Srbi dominiraju Grčkom: Nikolić najbolji trener, Jović i Živković u idealnih jedanaest

Hoćeš uspeh – dovedi Srbe. Oduvek je Grčka bila sigurna luka za brojne naše trenere i sportiste. I kao po pravilu, ti angažmani su u većini slučajeva bili i te kako uspešni. Najbolja potvrda toga stigla je na svečanosti na kojoj su dodeljene nagrade za prethodnu sezonu. A tamo koga drugog nego – naših ljudi.

Velike stvari napravili su Marko Nikolić, Luka Jović i Andrija Živković. Nikolić je sa AEK-om postao šampion Grčke i zbog toga je proglašen za najboljeg trenera tamošnje Superlige . Nekadašnji šef struke Partizana postao je treći trener iz Srbije koji je dobio ovu nagradu. Pre njega, to je polazilo za rukom Ivanu Jovanoviću (2021.) i Vladimiru Iviću (2017.).