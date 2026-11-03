Srbi dominiraju Grčkom: Nikolić najbolji trener, Jović i Živković u idealnih jedanaest
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 13:40
Nagradu za najbiljeg fudbalera lige dobio Nikolićev igrač - Orbelin Pineda
Hoćeš uspeh – dovedi Srbe. Oduvek je Grčka bila sigurna luka za brojne naše trenere i sportiste. I kao po pravilu, ti angažmani su u većini slučajeva bili i te kako uspešni. Najbolja potvrda toga stigla je na svečanosti na kojoj su dodeljene nagrade za prethodnu sezonu. A tamo koga drugog nego – naših ljudi.
Velike stvari napravili su Marko Nikolić, Luka Jović i Andrija Živković. Nikolić je sa AEK-om postao šampion Grčke i zbog toga je proglašen za najboljeg trenera tamošnje Superlige . Nekadašnji šef struke Partizana postao je treći trener iz Srbije koji je dobio ovu nagradu. Pre njega, to je polazilo za rukom Ivanu Jovanoviću (2021.) i Vladimiru Iviću (2017.).
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U pohodu na veliki uspeh, imao je pomoć Luke Jovića. Reprezentativac Srbije postigao je 17 golova I bio drugi strelac takmičenja sa golom manje od Ajuba El Kabija iz Olimpijakosa. Dovoljno da nekadašnji napadač Real Madrida dobije mesto u idealnih 11 prethodne sezone, baš kao i Andrija Živković.
Kapiten PAOK-a nije osvojio nijedan trofej prethodne sezone, ali je zato bio najbolji asistent lige (12), a u istoj kategoriji je lider ove. Priča se o tome da bi mogao da dobije novi trogodišnji ugovor, godinama je jedan od najboljih igrača lige i Solun mu je druga kuća.
Za najboljeg igrača Superlige izabran je još jedan Nikolićev igrač – Orbelin Pineda. Od srpskih fudbalera, ovu nagradu osvajali su Predrag Đorđević (triput) i Darko Kovačević (za sezonu 2007/08. podelio je sa Argentincem Ismaelom Blankom).