terena treći red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok prvi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta bok drugi red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok treći red: 10.000 dinara

Ulaznice se prodaju preko sajta i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.