Još jedan potpis u Madridu: Kurtoa sad, pa opet za godinu dana
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 12:59
I Belgijanac je ušao u kolo koje svira Florentino Peres
Nešto veliko sprema Florentino Peres. Da li će i čime rezultirati, to se još ne zna, ali da je ubeđen da sa postojećim kadrom može da se vrati na tron u Španiji i opet pokori Evropu izvesno je posle još jednog potpisa: Tibo Kurtoa je u petak ozvaničio nastavak saradnje sa Madriđanima do leta 2028.
Prethodni ugovor Belgijanca isticao je u junu, ali su čelnici Blankosa rešili da ništa ne prepuste slučaju i jednog od najboljih golmana sveta – prema njihovoj oceni najboljeg – zadrže još malo. Kako javlja As, Real je ostao dosledan politici da fudbaleri koji prebace 30. godinu života obnavljaju ugovor ne više od godine u odnosu na prethodno trajanje, ali isto tako napominju da će već naredne jeseni Madriđani staviti pred Kurtou novi zahtev, da potpiše do juna 2029. I svi su sigurni da će se to desiti.
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Jer, Kurtoa je jedan od lidera tima, iako brani. Uvek je tu i kad je teško i kad je lepo, ne skriva se od javnosti u delikatnim situacijama, njegova reč u svlačionici se poštuje, a na terenu je i dalje uticajan, iako je prošao zenit karijere.
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Činjenica da ima 34 godine pomaže mu da na bazi iskustva brani u vrhunskoj formi, a osim toga nije baš da na tržištu ima dostupnih golmana koje bi Real mogao da pojuri, pa je računao da mu je bolje da godinu za godinom produžava saradnju sa nekadašnjim članom Atletika.
Kurtoa je stigao na stadion „Santjago Bernabeu“ leta 2018. iz Čelsija za 35.000.000 evra, dosad je doprineo osvajanju čak 14 pehara, odigrao je 348 utakmica, naredne sedmice u Ligi šampiona protiv PSV-a proslaviće jubilej i kao takav je stub Murinjovog sastava.
Kurtoa je nastavio stazom na koju je letos, po diktatu predsednika Florentina Peresa, najpre zakoračio Vinisijus Žunior produžetkom saradnje do 2032, nedavno su do iste godine ugovore potpisali Arda Guler i Oreljen Čuameni, Federiko Valverde će to učiniti do 2031, a posle Belgijanca bi to trebalo da učini i Braim Dijas.