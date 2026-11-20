Ostala tri para čine: Bosna i Hercegovina – Danska, Republika Irska – Hrvatska i Slovenija – Vels.

Utakmice će se igrati 25. marta u Budimpešti i 28. marta u Beogradu.

Jasno je da Srbija po igrama koje je prikazala u dosadašnjem delu Lige nacija nije favorit protiv Mađarske, mada ne može se reći ni da je neki veliki autsajder. Naše severne komšije su u svojoj grupi u Ligi B završile kao druge, iza Severne Irske, a ispred Ukrajine i Gruzije. Imali su Mađari zicer u poslednjem kolu, da pobedom nad Ircima osvoje prvo mesto, ali nisu uspeli.

Bila je to izuzetno tvrda grupa, u kojoj je od 12 odigranih utakmica na samo dve viđeno više od dva gola.

Srbija i Mađarska se jako dobro poznaju, jer su igrale pet puta u poslednjih šest godina. Najpre u Ligi nacija, kada je Ljubiša Tumbaković bio selektor, a kada su Mađari slavili u Beogradu, dok je kod njih bilo nerešeno. Usledio je 2022. prijateljski meč koji je Srbija dobila kao gost (1:0), a poslednja dva susreta su bila u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kod Dragana Stojkovića, kada su Orlovi dva puta izgubili sa 2:1.

Održan je danas i baraž na opstanak u Ligi nacija B. Žrebom je određeno da se sastaju: Kipar – Makedonija, Estonija – Rumunija, Farska Ostrva – Gruzija, Belorusija – Izrael.

Takođe, održan je žreb i za četvrtfinale takmičenje, a sastaće se: Španija – Francuska, Norveška – Engleska, Holandija - Portugalija, Belgija – Nemačka.