Kodi je Nvorin brat, ali: Tokom utakmice će biti drugačije, Čima će imati šta da mu kaže

Upravo je Nvora govorio za medije pred utakmicu Crvene zvezde sa Olimpijakosom u Atini (petak, 20.15).

"Treba da pristupimo isto kao prethodnim utakmicama. Očigledno su oni odličan tima, ali treba da se fokusiramo na sebe pre svega, da poboljšamo odbranu i naravno u napadu da sve funkcioniše što bolje. Ali, glavna stvar je odbrana i skok".

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Za Olimpijakos neće igrati Evan Furnije i Žan Montero, ali...

"Imaju MVP-ja lige u timu, tako da je jasno. Ali ceo tim je sjajan, Kodi, Milutinov, Vord, ceo tim zaista. Olimpijakos ima prilično kompletan roster, tako da to što im nedostaje par igrača ne menja naš pristup. Prošle nedelje su pobedili bez momaka, tako da je i dalje reč o neverovatnom timu".

Da li se čuješ sa Kodijem Milerom Mekintajerom?

"Pričam sa Kodijem povremeno. Nismo baš mnogo pričali pred ovu utakmicu, ali sam siguran da ćemo se čuti večeras ili sutra. To je moj brat. Tokom 40 minuta će biti malo drugačije naravno, izaći ćemo da se takmičimo".

Hoće li biti "trash talk-a" sa njim.

"Možda ne između nas, ali ima nekih momaka sigurno u našem timu koje će pričati. Kodi me zna, tako da neće toga biti između nas. Ali zato Čima, on će da priča sigurno, videćete u petak".

Kako se ti snalaziš u novom sistemu igre?

"Zasad je okej. I dalje ima prostora za napredak, i dalje se navikavam. Ali, sve je u redu. Imamo skor 6-3 i mislim da je iz utakmice u utakmicu sve bolje i bolje. Sistem mi odgovara, kao i mnogima u ekipi. Ne želimo da odstupimo od naše filozofije. Najvažnija je odbrana, pa skok i onda trčanje protivniku u leđa", završio je Nvora.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama