Van Bronkhorst: Inter nije Komo, ali ima slabe tačke

Zato večerašnji susret ima veliki rezultatski značaj za obe ekipe. Za Fajenord možda još više, jer igra na svom terenu. Ako budu uradili dobar deo toga što su učinili na meču sa Komom, imaće čemu da se nadaju, posebno jer i Inter dolazi uzdrman porazom u gradskom derbiju sa Milanom (3:1).

Trener Fajenorda Đovani van Bronkhorst ipak upozorava da Komo i Inter nisu isto i da će njegovi igrači morati ozbiljno da se oznoje ako žele da ponove uspeh.

"To što smo pobedili jedan italijanski tim, ne znači da ćemo opet slaviti. Analizirali smo ponovo meč sa Komom, ali sada će protivnik biti drugačiji. Komo je u Ligi šampiona prvi put, a Inter ima drugačiji status. Doduše, svaki tim ima svoje slabe tačke", upozorava trener ekipe iz Roterdama.

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

Nekadašnji igrač Fajenorda, Arsenala i Barselone ističe da je svestan problema sa kojim se suočava protivnik, koji neće moći da računa na povređene Lautara Martineza, Džona Stounsa, Kertisa Džonsa i Luisa Enrikea. Ipak, Van Bronkhorst upozorava da je u ekipi Kristijana Kivua mnogo kvaliteta.

"Gledao sam nekoliko mečeva Intera uključujući i ovaj sa Milanom. Teško je igrati sa njima, igraju slično nama. Da, imaju mnogo povređenih, ali i mnogo iskustva i kvaliteta. Inter se ne plaši da igra u niskom bloku i potom pritisne visoko, igraju sa mnogo igrača u napadu, kompletan su tim. Nedostaju im neki igrači, ali mi ćemo svakako imati šansu da ih pobedimo. Verujem da ću videti svakako drugačiji Inter od onog iz meča sa Barselonom, svakako žele da budu uspešni u Ligi šampiona. Moraćemo da odigramo sjajno da bismo ostvarili dobar rezultat. Mučili smo se u gostima, ali Komo smo pobedili kod kuće, nadajmo se da možemo da uradimo isto i sada", poručio je Van Bronkhorst.

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Kaže da ga ne brine što je ekipa bez pobede na poslednje tri utakmice.

"Ova grupa ima dovoljno energije. Znam da nismo pobedili na tri utakmice i da želimo da okrenemo novu stranicu. Nije neophodno više da trčimo, već da budemo kompaktniji u određenim momentima meča. Uspeli smo protiv Koma, važno je da Interu ne ostavljamo mnogo prostora", jasan je Van Bronkhorst.

On ne može da računa na povređene Barta Nujvkopa, Džordana Bosa i Tomasa Belena, pod upitnikom je Džeremaja Sent Đuste, ali se zato vraćaju Gajs Smal, Reis Nelson i Šakil van Persi.

Što se tiče Intera, Kristijan Kivu neće moći da računa ni na suspendovanog Alesandra Bastonija, ali rumunski stručnjak je ubeđen da oni koji izađu na teren mogu da ostvare dobar rezultat.

"Ja verujem u naporan rad, u ovo što čini ovaj tim i što je urađeno do sada. Imam vere u uspeh. Ovi momci su šampioni i to su pokazali. Bilo je negativnih epizoda i grešaka iz kojih smo učili, prihvatili ih i krenuli dalje u pokušaju da ih ispravimo. Liga šampiona se igra meč po meč. Da bismo bili u Top 8 treba nam negde oko 16 bodova. sada smo dobili jedan meč, a izgubili dva, ali smo i dalje u igri. Znamo ko smo i šta hoćemo, ubeđen sam u našu dobru igru", poručio je Kristijan Kivu.

Ipak, svestan je i šta znači igrati na De Kajpu protiv ekipe koja je uvek vrlo inspirisana.

"Oni blistaju na svom stadionu. Imaju jak intenzitet, kvalitet i mnogo dobrih igrača kao što su Musa i Zekijel. Oni su krila koja menjaju mesta. Neće biti lako, ali mi svojim kvalitetom možemo da im stvorimo probleme. Moraćemo da potražimo malo drugačija rešenja, vratili su nam se Provedel i Pavar, srećom nije bilo većih problema proteklih dana", zaključio je trener Intera.

FAJENORD - INTER

Početak: 21.00

Stadion: De Kajp

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

FAJENORD (4-3-3): Ernst - Rid, Vatanabe, Marmol, Havi Lopez - Zejhel, Vanhute, Targeline - Hađ Musa, Feri, Valente.

INTER (3-5-2): Martinez - Bisek, Akanđi, Karlos Augusto - Spens, Barela, Čalhanoglu, Zjelinski, Dimarko - Tiram, Espozito.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

18.45: (2,05) Galatasaraj (4,40) Štutgart (2,95)

18.45: (3,50) Šahtjor (3,80) Sporting (2,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Atletiko Madrid (3,80) Bajern (2,35)

21.00: (1,30) Barselona (6,30) Aston Vila (8,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Bode Glimt (4,10) Lil (3,80) MOZZART RELAX

21.00: (3,50) Fajenord (4,20) Inter (1,90)

21.00: (4,10) Viljareal (4,90) Pari Sen Žermen (1,70)

21.00: (2,25) Mančester Junajted (3,90) Roma (2,85) MOZZART RELAX

21.00: (1,35) LASK (5,30) Slovan Bratislava (7,25) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (12,0) AEK (7,50) Real Madrid (1,22)

18.45: (5,30) Fenerbahče (4,90) Liverpul (1,53)

21.00: (1,70) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,30)

21.00: (1,98) Porto (3,80) Napoli (3,50)

21.00: (2,90) Lans (3,90) Komo (2,20)

21.00: (2,10) PSV (4,20) Klub Briž (2,95)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,20) Mančester Siti (1,57)

21.00: (1,42) Viking (4,90) Sabah (6,25)

21.00: (11,0) Slavija Prag (6,25) Arsenal (1,25)

*** kvote su podložne promenama