Nakon 11 kola stanje na tabeli je prilično napeto, tri tima u dva boda ili pet u šest bodova, sa Juventusom i Napolijem koji su akumulirali značajne zaostatke, ali imaju dovoljno kvalitetne parkove igrača da se vrate u igru, ako ne za skudeto, sigurno za Ligu šampiona.

Inter ostaje glavni favorit za osvajanje skudeta i pored toga što se nalazi u sendviču rimskih klubova koji još uvek nisu osetili gorčinu poraza u Seriji A. Trener Nerazura Kristijan Kivu planira da preuzme vrh tabele što pre, svakako pre sledeće pauze krajem decembra, uprkos paklenom rasporedu i bukvalnom igranju utakmica na svaka tri dana. Motiv za dodatni optimizam u Apijano Đentileu je oporavak gotovo svih fudbalera. Van stroja su samo dve rezerve, Boni i Stanković, i mečevi sa Komom i Fejenordom ukazuju da je Kivu pronašao i rešenje za odbranu Intera.

Lacio sve gleda sa visine osvojenih 29 od mogućih 33 boda. Niko, i velikim slovima NIKO, nije mogao da pretpostavi da će se Nebeskoplavi naći na toj poziciji nakon novembarske pauze, pogotovo ne posle poraza u Kupu Italije od Mantove na gotovo praznom Olimpijskom stadionu. Lacio nije kao Lester, poređenje koje se automatski nameće, jer ima istoriju koju engleski klub nema, ali po svim ostalim parametrima mogu da se prave analogije, počev od toga da je i Klaudio Ranijeri, kao i Rino Gatuzo, imao izuzetno neuspešnu i kratku avanturu na klupi nacionalne selekcije (Grčke u njegovom slučaju) pre nego što je preuzeo Lester. U svakom slučaju, ako Lacio izdrži na vrhu tabele do Božića, stvari se menjaju iz osnova.

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U Trigoriji doživljavaju ovu sezonu gotovo fatalistički. Đan Pjero Gasperini je stigao na prag osme decenije života i ovo je njegova poslednja, maksimalno pretposlednja šansa da osvoji skudeto i tako kruniše svoju karijeru. Takođe, sledećeg leta Roma puni 100 godina, a prethodno će, tokom proleća, biti postavljen kamen temeljac za stadion Rome. Đalorosi mogu da računaju na najboljeg golmana Serije A Mileta Svilara, najboljeg veznog igrača Konea i najubojitijeg strelca Malena. Uz to, Dibala je pronašao eliksir za drugu mladost, baš kao i Kristante, dok Sule stasava u velikog asa. Svemu prethodno rečenom treba dodati da su Fridkinovi spremni da pojačaju sastav Gasperinija u januaru sa dva pojačanja.

Gonsalo Ramoš (©Reuters)

Nisu Fridkinovi jedini Amerikanci uvereni da mogu da osvoje skudeto sledećeg proleća, i njihov zemljak Džeri Kardinale je takođe ubeđen da može da uđe u istoriju kao vlasnik kluba sa kojim je stigla druga zvezda iznad grba „Đavola“. U tom kontekstu i Kardinale je spreman da investira u januarskom prelaznom roku, možda čak i više od Fridkinovih.

Veliki znak pitanja je Ruben Amorim. Portugalski stručnjak je nakon gromoglasnog početka trenerske karijere imao jednako varnični pad sa Junajtedom i avantura u Milanu je neka vrsta raskrsnice za njegovu karijeru. Rosonerima nedostaje jedan pouzdani centralni bek, validna alternativa za Modrića i da Gonsalo Ramoš počne da trese mreže. Uspon forme Pulišića, Sisea i Moreire, kao i konstantan liderski doprinos Rabioa i Menjana, razlozi su za optimizam u Milanelu.

Koliko je Amorim rebus, toliko je Fabregas sigurna karta i esencijalna vrednost Koma u realizaciji ambicija familije Hartono da svake godine njihovo italijansko čedo napravi korak napred. U prošloj sezoni Komo je stigao do Lige šampiona i polufinala Kupa Italije, u ovoj se očekuje barem treće mesto i finale najmasovnijeg takmičenja. Komo je odličan utisak u ovoj sezoni pokvario porazima na poslednjim mečevima pre pauze. U septembru su izgubili od Frozinonea, a u novembru od Intera. Ipak, učinak Koma treba posmatrati i kroz činjenicu da je Fabregas u prethodnih mesec i po dana imao na raspolaganju samo Duvikasa među napadačima, budući da su Ken, Diao, Adai i Rodrigez bili ili su i dalje povređeni.

Juventus je šest bodova udaljen od zone Lige šampiona i čak 11 od vrha tabele, što će reći da je u svakom kolu, u proseku, Stara dama akumulirala po bod zaostatka. Delimično opravdanje za Juve je serija povreda ključnih igrača, pre svih Kenana Jildiza (vratiće se tek polovinom decembra na teren), i startera u veznoj liniji Lokatelija i Kefrana Tirama, ali ostaje činjenica da je Spaletijev najveći problem napad. Kolo Muani i Voltemade su dovedeni prošlog leta da zamene Dušana Vlahovića i Džonatana Dejvida. Francuz i Nemac su u prvenstvu postigli zajedno dva gola. Nije slučajno da se u Torinu priča o dovođenju novog napadača. Bivši selektor Azura i igrač Juvea Čezare Prandeli dodao je na spisak potencijalnih novih centarfora Juventusa i Đanluku Skamaku. Podsetimo, na pomenutoj listi su Varela, Balogun i Serlot, a ne treba izgubiti iz vida ni mladog Rajmonda.

(©Reuters)

Napoli je u najtežoj poziciji, ne samo zbog toga što ima na kontu 15 bodova već zbog same atmosfere u Napulju, odnosa između trenera Maksa Alegrija i drugih, ali i upravljanja krajem ciklusa u kome je Napoli osvojio dva skudeta i jedno drugo mesto. Alegri je previše iskusan i inteligentan trener da bi mogao da bude iznenađen postojećom situacijom. Maks ne može da se opravda ni povredama jer je njegov prethodnik, Antonio Konte, uprkos izostancima i čak prodaji najboljeg igrača (Hviče Kvarachelije), osvojio skudeto i drugo mesto, kao i nerazumevanjem sa najvažnijim fudbalerom u timu, Kevinom De Brujnom (ni Konte se nije razumeo sa Belgijancem). Ipak, evidentno je da postoji neka vrsta ostrašćenosti prema Alegriju, pogotovo u medijima. Tokom vođenja Juventusa i Milana u prethodnih pet godina Alegriju se ništa nije opraštalo, a tendenciozno mu se prišivala etiketa prevaziđenog trenera koji nije uspeo da uhvati korak sa modernim fudbalom. U svakom slučaju, Meret se povredio i Vanja Milinković Savić će biti starter u ključnom periodu za poslednji pokušaj poletanja Azura u ovoj sezoni, budući da u sledeća tri kola igraju protiv Torina i Lečea na Maradoni i Sasuola u Ređo Emiliji.

Trio „velikih Toskanaca“, u delikatnim problemima u Seriji A u ovoj sezoni, kompletira Mauricio Sari. Revolucija u Atalanti nije počela kako su se nadali u Bergamu. Sari, kao i njegove kolege, Spaleti i Alegri, ima veliki peh sa povredama startera. U jednom momentu je bilo čak 11 fudbalera Atalante van stroja. Sa tako velikim brojem odsutnih igrača bilo je još teže uspešno primeniti Sarijevu filozofiju igre koju su u Bergamu praktikovali u prethodnih deset godina sa Gasperinijem i u prethodnoj sezoni sa Jurićem i Paladinom. Šanse da Sari dočeka božićni „panetone“ u Zingoniji su prilično male, budući da Atalanta do Božića ukršta koplja sa Interom, Lacijom i Napolijem, a između će imati i susrete sa Lečeom i Đenovom. Takođe, Sari, kao Spaleti i Alegri, nije uspostavio ni dobar, a kamoli prisan odnos sa igračima i ambijentom generalno u kome radi, što drastično smanjuje mogućnost da preokrene postojeći trend.