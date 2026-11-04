Novi poklon za Đokovića – ispao Tijafo
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Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 13:20
I Amerikanac ispred Novaka u ATP trci
U dva dana dva dara za Novaka Đokovića. Dvojica tenisera koja su ispred njega u trci za završni masters u Torinu su ispala sa turnira u Parizu!
Dok je Rafael Hodar eliminisan u utorak veče, Frensis Tijafo je danas doživeo poraz od Kventana Aliza. U čudnovatom meču Francuz je bio bolji u tri seta – 6:3, 1:6, 7:6.
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Situacija u trci za mesto na završnom mastersu je sada takva da je Tijafo ostao na 3.390 bodova, a Hodar na 3.234 i njih dvojica zauzimaju sedmu i osmu poziciju.
Deveti je Aleks de Minor koji ima 3.170 bodova i danas će igrati protiv Tomasa Ečeverija, dok je Novak Đoković na 2.940 bodova, a danas će ukrstiti rekete sa Rinkijem Hiđikatom. Ako i De Minor i Đoković prođu dalje, sudariće se u trećem kolu mastersa u Parizu.
U svakom slučaju, sve je i dalje u Novakovim rukama, ali makar Hodar i Tijafo ne mogu da mu dodatno beže. Sada i oni zavisi od tuđih rezultata.
Na završni masters su se već plasirali Zverev, Alkaras, Šelton, Medvedev, Koboli, a danas i Fils.