Buongiorno Italia: Alegri primoran da menja formaciju za Porto, Fabregas krije karte za Inter
Vreme čitanja: 6min | sre. 04.11.26. | 13:18
Povrede i raspored u Seriji A kroje timove Alegriju i Fabregasu
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima/
Italijani su se potajno nadali da mogu da ponove uspeh od pre dve nedelje, kada su imali stopostotan učinak u Ligi šampiona: četiri meča, četiri pobede. Planove je pokvario pad Rome u finišu meča protiv Mančester Junajteda.
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Kao što Inter ima boljku u ovoj sezoni da ulazi mlako u mečeve i da primi jedan ili dva gola pre nego što počne da igra - juče to nije bio slučaj u Roterdamu - tako Roma ima dramatičan pad koncentracije i ritma u drugom poluvremenu. Meč sa Junajtedom je samo poslednji u nizu u kome Roma nije uspela da zadrži stečenu prednost. Podsetimo, u Ligi šampiona su, pored Junajteda, preokrenuli rezultat protiv Đalorosih Real Madrid i Fenerbahče (istina, Turci su samo remizirali), a i Inter je nadoknadio dva gola zaostatka u prvenstvu.
Napoli i Komo dolaze u potpuno različitim raspoloženjima na megdan Portu i Lansu, ali oba kluba su primorana da misle na prvenstvene duele u nedelju, Azuri sa Laciom, a Larijani sa Interom. Tim Maksa Alegrija je u daleko težoj poziciji jer, i pored oporavka Hojlunda, van stroja je i dalje osam fudbalera, dok Komo ima četvoricu igrača od kojih su trojica napadači (Ken, Rodrigez i Dijao), plus Čaloba.
PORTO – NAPOLI (21.00)
Porto ima dva lica u ovoj sezoni. Jedno u portugalskom prvenstvu, gde je ostvario deset pobeda na deset utakmica uz gol-razliku 25:4, i sasvim drugo u Ligi šampiona, gde je izgubio sva tri meča uz gol-razliku 2:6. Samo Slovan iz Bratislave ima gori učinak od tima italijanskog trenera Frančeska Fariolija. I kad već pomenusmo 37-godišnjeg italijanskog trenera, vlasnik Napolija Aurelio De Laurentis ga i dalje drži na prvom mestu liste želja za klupu Azura u budućnosti, možda već od sledeće sezone, kada u Kastel Volturnu planiraju da revolucionarno promene tim, odnosno izvrše smenu generacija.
Maks Alegri ima mana, kao i svako od nas, ali mu se mora priznati da nije kao većina trenera koji traže alibi za rezultate ispod očekivanja. Čak i kada ima dobre motive da opravda posrtanje svog tima, Alegri se ne krije iza povreda, pogrešnih odluka sudija, nesrećnih spletova okolnosti itd. Tako je bilo i pred meč sa Portom: nije se sakrio iza povreda, nije optuživao i napadao zbog toga što će Napoli igrati u nedelju u vreme ručka protiv Lacija, lidera na tabeli.
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Koliko je situacija alarmantna u Napoliju govori činjenica da su povređeni svi bekovi: Di Lorenco, Olvera, Favazuli (uzgred budi rečeno, on i nije na listi UEFA) i Spinacola. Zato je Alegri primoran da pređe na formacijsku postavku 3-5-2, sa Politanom i Langom u ulozi spoljnih veznih koji će pokrivati desni i levi bok celom dužinom. Praktično, Napoli ima devet povređenih fudbalera, a Marijanuči nije na listi UEFA. Alegri će na klupi, osim dvojice golmana, imati samo De Brujnea, koji je rovit, Vergaru i Luku, plus trojicu igrača iz podmlatka.
Za razliku od Alegrija, Farioli ima mnogo bolju situaciju sa raspoloživim snagama, budući da portugalskom timu nedostaju samo Smoling, Vilijams Gomeš i Vasko Souza.
Hojlund je mnogo bolje. Prehlada je prošla, ali sve posledice nisu. Ipak, Danac će stisnuti zube i trebalo bi da ostane na terenu barem 60 minuta, kada će prepustiti mesto Luki. Hojlund još nije postigao gol u ovom izdanju Lige šampiona. Najveće nade Napoli polaže u svog najboljeg igrača Skota Mektominija. Škot se vratio u staru formu i zajedno sa Angisom bi trebalo da predstavlja dodatnu vrednost Napolija.
U Napulju se inače vodi velika debata o tome da li Napoli treba da da prioritet večerašnjem meču sa Portom ili susretu sa Lacijom u nedelju, budući da je broj igrača na koje Alegri može da računa vrlo limitiran. Nije isključeno ni da klupa Alegrija bude dovedena u pitanje ako Azuri izađu s terena pognute glave i večeras i u nedelju. Mada, barem se tako tvrdi u De Laurentisovom okruženju, predsednik je naučio lekciju iz sezone između Spaletija i Kontea, kada je promenio tri trenera, a stvari su se samo pogoršavale.
PORTO 4-3-3: Diogo Kosta – Alberto Kosta, Bednarek, Kivior, Sanusi – Froholdt, Rozario, Gabri Vejga – Pepe, Andre Silva, Borha Sainc.
NAPOLI 3-5-2: Meret – Beukema, Rahmani, Rafa Marin – Politano, Angisa, Gilmur, Mektomini, Lang – Hojlund, Žovane.
LANS – KOMO (21.00)
Komo je prvi italijanski klub koji je postigao deset golova na prve tri utakmice u Kupu i Ligi šampiona. Takođe je i italijanski tim koji se nalazi u najboljoj poziciji ne samo da obezbedi plasman u plej-of Lige šampiona već u novembru nego i da se nađe među prvih osam, koji će ići direktno u osminu finala elitnog takmičenja. Nešto što nije uspelo nijednom debitantu u najprestižnijem evropskom takmičenju otkako se zove Liga šampiona.
I pored četiri povređena fudbalera i smanjenog broja igrača (Komo nije popunio svih osam mesta rezervisanih za fudbalere ponikle u Italiji i u podmlatku Koma) na listi UEFA za Ligu šampiona, Fabregas je u daleko boljoj poziciji od Alegrija. Španski stručnjak će imati na klupi pet fudbalera, plus dva golmana i tinejdžera Rikarda Kasana, koji još nije napunio 18 godina.
Komo se nalazi u usponu forme, a Fabregasovi momci su pokazali da su kadri i da dobijaju takozvane prljave utakmice minimalnim rezultatom, što je odlika velikih timova. Larijani su u seriji od pet uzastopnih pobeda u Seriji A i Ligi šampiona, a poslednji poraz su upravo doživeli na evropskoj sceni od Fajenorda.
Upravo meč u Roterdamu golica pitanje kakvo nam iznenađenje sprema Fabregas. Protiv Fajenorda je igrao bez klasičnog napadača, Ken je već bio povređen, a Duvikas je na startu utakmice ostao na klupi zajedno sa Da Kunjuom i Buteom. Fabregas nije dobio opkladu, između ostalog jer se povredio Dijao neposredno nakon postignutog gola, i velika je nepoznanica šta će uraditi večeras jer Komo igra protiv Intera u nedelju, tima kojeg Larijani sa Fabregasom na klupi još uvek nisu pobedili u Seriji A.
Vrlo je moguće da Fabregas, kao protiv Venecije, proba Da Kunju na poziciji spoljnjeg desnog, pored Nika Paza i iza leđa Duvikasa.
U Komu se sve vrti oko Nika Paza, i pored toga što su Da Kunja, Bute, odbrambena linija i Duvikas u napadu (već tri gola u Ligi šampiona) veoma važni šrafovi. Statistika kaže da, kada Niko ima veče, nema spasa za protivnike. Mladi Argentinac je dosad odigrao osam utakmica i već ima na svom kontu tri gola i tri asistencije.
Lans igra promenljivo u ovoj sezoni, kako u prvenstvu tako i u Ligi šampiona, gde je nakon pobede nad Slavijom iz Praga uknjižio dva poraza od Sportinga iz Lisabona i Briža, što je dodatno otežano činjenicom da nije postigao nijedan gol. Uzdanica francuskog kluba je stari poznanik iz Serije A, nekadašnji napadač Udinezea Toven, koji je već ubeležio u ovoj sezoni četiri gola i čak osam asistencija.
Inače, Lans večeras igra prvi put protiv jednog italijanskog kluba u evropskim takmičenjima nakon 20 godina. Poslednji put su odmerili snage sa Parmom u novembru 2006. godine u Kupu UEFA.
LANS 3-4-3: Riser – Agilar, Bajdu, Gradi – Abdulhamid, Kuizans, Ajdara, Udol – Toven, Azar, Kadilj.
KOMO 4-2-3-1:Bute – Kouto, Ramon, Kempf, Vaje – Perone, Milja – Da Kunja, Niko Pas, Baturina – Duvikas.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Utorak
Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)
/Batrakov 12, 15/
Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)
/Dumbija 59/
Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)
/Karl 54, Lajmer 74/
Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Jamal 7, Rafinja 52, 64/
Bode Glimt - Lil 0:0
Fajenord - Inter 0:3 (0:2)
/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/
Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)
/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/
Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)
/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/
LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/
Sreda
18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX
18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)
21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)
21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)
21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX
21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)
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