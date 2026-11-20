Kuglice Srbije i Mađarske su se spojile u Nionu, pa će se ove dve reprezentacije sastati u baražu za mesto u Ligi nacija A.

Mađari su bili drugi u svojoj grupi u B diviziji, ostali su iza Severne Irske, nisu iskoristili zicer u vidu meča na svom terenu protiv direktnog konkurenta u poslednjem kolu.