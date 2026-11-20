Selektor Mađarske zadovoljan: Srbi nisu nivo Španaca, Nemaca, Holanđana
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 12:55
„Moglo je i gore“, konstatuje Marko Rosi
Kuglice Srbije i Mađarske su se spojile u Nionu, pa će se ove dve reprezentacije sastati u baražu za mesto u Ligi nacija A.
Mađari su bili drugi u svojoj grupi u B diviziji, ostali su iza Severne Irske, nisu iskoristili zicer u vidu meča na svom terenu protiv direktnog konkurenta u poslednjem kolu.
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Posle žreba selektor Mađarske Marko Rosi delovao je zadovoljno ishodom.
„Možda je žreb mogao i gore da prođe po nas. Nema sumnje da je Srbija jak tim, nije slučajno igrala u A diviziji, ali je dobro poznajemo, u poslednje vreme smo više puta igrali protiv nje i ne jednom smo je i pobedili. Naravno, prošlost se neće računati, mnogo će odlučujuća biti trenutna forma igrača, kao i to da li ću moći da računam na sve“, istakao je Rosi.
Upravo ti kadrovski problemi su ono što najviše tišti italijanskog trenera koji dugo već, od 2018. godine, vodi reprezentaciju Mađarske.
„U poslednje vreme su nam redovno nedostajala dva-tri ključna igrača, nadam se da se krajem marta nećemo suočiti sa sličnim problemom. Svaka čast Srbima, njihov sastav čine odlični fudbaleri, ali ih valjda neću uvrediti ako kažem da nisu nivo Španaca, Francuza, Nemaca ili Holanđana. Mislim da obe reprezentacije imaju po pedeset odsto šansi za uspeh — baš kao što možemo da dobijemo ovaj dvomeč, isto tako možemo i da ga izgubimo“, ocenio je Marko Rosi za sajt FS Mađarske.
Prvi meč će se igrati u Budimpešti 25. marta, dok će revanš biti u Beogradu tri dana kasnije.