Novi poklon za Đokovića – ispao Tijafo

Situacija u trci za mesto na završnom mastersu je sada takva da je Tijafo ostao na 3.390 bodova, a Hodar na 3.234 i njih dvojica zauzimaju sedmu i osmu poziciju.

Deveti je Aleks de Minor koji ima 3.170 bodova i danas će igrati protiv Tomasa Ečeverija, dok je Novak Đoković na 2.940 bodova, a danas će ukrstiti rekete sa Rinkijem Hiđikatom. Ako i De Minor i Đoković prođu dalje, sudariće se u trećem kolu mastersa u Parizu.

U svakom slučaju, sve je i dalje u Novakovim rukama, ali makar Hodar i Tijafo ne mogu da mu dodatno beže. Sada i oni zavisi od tuđih rezultata.

Na završni masters su se već plasirali Zverev, Alkaras, Šelton, Medvedev, Koboli, a danas i Fils.