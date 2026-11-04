Navaro: Da bismo pobedili Olimpijakos, moramo da radimo dobro stvari koje dosad nismo

Dan pred put u Atinu, na otvorenom treningu za medije, novinarima se obratio trener Ibon Navaro.

"Nije pitanje da li sam ja spreman za ovaj novembar, nego da li smo mi spremni kao tim. Situacija je takva da smo imali mnogo utakmica kod kuće u prvih mesec i po i sada moramo da se suočimo sa ovim rasporedom. Zasad smo pobedili dve od tri utakmice u gostima, tako da vidićemo. Čekaju nas veoma dobro protivnici i neke veoma teške atmosfere, ali i to je dobar izazov za nas".

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Kako ste zadovoljni kako ekipa izgleda trenutno?

"Mislim da imamo dosta toga da unapredimo i to moramo da uradimo ako hoćemo da imamo šansu da pobedimo neke utakmice koje su ispred nas. Treba da radimo na kontroli defanzivnog skoka koja će biti presudna u utakmici sa Olimpijakosom. Probali smo da radimo na tome i videćemo da li smo napredovali".

Šta ekipa treba da uradi kako bi pobedila Olimpijakos?

"Pre svega, moramo da izađemo na terenu sa mnogo poštovanja jer igramo protiv aktuelnog šampiona. Oni nisu šampioni samo jer imaju dobre igrače, već izvanrednu hemiju, veoma su jaki i tim kao Olimpijakos bez obzira na probleme koje ima nađe način da pobeđuje. Drugo, to je najbolji skakački tim u Evroligi, tim sa najviše poena iz drugih šansi, tim sa najboljim procentom šuta za dva poena. To će biti veliki izazov, da igramo protiv tima protiv koga moramo da budemo maksimalno fokusirani 40 minuta, moramo dobro da odradimo 'closeout' svaki put i naravno da gradimo. Zapravo, moramo da mnogo bolje da radimo stvari koje ne radimo kako treba dosad".

Samo je Miljenović povređen.

"Svi su spremni osim Stefana Miljenovića koji je van tima, ostali su spremni".

Zvezda je na prvi pogled imala četiri dana za trening između Širokog i Olimpijakosa, ali na drugi...

"Voleo bih da su četiri dana u pitanju, ali su zapravo dva. U ponedeljak su igrači imali slobodan dan, juče i danas smo dobro trenirali, sutra putujemo i imaćemo poslednji trening. Fokusirani smo, radili smo i videćemo da li će se taj rad isplatiti

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama