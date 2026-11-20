I dalje je van stroja Vivijan.

“On je veoma važan igrač za nas i nije dostupan za ovaj meč. Nadamo se da će moći da se vrati za nekoliko nedelja”, istakao je mladi stručnjak.

21.00: (1,52) Atletik Bilbao (4,20) Espanjol (5,70) MOZZART RELAX

Povređen je i napadač Guruzeta, pa će najistureniji u špicu da bude Injaki Vilijams, a po krilu će da dejstvuje njegov rođeni brat Niko. Dobri rezultati Atletika su se poklopili sa povratkom na teren reprezentativca Španije. Imao je letos probleme, nije ga bilo zbog povrede. On je postigao gol protiv Osasune u Pamploni (1:1) u prošlom kolu, a pre toga je asistirao u komšijskom obračunu sa Sosijedadom (2:1). Nije igrao za Furiju protiv Češke u Pragu, ali je dao gol u derbiju protiv Engleske na Metropolitanu (2:3).

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Što se tiče gostiju iz Barselone, njih čeka grčevita borba za opstanak. Nekadašnji srpski reprezentativac Marko Dmitrović je dugo na klupi i teško će nešto da se promeni u statusu srpskog čuvara mreže. Istisnuo ga je među stativama Anhel Fortuno.

Espanjol je neugodan rival Bilbau. Atletik ga nije pobedio na poslednja tri meča u Primeri (dva poraza i remi). Poslednji put kada su igrali na San Mamesu prošle sezone, plavo-beli su pobedili sa 2:1.

PRIMERA – 13. KOLO

Petak

21.00: (1,52) Atletik Bilbao (4,20) Espanjol (5,70) MOZZART RELAX

Subota

14.00: (2,20) Alaves (3,15) Deportivo La Korunja (3,35) MOZZART RELAX

16.15: (1,93) Rajo Veljakano (3,40) Valensija (3,80) MOZZART RELAX

18.30: (2,90) Sevilja (3,30) Betis (2,35) MOZZART RELAX

21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX

16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX

18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX

21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama