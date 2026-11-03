Šorts uradio ono što je pre njega u Valensiji uspeo samo Nikola Kalinić

Posle teške sezone u Panatinaikosu, gde nije uspeo da pronađe ulogu kakvu je očekivao, Ti Džej Šorts odlučio je da sreću potraži u Valensiji. Američki plejmejker stigao je kao zamena za Žana Montera, a ispostavilo se da je napravio pravi potez. U novoj sredini ponovo pruža partije kakve su ga krasile u dresu Pariza, a za odličan početak sezone stigla je i nagrada.

Šorts je proglašen za najboljeg igrača prvog meseca Evrolige, čime je postao tek drugi košarkaš u istoriji Valensije kojem je pripalo ovo priznanje. Pre njega to je pošlo za rukom samo Nikoli Kaliniću, koji je za MVP-ja meseca izabran u februaru 2021. godine. Priznanje je stiglo kao potvrda odličnog početka sezone, kako za američkog plejmejkera, tako i za Valensiju, koja u uvodnih devet kola ima šest pobeda.