ATLETIK BILBAO – ESPANJOL (tip 1, kvota 1,50) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Domaćin je vezao tri meča bez poraza, sakupio sedam bodova, pa se probio na sedmo mesto Primere. Niko Vilijams je u odličnoj formi, što se odmah odrazilo na rezultate Bilbaa. I tim iz Barselone se trgao, izašao iz opasne zone posle četiri boda u poslednja dva meča. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

BAJERN MINHEN – KELN (tip 1, kvota 1,10) – početak 20.30 MOZZART RELAX

Bajern je lider Bundeslige, ali nije ubedljiv kao proteklih sezona kada se nije postavljalo pitanje o vladaru Nemačke. Ima tri remija, bez poraza, kao i Borusija iz Dortmunda. Bavarci u proseku postižu više od tri gola po meču (29 na devet utakmica). Keln je bez trijumfa četiri meča, ima samo dva boda više od ugroženog Union Berlina.

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ORHUS – LINGBI (tip 1, kvota 1,90) – početak 19.00 MOZZART RELAX

Orhus je samo bleda senka šampiona iz prošle sezone. Sada je na osmom mestu. Lingbi je 10. u šampionatu Danske, sa četiri boda manje od branioca krune. Šampion mnogo bolje igra na svom terenu gde je vezao tri pobede, odnosno četiri meča bez poraza. Jedini ga je pobedio kod kuće vicešampion Midtjiland.

ANADOLU EFES – ASVEL (tip 1, kvota 1,35) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Toplo-hladno igraju Pivari iz Istanbula, imaju skor 5-7 i nalaze se na tek 14. mestu u eltinom košarkaškom takmičenju u Evropi. Asvel je u seriji od tri poraza, pa i jedni i drugi hvataju priključak za timovima koji su na mestima koja vode u plej-in.

PARTIZAN MOZZART BET – BEŠIKTAŠ (tip 1, 1,57) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Oba tima imaju polovičan učinak posle 12 kola Evrolige. Partizan Mozzart Bet na svom terenu ima skor 4-2. Pre tri dana je crno-bele pobedila Valensija, lider Evrolige. Tim Dušana Alimpijevića pre dva dana je napravio malo iznenađenje, pobedivši Real u Istanbulu. Intervju sa trenerom Bešiktaša pročitajte OVDE.

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