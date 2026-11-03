Prvi “milioner” iz Lučana je ovo čekao godinama

Gordić je nepunih godinu dana kasnije i zvanično obukao dres Lomela i potpisao petogodišnji ugovor. Čim se priključio belgijskom timu, doživeo je tešku povredu i morao na šestomesečnu pauzu, pa nije ni debitovao. Za godinu i po dana u Lomelu je upisao tek sat vremena u kupu i par minuta kao rezervista u prvenstvu.

U leto 2024. je pojačao TSC gde se nije nametnuo i posle šest meseci je otišao na pozajmicu u slovenačko Radomlje. Tamo je konačno počeo da igra standardno, da bi ga Lomel prošle sezone pozajmio mađarskom Debrecinu gde je nastavio da sakuplja minute i igra u kontinuitetu. Bila je to preporuka Belgijancima da mu konačno pruže šansu kod njih.

Letos je prošao pripreme sa Lomelom i ostao u timu. Na početku sezone nije dobijao šansu, ali je u poslednje vreme počeo da ulazi sa klupe, da bi u prošlom kolu odigrao partiju kakvu je čekao godinama. Skoro četiri godine otkako je potpisao za Lomel, Gordić je odigrao partiju iz snova.

Zabeležio je gol i asistenciju u pobedi od 2:0 nad liderom Gentom i naneo mu prvi prvenstveni poraz u sezoni. I to za nepunih 15 minuta na terenu! Ušao je u 76. minutu pri rezultatu 0:0, u 82. minutu upisao asistenciju, a u 87. potvrdio pobedu.

Evo ispravljenog nastavka teksta sa ispravljenim slovnim i gramatičkim greškama, uz zadržavanje tvog originalnog stila i sa razmakom između pasusa:

“Toliko dugo sam čekao na ovo”, u emotivnom tonu je Gordić započeo razgovor za belgijske medije.

Četiri dana pre 22. rođendana, mladi vezista je napokon pokazao da zaslužuje šansu u belgijskom fudbalu.

“Nakon poslednjeg zvižduka, oči su mi bile pune suza. Morate da razumete da su ovo bile teške godine. Za mene, ali i za moju porodicu. Želim da se zahvalim svima koji su nastavili da me podržavaju svih ovih godina. Mojoj mami, na primer, koja je u nedelju bila na stadionu. Bila je neverovatno ponosna na mene. Prošle sezone sam igrao u Mađarskoj, a sada igram u top ligi i postižem golove protiv Genta”.

Činjenica da se srpski vezista i dalje nalazi u Lomelu je sama po sebi izuzetna. Letos je njegova budućnost među zeleno-belima bila veoma neizvesna. Dobar razgovor sa trenerom Lijem Džonsonom je to promenio.

“Na početku priprema smo se dvoumili da li da ga zadržimo u timu. Đorđe je bio veoma mlad kada je stigao ovde i od tada je nekoliko puta bio na pozajmicama. Mislim da je pre mog dolaska odigrao samo jednu ili dve utakmice za Lomel. Dakle, nije mu bilo lako, ali se vidi da je tokom protekle godine postao mnogo zreliji. I kao čovek i kao fudbaler. Na početku sezone sam obavio dobar razgovor sa njim. Ako pruži sve od sebe, dobiće šansu. I iskoristio je tu šansu”, kaže engleski trener.

Nakon što je sezonu počeo kao rezerva, Gordić se u poslednjih mesec i po dana izborio za status standardnog džokera koji ulazi sa klupe.

„Jedan od Đorđevih kvaliteta je to što mu uvek možete dodati loptu. Zato ga često uvodim u igru u samoj završnici utakmice. Činjenica da je sada odlučio utakmicu mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Posebno zbog njega samog. Iza sebe ima nekoliko teških godina, tako da razumem da je ovo bio emotivan trenutak za njega. Kao treneru, lepo je to videti. Osećate se pomalo kao otac svojim igračima. Ponosni ste na njih i želite da im ide dobro”.

Sve je to sa tribina pratila majka Marija koja nikada nije izgubila veru u Đorđa.

“Dotrčao je pravo prema meni. Savladale su me emocije, jer znam koliko mu ovo znači. Suze radosnice su mi potekle niz obraze. Svaka majka je ponosna na svoje dete kada uspe u svojim ciljevima. Đorđe iza sebe ima težak period, ali ga istovremeno sada čeka veliki izazov u Lomelu. Bilo je mnogo promena u njegovom životu poslednjih godina, ali se svaki put glatko prilagođavao. Moj sin ume da bude stidljiv, ali kada se opusti, zabavan je i van terena”, rekla je Gordićeva majka za belgijske medije.

Lomel je i dalje u vlasništvu Siti grupe, u njemu se trenutno kale mladi igrači sa svih strana sveta. Tu je i norveško čudo od deteta Svere Nipan kojeg je Siti kaparisao kao jednog od generacijskih talenata. On može da se nada povratnoj karti za Etihad, a za Gordića je kasno ako je ikada i bilo šanse da obuče dres Građana. Međutim, nije kasno da napravi solidnu karijeru i pokaže zašto je baš on iz Lučana skoro pre pet godina zapao za oko skautima Siti Grupe. Belgijska liga se poslednjih godina pokazala kao sjajna za razvoj i napredak mnogih srpskih fudbalera i Gordić bi mogao da nastavi taj niz.