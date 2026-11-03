Šorts uradio ono što je pre njega u Valensiji uspeo samo Nikola Kalinić
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 14:07
Američki plejmejker proglašen je za najboljeg igrača Evrolige u oktobru
Posle teške sezone u Panatinaikosu, gde nije uspeo da pronađe ulogu kakvu je očekivao, Ti Džej Šorts odlučio je da sreću potraži u Valensiji. Američki plejmejker stigao je kao zamena za Žana Montera, a ispostavilo se da je napravio pravi potez. U novoj sredini ponovo pruža partije kakve su ga krasile u dresu Pariza, a za odličan početak sezone stigla je i nagrada.
Šorts je proglašen za najboljeg igrača prvog meseca Evrolige, čime je postao tek drugi košarkaš u istoriji Valensije kojem je pripalo ovo priznanje. Pre njega to je pošlo za rukom samo Nikoli Kaliniću, koji je za MVP-ja meseca izabran u februaru 2021. godine. Priznanje je stiglo kao potvrda odličnog početka sezone, kako za američkog plejmejkera, tako i za Valensiju, koja u uvodnih devet kola ima šest pobeda.
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Američki plejmejker je na devet utakmica prosečno beležio 17,1 poen, 5,7 asistencija, 1,8 skokova i 0,9 ukradenih lopti, uz indeks korisnosti od 20,7.
U razgovoru za podkast Evrolige, povodom osvajanja priznanja, Šorts se osvrnuo na prošlu sezonu i objasnio koliko mu prija nova sredina.
"Svi znaju moju priču iz prošle sezone i kako se sve odvijalo. Za mene je to bilo iskustvo iz kojeg sam mogao mnogo da naučim. Sada, kada sam u Valensiji, ponovo imam ulogu u kojoj mogu da pokažem najbolje od sebe i osećam se samouvereno. Kao da sam udahnuo svež vazduh i ponovo dobio priliku da igram svoju košarku. Zaista uživam otkako sam stigao ovde".
Najbolju partiju ove sezone pružio je upravo protiv bivšeg kluba, Pariza, kada je u sedmom kolu postigao 25 poena, podelio devet asistencija i ostvario indeks korisnosti 34. Nije slučajno što se baš u Valensiji vratio na prepoznatljiv nivo, budući da Šorts vidi brojne sličnosti između sistema igre sadašnjeg i nekadašnjeg tima.
"Prva stvar je tempo kojim igramo. Svi znaju da smo u Parizu igrali veoma brzo, šutirali mnogo trojki i često poentirali iz tranzicije. Ovde u Valensiji sistem je veoma sličan, gotovo identičan. To je način igre u kojem osećam da mogu da napredujem i jedan od razloga zbog kojih sam odlučio da dođem. Naravno, igrači su drugačiji, ali kada svi prihvate sistem, možete da budete veoma uspešni. Za sada nam ide dobro i želimo da nastavimo u istom ritmu, a nadam se i da ćemo napraviti nešto veliko kako sezona bude odmicala".