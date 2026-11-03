Srbija zove: Kreće prodaja karata za ključni duel sa Italijom
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 14:08
Ekipi Dušana Alimpijevića bi jedna pobeda verovatno donela plasman na Mundobasket
Verovatno najvažniji deo kvalifikacija za Mundobasket 2027. odigraće tokom novembra, a ulaznice za meč protiv Italije biće puštene u prodaju u sredu.
Susret dve selekcije na programu je 29. novembra u 19.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.
"Dođite da zajedno bodrimo naš tim koji, predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem, nastavlja put ka Mundobasketu u Kataru 2027", stoji u saopštenju KSS.
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Srbija je prve dve utakmice druge faze kvalifikacija završila sa isto toliko pobeda i na ukupnom je skoru 6-2. Turska je prva sa maksimalnih 8-0, dok je Italija na 5-3 posle poraza od Srbije u Pezaru, a Litvanija na 4-4.
Pre novog duela sa Azurima 29. novembra, naše košarkaše čeka teško gostovanje u Litvaniji i taj duel igra se tri dana ranije od 17.30. U teoriji, nama bi i jedna pobeda verovatno osigurala plasman na Mundobasket u Dohi naredne godine.
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Ulaznice za duel sa Italijom mogu da se kupe u rasponu od 1.500 do 20.000 dinara.
Evo i svih cena karata:
VIP tribina: 3.000 dinara.
Prva kategorija: 2.500 dinara.
Druga kategorija: 1.500 dinara.
Parter: 2.000 dinara.
Počasna mesta pored terena prvi red: 20.000 dinara.
Počasna mesta pored terena drugi red: 18.000 dinara.
Počasna mesta pored terena treći red: 15.000 dinara.
Počasna mesta bok prvi red: 18.000 dinara.
Počasna mesta bok drugi red: 15.000 dinara.
Počasna mesta bok treći red: 10.000 dinara
Ulaznice se prodaju preko sajta i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.