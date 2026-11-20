Sve lakše na San Mamesu kada je u formi Niko Vilijams
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 12:47
Atletik Bilbao osvojio sedam bodova u prethodna tri kola u Primeri pred dolazak Espanjola u prvom meču 13. kola (21.00)
Nije išlo Atletik Bilbau na početku sezone sa novim trenerom Edinom Terzićem, ali ogrejalo je sunce omiljeni tim Baska, pokrajine na severu Španije. Crveno-beli su vezali tri meča bez poraza, sakupili u tom periodu sedam bodova, pa su sada u igri za izlazak u Evropu, a čak ni borba za Ligu šampiona nije nemoguća misija.
Bilbao na San Mamesu večeras (21.00) čeka Espanjol u prvom meču 13. kola Primere. Edin Terzić veruje da reprezentativna pauza neće da utiče na formu njegovog tima.
“Spremni smo da nastavimo tamo gde smo stali pre dve nedelje. Najvažnije da pokažemo da smo spremni da osvojimo nova tri boda. Želimo da budemo uspešan tim bez obzira gde igramo. Atmosfera kod kuće je u poslednje vreme neverovatna. Samo nekoliko dana smo sa kompletnim timom. To je normalna situacija za trenere ovih dana. Dobro smo se pripremili za utakmicu i fokusirani smo da nastavimo tamo gde smo radili poslednjih nekoliko meseci“, rekao je nekadašnji trener Borusije iz Dortmunda.
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I dalje je van stroja Vivijan.
“On je veoma važan igrač za nas i nije dostupan za ovaj meč. Nadamo se da će moći da se vrati za nekoliko nedelja”, istakao je mladi stručnjak.
21.00: (1,52) Atletik Bilbao (4,20) Espanjol (5,70) MOZZART RELAX
Povređen je i napadač Guruzeta, pa će najistureniji u špicu da bude Injaki Vilijams, a po krilu će da dejstvuje njegov rođeni brat Niko. Dobri rezultati Atletika su se poklopili sa povratkom na teren reprezentativca Španije. Imao je letos probleme, nije ga bilo zbog povrede. On je postigao gol protiv Osasune u Pamploni (1:1) u prošlom kolu, a pre toga je asistirao u komšijskom obračunu sa Sosijedadom (2:1). Nije igrao za Furiju protiv Češke u Pragu, ali je dao gol u derbiju protiv Engleske na Metropolitanu (2:3).
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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Što se tiče gostiju iz Barselone, njih čeka grčevita borba za opstanak. Nekadašnji srpski reprezentativac Marko Dmitrović je dugo na klupi i teško će nešto da se promeni u statusu srpskog čuvara mreže. Istisnuo ga je među stativama Anhel Fortuno.
Espanjol je neugodan rival Bilbau. Atletik ga nije pobedio na poslednja tri meča u Primeri (dva poraza i remi). Poslednji put kada su igrali na San Mamesu prošle sezone, plavo-beli su pobedili sa 2:1.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
21.00: (1,52) Atletik Bilbao (4,20) Espanjol (5,70) MOZZART RELAX
Subota
14.00: (2,20) Alaves (3,15) Deportivo La Korunja (3,35) MOZZART RELAX
16.15: (1,93) Rajo Veljakano (3,40) Valensija (3,80) MOZZART RELAX
18.30: (2,90) Sevilja (3,30) Betis (2,35) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX
16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX
18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX
21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama