Jedan od najboljih štopera planete u poslednje dve, tri godine, još nije nastupio za prvi tim Arsenala ove sezone. Saliba se vratio treninzima pre tri nedelje, a 8. novembra je odigrao 45 minuta za U21 tim Arsenala protiv Aston Vile.

Salibina letnja povreda naterala je Tobdžije da kupe Ezrija Konsu od Aston Vile, a štoper plaćen blizu 60.000.000 evra je vrlo brzo oformio sjajan tandem sa Gabrijelom Magaljaešom i igrao tako da se Salibin izostanak nije ni najmanje osetio. Dakle, biće Mikel Arteta na slatkim mukama i moraće da pronađe način da vrati Salibu u tim, a ne naruši atmosferu.

Saliba povređen (©AFP)

Arsenal će još morati da čeka na povratak Bukaja Sake. Englez je propustio poslednjih pet utakmica Arsenala u svim takmičenjima nakon što je zadobio povredu kvadricepsa leve noge. The Athletic je krajem oktobra pisao da u Arsenalu strahuju da bi krilni napadač mogao da odsustvuje između šest i osam nedelja.

„Imali smo još jednu proveru. On (Saka prim. aut.) dobro napreduje, ali reč je o povredi koja zahteva oko osam nedelja oporavka. Prošle su, čini mi se, četiri nedelje, tako da će proći još neko vreme pre nego što se vrati u tim.”

Arteta je potvrdio i da će Martin Zubimendi odsustvovati „nekoliko nedelja”, nakon što je Španac zadobio povredu tokom nastupa za reprezentaciju Španije.

„Martin je za nas igrač od ključnog značaja. Ono što je uradio za klub otkako se pridružio bila je isključivo uzlazna putanja. Prikazivao je trenutke neverovatne doslednosti i magije, ali bilo je i momenata koji nisu bili laki. Ovo je moje mišljenje o tome koliko je važan za ono što radimo.“

Uoči subotnjeg gostovanja Njukaslu, Arsenal je na vrhu Premijer lige sa pet bodova ispred drugoplasiranog Brajtona, a šest u odnosu na Mančester Siti.