Buongiorno Italia: Alegri primoran da menja formaciju za Porto, Fabregas krije karte za Inter

Italijani su se potajno nadali da mogu da ponove uspeh od pre dve nedelje, kada su imali stopostotan učinak u Ligi šampiona: četiri meča, četiri pobede. Planove je pokvario pad Rome u finišu meča protiv Mančester Junajteda.

Kao što Inter ima boljku u ovoj sezoni da ulazi mlako u mečeve i da primi jedan ili dva gola pre nego što počne da igra - juče to nije bio slučaj u Roterdamu - tako Roma ima dramatičan pad koncentracije i ritma u drugom poluvremenu. Meč sa Junajtedom je samo poslednji u nizu u kome Roma nije uspela da zadrži stečenu prednost. Podsetimo, u Ligi šampiona su, pored Junajteda, preokrenuli rezultat protiv Đalorosih Real Madrid i Fenerbahče (istina, Turci su samo remizirali), a i Inter je nadoknadio dva gola zaostatka u prvenstvu. Napoli i Komo dolaze u potpuno različitim raspoloženjima na megdan Portu i Lansu, ali oba kluba su primorana da misle na prvenstvene duele u nedelju, Azuri sa Laciom, a Larijani sa Interom. Tim Maksa Alegrija je u daleko težoj poziciji jer, i pored oporavka Hojlunda, van stroja je i dalje osam fudbalera, dok Komo ima četvoricu igrača od kojih su trojica napadači (Ken, Rodrigez i Dijao), plus Čaloba. PORTO – NAPOLI (21.00)

Porto ima dva lica u ovoj sezoni. Jedno u portugalskom prvenstvu, gde je ostvario deset pobeda na deset utakmica uz gol-razliku 25:4, i sasvim drugo u Ligi šampiona, gde je izgubio sva tri meča uz gol-razliku 2:6. Samo Slovan iz Bratislave ima gori učinak od tima italijanskog trenera Frančeska Fariolija. I kad već pomenusmo 37-godišnjeg italijanskog trenera, vlasnik Napolija Aurelio De Laurentis ga i dalje drži na prvom mestu liste želja za klupu Azura u budućnosti, možda već od sledeće sezone, kada u Kastel Volturnu planiraju da revolucionarno promene tim, odnosno izvrše smenu generacija. Maks Alegri ima mana, kao i svako od nas, ali mu se mora priznati da nije kao većina trenera koji traže alibi za rezultate ispod očekivanja. Čak i kada ima dobre motive da opravda posrtanje svog tima, Alegri se ne krije iza povreda, pogrešnih odluka sudija, nesrećnih spletova okolnosti itd. Tako je bilo i pred meč sa Portom: nije se sakrio iza povreda, nije optuživao i napadao zbog toga što će Napoli igrati u nedelju u vreme ručka protiv Lacija, lidera na tabeli. MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli Koliko je situacija alarmantna u Napoliju govori činjenica da su povređeni svi bekovi: Di Lorenco, Olvera, Favazuli (uzgred budi rečeno, on i nije na listi UEFA) i Spinacola. Zato je Alegri primoran da pređe na formacijsku postavku 3-5-2, sa Politanom i Langom u ulozi spoljnih veznih koji će pokrivati desni i levi bok celom dužinom. Praktično, Napoli ima devet povređenih fudbalera, a Marijanuči nije na listi UEFA. Alegri će na klupi, osim dvojice golmana, imati samo De Brujnea, koji je rovit, Vergaru i Luku, plus trojicu igrača iz podmlatka. Za razliku od Alegrija, Farioli ima mnogo bolju situaciju sa raspoloživim snagama, budući da portugalskom timu nedostaju samo Smoling, Vilijams Gomeš i Vasko Souza. Hojlund je mnogo bolje. Prehlada je prošla, ali sve posledice nisu. Ipak, Danac će stisnuti zube i trebalo bi da ostane na terenu barem 60 minuta, kada će prepustiti mesto Luki. Hojlund još nije postigao gol u ovom izdanju Lige šampiona. Najveće nade Napoli polaže u svog najboljeg igrača Skota Mektominija. Škot se vratio u staru formu i zajedno sa Angisom bi trebalo da predstavlja dodatnu vrednost Napolija. U Napulju se inače vodi velika debata o tome da li Napoli treba da da prioritet večerašnjem meču sa Portom ili susretu sa Lacijom u nedelju, budući da je broj igrača na koje Alegri može da računa vrlo limitiran. Nije isključeno ni da klupa Alegrija bude dovedena u pitanje ako Azuri izađu s terena pognute glave i večeras i u nedelju. Mada, barem se tako tvrdi u De Laurentisovom okruženju, predsednik je naučio lekciju iz sezone između Spaletija i Kontea, kada je promenio tri trenera, a stvari su se samo pogoršavale. PORTO 4-3-3: Diogo Kosta – Alberto Kosta, Bednarek, Kivior, Sanusi – Froholdt, Rozario, Gabri Vejga – Pepe, Andre Silva, Borha Sainc. NAPOLI 3-5-2: Meret – Beukema, Rahmani, Rafa Marin – Politano, Angisa, Gilmur, Mektomini, Lang – Hojlund, Žovane. LANS – KOMO (21.00)