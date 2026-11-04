BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SLAVIJA PRAG – ARSENAL (tip 2, kvota 1,20) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Praški tim se pred svojim navijačima suočava sa izuzetno ozbiljnim izazovom u četvrtom kolu elitnog takmičenja, gde pokušava da prekine lošu seriju i upiše prvi trijumf nakon osvajanja samo jednog boda u uvodnim mečevima. Gosti iz Londona stižu u Češku u fantastičnom raspoloženju i sa znatno boljim bodovnim saldom, rešeni da iskoriste ulogu velikog favorita i nastave uspešan pohod kroz ligašku fazu. Uprkos kadrovskim problemima i povredama koje kroje sastave na obe strane, ogromna razlika u klasi stavlja pritisak na engleski sastav, od kojeg se očekuje rutinsko slavlje na ovom gostovanju.

AEK ATINA – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – početak 18.45 MOZZART RELAX

Grčki predstavnik traži šansu za iznenađenje nakon teškog gradskog derbija protiv Panatinajkosa, dok Real Madrid u Istanbul stiže sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda i upiše četvrtu pobedu nakon što je već dobijao Inter, Romu i RB Lajpcig. Šanse AEK-a na ovakvom meču su bukvalno minimalne.

DORTMUND – BETIS (tip 1, kvota 1,68) – početak 21.00

Dortmund na svom terenu traži povratak na pobednički kolosek nakon remija u Der Klasikeru, oslanjajući se na poslovično fanatičnu podršku sa tribina i tradicionalno dobar učinak u evropskim mečevima kod kuće. Sa druge strane, Betis stiže u Nemačku u sjajnom raspoloženju posle pobede nad Malagom u domaćem šampionatu, sa namerom da čvrstom defanzivom i brzim kontranapadima iznenadi domaćina, kao ekipa koja već ima sve tri pobede od starta Lige šampiona.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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RB LAJPCIG – MAN. SITI (tip 2, kvota 1,55) – početak 21.00

Nemački predstavnik želi da iskoristi prednost domaćeg terena kako bi se iskupio za poraz od Real Madrida i osvojio zlata vredne bodove u elitnom takmičenju. Sa druge strane, Siti dolazi u Lajpcig sa najvišim ambicijama, oslanjajući se na svoj prepoznatljiv posed i ofanzivnu snagu kako bi od samog starta diktirao ritam meča, mada je baš razočarao kada je pre par dana poražen od Brajtona.

FENERBAHČE – LIVERPUL (tip 2, kvota 1,47) – početak 18.45

Turski tim prolazi kroz težak period i seriju loših rezultata, zbog čega traži prvu pobedu u elitnom takmičenju ove sezone kako bi zadržao šanse za plasman u narednu fazu. Nasuprot njima, engleski velikan igra sjajno u Evropi, drži sam vrh tabele sa maksimalnim učinkom iz prva tri meča i u Istanbul stiže sa ulogom apsolutnog favorita. Jasno je da Fenerbahče mora da se brani pa dokle stigne.

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