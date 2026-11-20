Novinare je zanimalo kako će se Vinisijus ponovo izboriti za svoje mesto u timu Reala, odnosno hoće li biti starter ili ulaziti sa klupe. „Može da bude starter, na klupi, na tribinama... Nije važno. Čudno je to što je pre nekoliko nedelja Vini bio najveći problem, a nakon što je postigao golove za Brazil, sada razgovaramo o tome da li će igrati ili ne, odnosno da li bi trebalo da igra. Mislim da je sve to preterano", rekao je Murinjo , pa nastavio: "Ono što sada govorim već sam ranije rekao. On je neverovatan igrač, želimo ga i potreban nam je. Pomažemo mu, ali ovde nema fudbalera koji imaju privilegije. Niko ne bi trebalo da igra po automatizmu. To su igrači koji naporno rade. Real Madridu je potreban snažan sastav, sa mnogo kvalitetnih fudbalera. Sve te priče o tome ko igra, a ko ne igra... Imamo 23 ili više igrača, zbog čega ću neke morati da izostavim iz protokola. Upravo takvu situaciju želim u Real Madridu. To se razlikuje od vašeg posla. Ne želim 11 dobrih igrača, želim mnogo njih.“

Otvorio se Vini tokom reprezentativne pauze sa Brazilom, priznao da je manje radio tokom leta nakon završetka Mundijala, da ga je opteretila situacija oko produžetka ugovora, te da su i fudbaleri ljudska bića kojima je neophodan predah.

„Sve je to sada iza nas – i leto i zima, i vrućina i hladnoća. Uticaj Svetskog prvenstva je prošao. Jedna etapa u životu mladog čoveka je završena. On je i dalje veoma mlad i prošao je kroz proces samoprocene. Možda je trebalo da prećutim, ali nikada ne volim da kritikujem nečiju otvorenost. Sada ulazimo u period u kojem se, nadam se, približavamo nokaut fazi Lige šampiona, a svaki bod u Primeri biće izuzetno važan. Upravo tu Vini može da napravi razliku, zahvaljujući iskustvu koje već ima, i da bude odlučujući kada je najvažnije. On je igrač kojeg svi žele u svlačionici. Vini je jedan od njih i veoma je odlučan u nameri da ponovo bude presudan za Real Madrid, kao što je to bio tokom mnogo godina.“

Pričao je Murinjo i o budućnosti Endrka za kojeg se ozbiljno zagrejao Milan. Portugalac letos nije želeo da pusti Endrika da ide, ali mu je u tri meseca sezone omogući svega 150 minuta na terenu.

„On je veoma srećan ovde. Za mene je Real Madrid važniji od Endrika. Mnogo ga volim i veoma mi je drag. Potreban mi je, tako da već imate odgovor. Što se tiče klubova i agenata, Real Madrid je taj koji na kraju donosi odluke i mi to moramo da poštujemo. Ipak, i Real Madrid i ja znamo koliko je Endrik važan.“

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Upitan je i da prokomentariše neslavan rastanak Kristijana Ronalda sa reprezentacijom Portugalije.

„Kao Portugalac, želim da Portugal uvek pobeđuje. Posle toga perem ruke i ne govorim ništa.“

Dobio je Murinjo još jedno nezgodno pitanje - šta izdvaja ovu ekipu u odnosu na onu koju je ranije predvodio?

„Nemojte da tražite od mene da ih upoređujem. To je bila grupa koja je davala sve od sebe. Zbog okolnosti koje su tada postojale, naš odnos se promenio tokom poslednje sezone. Ali, više od toga, moj osećaj je da je profil koji sam kao trener i lider uspostavio već bio odradio svoj posao. Za klub je bilo bolje da započne novu eru, sa trenerom drugačijeg profila. Klub nije mogao da izabere boljeg čoveka da me nasledi. Otišao sam u Englesku i za sve se završilo veoma dobro. Ipak, ne želim da upoređujem te dve grupe. Obe su bile neverovatno talentovane, sa igračima najvišeg nivoa. Ali ovo je Real Madrid. Svaka sezona i svaka generacija donose nešto novo.“