Nešto veliko sprema Florentino Peres. Da li će i čime rezultirati, to se još ne zna, ali da je ubeđen da sa postojećim kadrom može da se vrati na tron u Španiji i opet pokori Evropu izvesno je posle još jednog potpisa: Tibo Kurtoa je u petak ozvaničio nastavak saradnje sa Madriđanima do leta 2028.

Prethodni ugovor Belgijanca isticao je u junu, ali su čelnici Blankosa rešili da ništa ne prepuste slučaju i jednog od najboljih golmana sveta – prema njihovoj oceni najboljeg – zadrže još malo. Kako javlja As, Real je ostao dosledan politici da fudbaleri koji prebace 30. godinu života obnavljaju ugovor ne više od godine u odnosu na prethodno trajanje, ali isto tako napominju da će već naredne jeseni Madriđani staviti pred Kurtou novi zahtev, da potpiše do juna 2029. I svi su sigurni da će se to desiti.